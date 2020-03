El primero de los tres títulos de Ubisoft en llegar al servicio de suscripción de videojuegos de Google será Tom Clancy’s The Division 2, que lo hará el próximo 17 de marzo. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados por los jugadores de Stadia. La exitosa secuela del shooter multijugador de Ubisoft llegará acompañado por Warlords of New York , su más reciente expansión, que ofrece nuevas zonas, misiones y personajes.