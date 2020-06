En diálogo con Infobae, Leza se refirió a la posibilidad de que Aloned no pueda estar el sábado: “Creo que en el caso extremo tendríamos que enfrentar el inicio con nuestro suplente que es MarioMe. Si no llega el equipo buscaría otra alternativa; otro fichaje. Pero todos esperamos que se pueda dar todo bien y la pandemia no nos limite tanto. All Knights tiene el mismo problema que nosotros. No está en nuestras manos, y vamos a dar lo mejor para dar un buen desempeño”.