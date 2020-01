El segundo segmento de la Pokemon Direct pasó a hablar de Pokemon Sword y Pokemon Shield. Los desarrolladores de GameFreak anticiparon que no habrá una tercera versión que englobe todo el contenido de las dos anteriores, como sucedió siempre en la franquicia hasta el momento. En vez de eso, se lanzarán los Expansion Pack para ambas ediciones. Estas expansiones le permitirán a los usuarios continuar su viaje pokemon con nuevas regiones, personajes y criaturas. El pequeño trailer anticipa nuevos gimnasios, nuevos atuendos para los protagonistas y formas Galar de pokemon ya conocidos, así como también versiones Dynamax de otros personajes que no estuvieron en Sword y Shield, como Blastoise y Venasaur . Estas grandes expansiones llevarán el nombre de The Isle of Armor y The Crown Tundra.