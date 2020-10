FIFA 21 comienza su estreno mundial con shows de Dua Lipa, Diplo, Tame Impala y Anitta

FIFA 21

EA Sports está tirando la casa por la ventana con lo que será el comienzo del estreno estreno mundial de FIFA 21. Para celebrar esto, la empresa anunció que más de 40 artistas que aparecen en el sountrack del título realizarán, a través de sus respectivos canales, una transmisión especial donde harán una performance. Este evento, que comenzó este jueves por la mañana, culminará con las presentaciones de figuras de la talla del Dj Diplo, la banda de rock australiano Tame Impala y la cantante brasilera Anitta. FIFA 21 llegará el próximo 9 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y PC, mientras que los usuarios suscriptos al servicio EA Play ya pueden probarlo.

La experiencias brindadas por los videojuegos están siendo cada vez más inmersivas, proponiendo alternativas tanto dentro como fuera de ellos. En esta ocasión, EA Sports apostó a realizar una serie de shows en vivo con los artistas que serán parte de la banda de sonido del nuevo, FIFA 21, con la intención de promocionarlo a mayor escala en distintos públicos.

Entre los artistas más destacados que harán su show durante el evento se encuentra Diplo, el famoso DJ estadounidense. Este, no solo será parte del soundtrack, sino también del juego, ya que tendrá un personaje jugable en el modo Volta. Esto continúa la intención de la desarrolladora, la cual en la edición pasada se había acercado al público de la música electrónica con camisetas personalizadas de Kygo, Zedd y Major Lazer para la modalidad Ultimate Team. Su presentación podrá verse a las a la 00:00 horas del viernes en Argentina, a través del canal de Twitch del artista.

Por su parte, la banda de rock australiana comandada por Kevin Parker, Tame Impala, también dará el presente, ya que su tema ´Is It True´ será parte de FIFA 21. Su tranmisión, que tendrá lugar a partir de las 23:00 horas en el país, podrá ser seguida a través del canal oficial del grupo en la plataforma YouTube. Seguramente toquen alguno conocidos de su repertorio como ´The Less I Know, The Better´ o ´Feels Like We Only Go Backwards´, además del sencillo que pertinente al videojuego.

Otra figura internacional de mucho peso que hará su presentación es Anitta, la cantante brasileña. Ella aparecerá en el título de EA Sports con su canción ´Me Gusta´, en la cual también participa el cantante y compositor puertorriqueño, Myke Towers. Pese a que nof ue elegido para esta modalidad, este hubiera sido un tema que podría haber encajado en Volta. Su show podrá verse por YouTube a partir de las 19:00 en Argentina. Dua Lipa, por su parte, se presentó al mediodia mediante la plataforma Facebook, donde tocó ´Break My Heart´ y ´Pretty Please´, pertenicientes a su último álbum. Lil Mosey, Chløë Black, Jaewynn, Caleborate y Madame Gandhi, serán otros de los artistas que se presentarán durante el día.

Pese a que el juego saldrá a la venta a partir del próximo 9 de octubre en los stores, este ya puede ser descargado por quienes estén suscriptos al servicio EA Play, dado que tendrán una prueba de 10 horas que incluye desafíos y recompensas previas al lanzamiento. Además, los que sean parte de esta comunidad recibirán mejoras de XP de inicio de temporada para FUT, sumado a distintos uniformes y elementos de personalización.

FIFA 21 será lo que se conoce como “título dual”. Esto quiere decir que los usuarios que compren el título en Playstation 4 podrán descargar su copia en Playstation 5. Lo mismo sucederá con aquellos que tengan Xbox One y hagan el salto con la Xbox Series X. Todo esto, siempre y cuando se trate de la versión digital del juego y no el disco en formato físico.