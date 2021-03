It Takes Two combina aventura con comedia romántica en un juego que no hay que dejar pasar

It Takes Two Trailer oficial

It Takes Two es la culminación de un enorme proceso de aprendizaje emprendido por Josef Fares, tal vez una de las figuras más cándidas entre los diseñadores de videojuegos. Su pasado como director de cine asoma en la forma en la que encara cada uno de sus proyectos, pero también una idea muy concreta: la del juego cooperativo. Antes de fundar su estudio, Hazelight Studios, produjo uno de los títulos independientes más potentes que se recuerdan, conocido como Brothers: A Tale of Two Sons, un juego cooperativo pero para un solo jugador, el cual debía controlar a dos hermanos con cada stick del joystick en la búsqueda de medicina para su moribundo padre.

Más acá en el tiempo, con su propio estudio fundado y formando parte de EA Originals -el sello del publisher dedicado a las producciones independientes- Fares sorprendió a todos con A Way Out: un juego en donde una pareja de reclusos debía escapar de una prisión para luego contar una historia muchísimo más compleja de lo que aparenta , en la que distintos finales eran posibles según el vínculo y las decisiones que tomábamos quienes lo jugaban. Porque A Way Out era un juego exclusivamente cooperativo ya sea con dos participantes en la misma consola o a través de internet. A Way Out también fue un gran título, pero se sentía más como una experiencia pseudo cinematográfica que un juego en sí: este es el principal cambio que llega con It Takes Two.

Retomando la idea de lo cooperativo, la nueva obra de Josef Fares nos invita a jugar sí o sí con un amigo, amiga o quien sea, en la misma consola o a través del sistema online . Nos presenta una historia que va del amor, la ruptura, de estudiar la capacidad que tenemos para perdonar, para reconstruir aquello que está roto; de nuestra capacidad de soltar y dejar ir. Cody y May son una pareja que comparten su vida hace mucho tiempo y tienen una hija llamada Rose. Desde el primer momento queda claro que las cosas no están bien, al punto de que deciden divorciarse y afrontar el desafío de decírselo a su hija. Las cosas no salen como se planearon en un principio, obviamente, y Rose demuestra su disgusto con la situación.

Rose crea dos muñecos que representan a su madre y a su padre y en un momento de fragilidad extrema, derrama sus lágrimas encima de los muñecos, mientras le pide al Dr. Hakim -el autor de un libro de ayuda a parejas en problemas- que haga lo posible para que sus padres no se separen. Y como por arte de magia, el Dr. Hakim cobra vida, de la misma manera que cobran vida los muñecos con el alma de los padres de Rose, convirtiéndose así en la pareja protagonista de la aventura. Así, en una primera instancia del juego la misión principal será sortear obstáculos para retomar el contacto con Rose, pero después el juego irá a fondo en la relación de los personajes, los motivos por los cuales deciden separarse pero también por los cuales decidieron compartir su vida juntos. ¿Hay solución para esto?

Esa es la premisa con la que se estructura una aventura de plataformas, exploración, puzles y acción en donde el juego cooperativo está en el núcleo de su jugabilidad. Cody y May tendrán que atravesar una serie de pruebas que el libro viviente llamado pondrá en el camino de la pareja, con la idea de que “de a dos, todo puede resolverse”. Así, la pareja irá desandando mediante brillantes diálogos su situación, motivaciones y puntos de vista, mientras atraviesan escenarios de la vida cotidiana que se magnifican ante la pequeñísima estatura que tienen como muñecos.

Los niveles cuentan con un diseño excepcional y todos plantean una mecánica central distinta, que se desarrolla a través de mil maneras distintas hasta culminar con un jefe final. De este modo, It Takes Two nunca pierde frescura ni se torna repetitivo en ninguna de las 12 horas que ofrece a través del relato principal. Como si fuera una película de Pixar, en el universo de It Takes Two hablan tanto los animales como distintos objetos inanimados que nos darán distintos elementos con los que resolver cada nivel. Uno de los primeros ejemplos sucede en el taller de las herramientas.

Con el objeto de recuperar distintos elementos para poder escapar del lugar Cody recibe una serie de clavos que puede lanzar y May una cabeza de martillo. Cody puede usar esos clavos para fijar plataformas y facilitar el avance de May; o bien puede clavarlos para que pueda columpiarse y saltar con la cabeza del martillo. May por su parte, puede aprovechar la fuerza de la herramienta para impulsar a Cody a lugares difíciles de alcanzar, mientras que el jefe final requiere una interacción muy fina entre los dos para poder superar el desafío. Armas explosivas, bombas o incluso la posibilidad de alterar el tiempo: cada nivel encierra una sorpresa que funciona perfecto y brinda diversión genuina.

Por eso es que jugar It Takes Two resulta tan placentero: está constantemente dándonos algo nuevo para descubrir, mientras que la narrativa se mueve por rieles muy efectivos y emotivos, lo cual plasman a la perfección los personajes que aparecen. Mención especial no sólo para la escritura que ostenta el título, sino también para las actuaciones de voz que terminan por darle vida a cada objeto parlante y que matizan de una manera sublime todos los estadíos por los que Cody, May y Rose pasan a lo largo de It Takes Two, con una culminación digna de guardar en el recuerdo.

It Takes Two requiere la presencia de dos participantes pero no lo hace como un requisito caprichoso: el juego está diseñado íntegramente con este concepto en mente y lo cierto es que Josef Fares logró una pieza única en su clase . La gran diferencia con A Way Out -y lo que en última instancia enaltece a este nuevo título- es que ya no se vale tanto de los recursos cinematográficos, sino que utiliza la potencia que tiene el medio del videojuego para contar una historia humana con la que cualquiera puede conectar, a través de sus mecánicas de juego, que son muchísimas y muy buenas .

Por esto no queda más que recomendarlo para disfrutar en familia o con amigos; en el mismo sillón o una conexión de por medio. Sobre esto, es importante decir que con una copia del juego pueden jugar dos, puesto que implementa el sistema de “pase de amigo” para compartir con alguno de nuestros contactos en donde decidamos jugarlo. La versión utilizada es la de Xbox Series X, que obviamente posee mejoras en rendimiento para un título que desde el punto de vista artístico y técnico está estupendamente logrado. It Takes Two es una maravilla que nadie debería perderse y es por lejos, de lo mejor que salió en este año y una de las mejores experiencias cooperativas que tuve en mi vida.

Desarrolla: Hazelight Studios

Distribuye: EA / EA Originals

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo de 2021

Plataformas: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 / 5

Versión analizada: Xbox Series X