La intensidad del viento se mantuvo por debajo del límite municipal requerido para elevar los globos gigantes (REUTERS/Brendan McDermid).

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El desfile de Acción de Gracias de Macy’s avanzó este sábado por Manhattan dos días después de su suspensión por lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones costeras. La celebración, que cumple 100 años, recorrió 4 kilómetros desde el Upper West Side hasta Herald Square, frente a la tienda insignia de Macy’s en Nueva York.

Las condiciones meteorológicas permitieron el regreso de los grandes globos, que habían sido retirados y trasladados a una instalación de Nueva Jersey el jueves. De acuerdo con Associated Press, el viento sostenido se ubicó entre 16 y 24 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, por debajo del límite establecido por la ciudad para mantener los inflables en el aire.

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El recorrido incluyó figuras tradicionales como Snoopy, Spider-Man y Buzz Lightyear, junto con incorporaciones como Bluey, Earl the Squirrel y Hello Kitty Big Apple.

Uno de los globos rindió homenaje a Fiona, la hipopótamo del Zoológico de Cincinnati que murió este mes tras ingerir accidentalmente un sombrero. Macy’s informó que realizó una donación al zoológico en su memoria y que los encargados del globo Blue Hippo llevaron un parche violeta en su honor.

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La programación musical reunió a artistas como Raye, Megan Moroney, Teddy Swims, Feid, Queen Latifah, Natasha Bedingfield, LL Cool J y Gloria Gaynor, quien interpretó I Will Survive.

El desfile también presentó números de los musicales de Broadway Aladdin, The Book of Mormon, Chicago, Hamilton y Wicked, además de una aparición de los personajes de Sesame Street.

Como marca la tradición, Santa Claus cerró el trayecto por la calle 34, con lo que Macy’s dio por iniciado el período navideño.

El carro alegórico de Tom Turkey recorrió las calles de Nueva York durante la edición número 100 del desfile de Acción de Gracias de Macy’s (REUTERS/Adam Gray).

Integrantes de la banda de marcha Pride of Pearland participaron en el desfile (REUTERS/Brendan McDermid).

La banda Pride of Pearland avanzaron por las calles de Manhattan durante el centenario desfile de Acción de Gracias de Macy’s (REUTERS/Adam Gray).

La banda de la escuela secundaria James F. Byrnes aportó su música al desfile (REUTERS/Adam Gray).

El globo de Joe Cool y Woodstock sobrevoló Manhattan (REUTERS/Brendan McDermid).

El globo de Diary of a Wimpy Kid recorrió el cielo de Nueva York (REUTERS/Adam Gray).

La carroza Friends-giving in POPCITY fue parte del desfile (REUTERS/Brendan McDermid).

El globo de Mario Bros. se elevó sobre las avenidas (REUTERS/Brendan McDermid).

El globo de Bob Esponja y Gary pasó frente a los edificios de Nueva York (REUTERS/Adam Gray).

El globo de Spider-Man sobrevoló Manhattan durante la edición número 100 del desfile de Acción de Gracias de Macy’s (REUTERS/Brendan McDermid).

Entre los globos que recorrieron el cielo de Nueva York estuvo el de Hello Kitty (REUTERS/Brendan McDermid).

Varias personas se congregaron en las calles de Manhattan para seguir el paso de los globos en el desfile (REUTERS/Brendan McDermid).

El globo de Marshall, personaje de PAW Patrol, avanzó sobre Manhattan (REUTERS/Brendan McDermid).

Pac-Man se sumó a los globos que atravesaron Manhattan en la edición número 100 del desfile de Acción de Gracias de Macy’s (REUTERS/Brendan McDermid).

El personaje de Dragon Ball Son Goku apareció convertido en globo sobre las avenidas de Manhattan (REUTERS/Brendan McDermid).

El astronauta de Toy Story fue uno de los personajes que sobrevolaron el cielo neoyorquino (REUTERS/Adam Gray).

Niños siguieron el desfile de Acción de Gracias de Macy’s desde las calles de Manhattan, en una jornada que marcó el centenario de la tradición neoyorquina (REUTERS/Brendan McDermid).

Underdog, Félix el Gato y otros personajes inflables atravesaron Nueva York (REUTERS/Adam Gray).

Mickey Mouse, en su versión del aprendiz de brujo, formó parte de los globos que desfilaron por las calles de Manhattan (REUTERS/Brendan McDermid).

Bluey se sumó a la caravana de globos que acompañó el recorrido del desfile (REUTERS/Brendan McDermid).

Una Poké Ball convertida en trineo, junto a Pikachu y Eevee, recorrió Manhattan (REUTERS/Adam Gray).

Billie Brightpaw fue una de las figuras que integraron la caravana de globos durante el desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Manhattan (REUTERS/Adam Gray).

Santa Claus cerró el desfile de Acción de Gracias de Macy’s por las calles de Manhattan, como marca la tradición que da inicio a la temporada navideña (REUTERS/Adam Gray).

La llegada de Santa Claus puso fin a la edición número 100 del desfile de Macy’s ante el público reunido en Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid).