"En el año 2012 me encontré con un amigo que hace mucho tiempo no veía y me contó que le sdaba clases a personas con discapacidad visual para que puedan usar computadora de escritorio y me comentó las dificultades que tenían los alumnos para poder utilizarlas, y me preguntó 'a vos que te gusta programar quizás podrías darles una mano ideando algo'", recordó Russo en diálogo con Infobae .