El servicio cuenta con tres funciones principales. La primera es mover los pokemon a la nube. La versión de Pokemon Home de Nintendo Switch tendrá soporte para Sword, Shield y Pokemon Let’s Go Eevee y Pokemon Let’s Go Pikachu. También tendrá conexión con el Pokemon Bank de Nintendo 3DS y, en un futuro todavía no determinado, contará con soporte para Pokemon GO. El sitio oficial aclara que, una vez que se mueve un pokemon de Let’s Go a Sword/Shield, no puede volver al juego original. Sin embargo, sí se puede mover de un Let’s Go a otro cuantas veces se quiera.