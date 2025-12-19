Generación Silver

Por qué aparecen las arrugas y qué hábitos cotidianos pueden acelerarlas

Especialistas explican cómo influyen los cambios biológicos del paso del tiempo y ciertas conductas diarias en el deterioro de la piel, y qué factores pueden agravar la pérdida de firmeza y elasticidad

Las arrugas son un signo visible del envejecimiento de la piel y aparecen principalmente en el rostro, cuello y manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las arrugas forman parte del proceso natural de envejecimiento de la piel y suelen aparecer con el paso del tiempo en todas las personas, independientemente de su género, ubicación o estilo de vida. Su desarrollo varía según la edad, el entorno, los hábitos y la predisposición genética.

Las arrugas representan un signo visible del envejecimiento cutáneo. Aparecen principalmente en el rostro, cuello y manos, y se manifiestan como pliegues, líneas o surcos en la piel. La presencia y evolución de estas marcas dependen tanto de elementos biológicos como de conductas cotidianas.

A medida que los años avanzan, la piel experimenta cambios estructurales que la vuelven menos elástica y más propensa a la formación de arrugas. Este fenómeno ocurre por la disminución del colágeno y de la elastina, dos proteínas esenciales para la firmeza y elasticidad cutánea.

La disminución de colágeno y elastina reduce la firmeza y elasticidad cutánea, favoreciendo la formación de arrugas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de arrugas y factores que inciden en su desarrollo

De acuerdo con expertos en dermatología y estética, las arrugas pueden clasificarse en varios tipos según sus causas. Julie García, especialista en cosmiatría biotecnológica, explicó a Milenio que existen arrugas estáticas, arrugas dinámicas y arrugas por deshidratación.

Las arrugas estáticas se marcan incluso cuando el rostro permanece en reposo. Se acentúan con el paso del tiempo y resultan de un proceso de fragmentación de las fibras elásticas de la piel. Por su parte, las arrugas dinámicas se relacionan con movimientos faciales repetidos, como gestos o expresiones habituales.

García menciona las arrugas ocasionadas por deshidratación. De acuerdo a Milenio, cuando la piel no recibe suficiente hidratación o tiende a la sequedad, aparecen pequeños surcos y líneas finas que deterioran su aspecto.

Existen distintos tipos de arrugas: estáticas, dinámicas y por deshidratación, cada una con causas y características propias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios relacionados con la edad y la genética

Alrededor de los 30 años, surgen las denominadas arrugas gravitacionales. En esta etapa, el envejecimiento celular se evidencia gradualmente y la piel comienza a perder soporte.

Una vez que se alcanzan los 60 años, el rostro suele mostrar una pérdida significativa de densidad y ácido hialurónico, lo que acentúa los pliegues en pómulos y otras áreas faciales. Hacia los 70 años, aparecen los llamados microdaños: pequeños surcos que se distribuyen por todo el rostro y otorgan a la piel el característico aspecto propio de las edades avanzadas.

Expertos afirman que la herencia genética y los procesos naturales de envejecimiento influyen decisivamente en la formación de arrugas. Sin embargo, identifican otros factores modificables que también inciden en la aparición y rapidez con que progresa este proceso.

Hábitos que aceleran la aparición de arrugas

Según la especialista, la radiación solar constituye uno de los principales elementos que aceleran el deterioro cutáneo. La exposición inadecuada al sol daña las fibras de colágeno y elastina, fundamentales para la estructura de la piel.

De acuerdo con Mayo Clinic, el sol es responsable de una gran cantidad de cambios poco deseados en el cutis, ya que debilita los tejidos que proporcionan soporte y elasticidad. La fotoprotección adecuada puede retrasar la aparición de líneas y pliegues prematuros.

Mantener una rutina de hidratación,
Mantener una rutina de hidratación, consumir antioxidantes y evitar dormir con maquillaje ayuda a prevenir arrugas y líneas de expresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hábito perjudicial es fumar. El tabaco afecta la circulación sanguínea y reduce la capacidad de la piel para regenerarse, lo que propicia un envejecimiento anticipado. Diversos estudios sugieren que dejar de fumar puede mejorar visiblemente el aspecto cutáneo y reducir la futura formación de arrugas, independientemente de los años previos de consumo.

Recomendaciones para cuidar la piel y prevenir arrugas

El clima también influye sobre la salud de la piel. Los especialistas destacan que los cambios bruscos de temperatura, especialmente el frío, pueden resecar y generar envejecimiento prematuro. Es indispensable mantener una rutina de hidratación y aplicar productos de protección, así como consumir suficiente agua y una dieta equilibrada.

Julie García recomienda la ingesta de alimentos antioxidantes y el consumo de frutas y verduras ricas en agua. Estas medidas nutren y ayudan a reparar la barrera cutánea. También sugiere evitar dormir con maquillaje, ya que su permanencia afecta negativamente la renovación celular.

En general, la limpieza y humectación diaria del rostro se consideran prácticas básicas para conservar la piel sana. La sequedad mal atendida puede deteriorar las células y favorecer la formación de arrugas y líneas de expresión.

Por último, existen diversos tratamientos para quienes desean atenuar los signos del envejecimiento. Entre ellos se encuentran los procedimientos con láser y las intervenciones quirúrgicas. Sobre la elección de productos, la experta recomienda optar por aquellos que contienen ácido hialurónico, ya que fortalecen la hidratación y otorgan mayor volumen, contribuyendo a una apariencia más tersa y saludable.

