Conocé todos los juegos gratuitos que llegan a los sistemas de suscripción en junio

Los servicios de suscripción renuevan mes a mes la oferta para los abonados tanto en Xbox One y Series S|X con Games With Gold, mientras que en PlayStation 4 y PlayStation 5 los usuarios cuentan con PlayStation Plus. Un servicio que también va ganando tracción es Prime Gaming: la suscripción que se ofrece a modo de pack al suscribirse a Prime, de Amazon, que también incluye beneficios para la plataforma de streaming conocida como Twitch. A partir del primero de junio empieza el recambio de títulos en ambos servicios, con grandes novedades, títulos clásicos y mucho más, como revisaremos a continuación.

Games With Gold

Microsoft tiene un mes relativamente tranquilo para la oferta de Games With Gold, donde la oferta consiste en dos juegos retrocompatibles de Xbox 360 y dos juegos para Xbox One. Los cuatro pueden ser utilizados con algunas mejoras inclusive en las consolas de nueva generación, Xbox Series S y X. The King’s Bird es un plataformero de acción frenética con un refinado estilo visual, de orígenes independientes y premiado durante los primeros meses de su lanzamiento. Estará disponible del 1 al 30 de junio. Shadows Awakening por su parte, es un fantástico RPG de acción en tiempo real a la usanza de Diablo, con un trabajado estilo artístico y una dificultad apta para los que desean desafíos. Estará disponible del 16 de junio al 15 de julio.

El resto de la oferta se completa con dos títulos de Xbox 360, ambos en el género de los juegos de pelea. El primero de ellos es Neo Geo Battle Coliseum: un título de los que se conocen como “crossover” ya que presenta luchadores de distintas franquicias. En este caso, con juegos como Samurai Shodown, Fatal Fury, King of Fighters, Metal Slug, entre muchas otras más. Presenta un sistema de pelea en dos dimensiones como los clásicos de arcade e incorpora la modalidad de lucha por equipos. Estará disponible del 1 al 15 de junio. Por último un peso pesado. Ni más ni menos que Injustice: Gods Among Us, el juego de combate de los creadores de Mortal Kombat que se basa en personajes del universo de DC con una estupenda jugabilidad. Estará disponible del 16 al 30 de junio.

PlayStation Plus

Sony encontró la forma desde la salida de PlayStation 5 con actualizaciones mensuales muy variadas y con juegos por completo resonantes. Incluso se ha permitido estrenar títulos como Destruction All Stars o Control: Ultimate Edition. Este mes, PlayStation Plus vuelve a traer un estreno para la consola de última generación de la mano de Operation: Tango. Se trata de un juego de espionaje para jugar de forma cooperativa a través de internet, con puzles, una historia profunda y mecánicas novedosas para compartir entre dos. Lo bueno de este título es que permite cross-play con otras plataformas, además de incluir el Friend Pass si tenés un amigo que tenga PlayStation 5 pero no PlayStation Plus.

El plato fuerte, sin embargo, se da con Star Wars: Squadrons. Este título nos lleva a los sucesos posteriores a El Retorno del Jedi, donde el relato te pone en el medio de un tenso enfrentamiento entre dos pelotones de pilotos de élite del Imperio y de la Alianza Rebelde. Una historia repleta de giros, personajes icónicos y una jugabilidad deliciosa, en lo que es considerado uno de los mejores títulos inspirados en la franquicia. Por último, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, la última entrega de la mítica serie de Sega que llega en exclusiva a PlayStation con nuevos modos online y formas competitivas. Todos los juegos de PlayStation Plus estarán disponibles desde el 1 al 30 de Junio, por lo que hoy es el último día para reclamar los juegos de Mayo, si es que no lo hicieron aún.

Prime Gaming

Los abonados a Prime Gaming -el servicio que acompaña al abono de Prime en Amazon- también tendrán un buen surtido de juegos para el mes. Un total de cinco títulos bien variados estarán disponibles desde el primer día de junio. Lost in Harmony nos invita a sumergirnos en un título de plataformas rítmico, mientras que Newfound Courage nos acerca una aventura narrativa de un héroe que se enamora de su mejor amigo. BFF or Die es un divertido juego de puzles para jugar de forma cooperativa y Spitkiss plantea plataformas para jugar con un solo botón en un universo muy peculiar repleto de criaturas adorables.

El título más destacado, sin embargo, es Batman: The Telltale Series. Se trata de una aventura gráfica a la usanza de Telltale, compuesta por 5 episodios en los que nos tocará conocer distintas facetas del justiciero alado, además de la clásica toma de decisiones que hace que la narrativa circule por diversos caminos hasta llegar al final. Fue publicado hace varios años y tuvo muy buena recepción por parte de la crítica especializada, por lo que se trata de una gran oportunidad para experimentar una aventura distinta basada en uno de los personajes más icónicos de la cultura popular.

Por último -y aunque no es un servicio de suscripción- recordarles que en Epic Store siguen regalando un juego por semana. Hasta el 3 de junio pueden reclamar el popularísimo juego social conocido como Among Us. El siguiente título gratuito es un misterio, por lo que recomendamos chequear todas las semanas por nuevos ofrecimientos en la tienda de los creadores de Fortnite.