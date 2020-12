Todas las novedades que introducirá la tercera temporada de Fall Guys: Ultimate Knockout que llega hoy

La tercera temporada del juego ya se encuentra disponible

El famoso battle royale desarrollado por Mediatonic, Fall Guys: Ultimate Knockout, empieza a cerrar un 2020 lleno de altibajos desde su lanzamiento en agosto, debido a su dura competencia frente a Among Us, de la cual no salió favorecido. Con el fin de cambiar esta tendencia antes de año nuevo, el título dará inicio a su tercera temporada, la cual comienza hoy y auspicia grandes novedades para los jugadores. Entre lo más destacado que esta brindará se encuentran siete 7 niveles, 30 skins y otras sorpresas que se irán desarrollando a medida que avance la season.

Tundra Run, el destacado de los nuevos niveles

Teniendo en cuenta la necesidad de volver a salir a flote, Mediatonic apostará a la introducción de nuevos niveles para atraer a los jugadores en su battle royale. Según se pudo observar a través del medio IGN, con el cual la desarrolladora suele trabajar en exclusiva, habrá uno especial llamada Tundra Run, el cual ya comenzó a generar expectativas en los usuarios.

Este tendrá como objetivo principal mantener el caos en la pantalla y ofrecer diferentes caminos para llegar a la meta. No obstante, a medida que el jugador vaya avanzando, se encontrará con distintos tipos de obstáculos y objetos que tendrán mucha participación durante esta nueva temporada. Por lo tanto, se trata de un nivel totalmente nuevo que tratará de explotar las novedades de la season.

El battle royale buscará cerrar el año ganandole terreno en su segmento

Otro de los niveles que se presentó en la previa es Ski Fall. En este, por lo que se indicó, se podrá perseguir a los Pegwins, unos nuevos personajes que estarán caracterizados como pingüinos, tal cual indica el nombre. El usuario deberá aferrarse a ellos con el fin de sumar puntos. A su vez, otro de los escenarios invitará a los jugadores a deslizarse por un tobogán de hielo que se termina sumergiendo a través de anillos, algo que hará más difícil la tarea de llegar a la meta.

Al igual que sucedió con Hex-a-Gone, Jump Showdown y Fall Mountain, esta nueva temporada tendrá una partida final. En esta, llamada Thin Ice, los jugadores deberán avanzar con mucho cuidado y cautela a través de unos mosaicos, evitando así caer en una sustancia que se encuentra por debajo. Sin embargo, esto no es todo, ya que los usuarios tendrán que tener en cuenta que no podrán pararse sobre una de estas baldosas por más de tres veces, dado que se en esta instancia se rompen.

Los Pegwings darán puntos a quienes se aferren a ellos

Una herramienta que será probada por streamers

Sin dudas, Mediatonic tuvo en cuenta alguno de los factores que permitieron a su nemesis, Among Us, catapultarse a la cima, como es el caso del apoyo de los streamers, quienes encontraron en el título de InnerSloth una experiencia sencilla tanto para ellos como para el público. Es por esto que Fall Guys: Ultimate Knockout permitirá, a partir de esta nueva temporada, crear salas privadas.

No obstante, estas llegarán en primera instancia con unas cuantas aristas. Al comienzo dejarán ingresar a ellas a solamente un pequeño de número de realizadores de contenido, los cuales, seguramente, servirán de piloto para ver como se desarrolla la experiencia. Sin embargo, desde la desarrolladora dejaron en claro que en sus intenciones a futuro pasan por que esta característica este disponible para partidas de menos de 40 personas.

La prueba del Dingus Ringus es una de las novedades que se incorporará esta temporada

Un nuevo sistema de progresión

Para concluir con las novedades que incluirá la tercera temporada que se anunciaron hasta el momento, aparece el nuevo sistema de progresión. Este, ahora, permitirá ver la cantidad de victorias que el usuario ha logrado a lo largo de la season. Además, al lograr triunfos y conseguir la corona, se podrá observar que esta tendrá distintos tipos de rango. Estos, a su vez, podrán desbloquear versiones doradas de los disfraces y otras combinaciones exclusivas.

Sin dudas, con este sistema de progresión, Mediatonic apunta a darle más sentido de pertenencia a los jugadores dedicados al juego, algo que tampoco ocurre en juegos como Rocket League, por ejemplo. A su vez, las posibilidades de ir desbloqueando nuevos atuendos es otro aditivo interesante para continuar jugando al battle royale.

Los usuarios se encontrarán con más de 30 atuendos

Luego de su repentino y explosivo éxito logrado en el mes de agosto, Fall Guys está intentando volver a tomar las riendas de su segmento, del cual, en su momento fue desplazado por Among Us y que hoy tiene que discutir contra producciones gigantes como Fortnite, por ejemplo. Es por esto, que el lanzamiento de una nueva temporada significa mucho para el battle royale, el cual no puede dar pasos en falsos.

La segunda temporada de Fall Guys, que contó con una temática medieval, no consiguió volver a poner al juego en la cúspide de ventas. Incluso tuvo un efecto negativo, dado que según reportaron los datos de Steam, el título cayó un 95% su tasa de usuarios en PC. Esto seguramente encendió las alarmas de su desarrolladora, Mediatonic, la cual hace tan solo unos meses se había sentado en el trono de los battle royale, al menos por un momento.

Es por esto que la tercera temporada de Fall Guys, Winter Knockout, llega con una presión extra. Habrá que ver como progresa de acá a fin de año, fechas claves para ver como vuelve a posicionarse dentro de un segmento tan competitivo como el battle royale.

Fall Guys: Ultimate Knockout puede conseguirse a través del store de PlayStation 4 o en la plataforma de Valve, Steam. Su llegada a Xbox es inminente, pero aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

