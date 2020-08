Ola de denuncias de acoso y discriminación en la industria de los videojuegos

Hace varias semanas, las empresas que desarrollan videojuegos han recibido numerosas acusaciones de mujeres que trabajan en la industria. El fenómeno que comenzó este año con el #BlackLivesMatter y tiempo atrás con el #Metoo se extendió a todas las industrias del entretenimiento, incluida la del gaming.

Cientos de mujeres que trabajan en desarrolladoras de videojuegos han publicado en sus redes sociales sus experiencias de acoso sexual, entre otras acusaciones, que han sufrido por parte de compañeros de trabajo. “E n este fenómeno se está intimando a las empresas a tomar acciones concretas frente a situaciones de abuso y discriminación que durante muchos años pasaron inadvertidas o sin consecuencias ”, señala a Infobae Gaming Martina Santoro, ex presidenta de ADVA (Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina).

Agrega: “Por suerte la industria está madurando y las comunidades se están organizando. Han logrado denunciar casos de discriminación racial, discriminación de género, casos de abuso psicológico, físico, hasta casos de abuso sexual. Y lo más importante, se están organizando para crear canales de comunicación para que las víctimas compartan sus experiencias y encuentren ayuda”.

Por ejemplo, Anita Sarkeesian, comunicadora canadiense feminista que vive en Los Ángeles, cabeza del movimiento Feminist Frequency, que trabaja en la industria, ha creado un servicio gratuito, sin fines de lucro, para tomar denuncias de la industria de videojuegos. Se trata de Games and Online Harassment Hotline, una línea directa de apoyo emocional confidencial basada en mensajes de texto, dirigida a gamers, streamers o personas que trabajan en la industria.

Games and Online Harassment Hotline: la línea confidencial, pensada por Anita Sarkeesian

“ Comenzamos a trabajar en serio en la línea directa en agosto de 2019, luego de la primera ola del movimiento #MeToo en la industria de los videojuegos. Eso no quiere decir que no hubo abuso durante mucho tiempo antes de eso, pero mucha gente habló en ese momento. Fue una especie de ajuste de cuentas. Durante ese período de tiempo, estaba pensando en cosas que podríamos hacer para comenzar a apoyar más a la gente y cómo podríamos trabajar para terminar con el abuso en la industria de los juegos. Uno de los varios proyectos en los que me gustaría trabajar es esta línea directa. Nos tomó alrededor de un año ponernos en marcha. La idea es que queríamos crear un recurso de apoyo emocional para las personas que crean y juegan juegos”, dijo Sarkeesian en una entrevista con VentureBeat.

Yves-Guillemet, CEO de Ubisoft está tomando medidas para un cambio estructural en la compañía

“Empresas de las más importantes como Ubisoft o Riot están tomando cartas en el asunto, haciendo cambios importantes en la gerencia, en la dirección de sus equipos”, dice Santoro. Ubisoft, creadora de juegos como Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs o Just Dance, recibió reclamos públicos de empleadas contra personas de la compañía.

Una de las acusaciones más importantes fue contra Serge Hascoët. director creativo de la empresa, acusado de abuso de poder y de sexismo, y de realizar reuniones de trabajo en clubes de striptease, por ejemplo. “Son muchas las empresas que hoy están haciendo esfuerzos para mejorar la cultura laboral y fomentar la diversidad y la inclusión. También se están haciendo muchos esfuerzos importantes para disminuir la toxicidad de la comunidad gamer en su totalidad”, señala Santoro.

A través del hashtag #TwitchBlackout, integrantes de la plataforma se han manifestado en contra del acoso en Twitch. El objetivo de este movimiento consistió en no realizar ninguna retransmisión durante un día, en junio de este año.

“Hay chicas que, en la jerga, les trollean partidas, las molestan solo por el hecho de ser mujeres, porque abren un micrófono y se escucha que son mujeres o tienen un tag, un nombre en el juego, femenino, y eso ya los habilita al acoso, ¿no?”, dice a Infobae Noelia Forte, alias Kronopia, creadora de contenido.

Tras varias denuncias públicas de acoso sexual en la comunidad de Twitch, el CEO de la plataforma Emmet Shear compartió a fines de junio de este año un mail interno que envió a toda la empresa, y que luego subió a su cuenta de Twitter.

Señalaba que Twitch está investigando cada incidente denunciado y que tomará acciones como bans, eliminación de partners, o eliminación de participación en oportunidades publicitarias y activaciones si surge una preocupación basada en acusaciones creíbles y un historial de comportamiento en la plataforma.

