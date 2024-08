Con la IA consumiendo electricidad, ¿es momento de comprar acciones de servicios públicos olvidadas?

Los gigantes tecnológicos están invirtiendo en energía nuclear para apoyar el crecimiento de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde que pronunciar las letras “GPT” se convirtió en suficiente para convocar a un capitalista de riesgo salivante, los gigantes tecnológicos han estado devorando electricidad a la escala de pequeños países, consumiendo suministros de energía cada vez mayores para impulsar el futuro de la IA. Para satisfacer ese hambre, se están volviendo cada vez más creativos: Microsoft firmó un acuerdo de compra de energía con una startup de fusión nuclear en mayo de 2023; Amazon compró un centro de datos alimentado por energía nuclear en marzo; y Meta anunció un plan de inversión en infraestructura digital de casi USD 40 mil millones a principios de este año.

La IA es el nuevo oro, pero no se puede extraer sin energía. Y eso podría ofrecer una ventaja a los inversores minoristas ansiosos por subirse a la tendencia. Muchos inversores desconfían ahora de la alta valuación de las acciones enfocadas en IA, como Nvidia o los llamados hyperscalers, los grandes proveedores de servicios en la nube como Amazon, Microsoft y Google que gestionan la potencia de cómputo utilizada por los modelos de IA. Pero las empresas a lo largo de la cadena energética de los gigantes tecnológicos podrían resultar ser compras más atractivas.

Las empresas de servicios públicos nunca han sido atractivas, y ciertamente no ofrecen el crecimiento de palo de hockey codiciado por los inversores en IA, aunque la mayoría paga dividendos decentes. El Índice de Servicios Públicos del S&P 500 ha entregado rendimientos totales anualizados de 6.1% en los últimos cinco años, con aproximadamente la mitad de eso proveniente de dividendos; el S&P 500 en general ha ganado más del 15% anual en ese período.

Pero la fiebre del oro de la IA está poniendo patas arriba el sector, por lo demás, estancado. La razón es simple: los grandes modelos de lenguaje empleados por la IA necesitan cantidades masivas de electricidad para entrenar sus sistemas, con centros de datos establecidos con procesadores especiales para la tarea. Cada vez que escribes una pregunta novedosa en ChatGPT o uno de sus rivales, el proceso de respuesta, llamado “inferencia”, también requiere un aumento de energía. Según los analistas de Goldman Sachs, la IA aumentará la demanda de energía de los centros de datos en un 160% para 2030. “La expansión de los centros de datos es una oportunidad de crecimiento generacional en este momento”, dice Travis Miller, estratega de energía y servicios públicos de Morningstar.

Para acomodar ese auge, la mayoría de las empresas de servicios públicos van a tener que invertir considerablemente en infraestructura, desde almacenamiento de energía hasta expansión de la red, en un momento en que muchas ya están lidiando con redes sobrecargadas. Algunas han impuesto nuevas reglas para adaptarse a las demandas de las nuevas tecnologías. Muchos mineros de Bitcoin, por ejemplo, han adoptado una práctica llamada “curtailment”, donde apagan la minería durante los tiempos pico.

La IA requiere cantidades colosales de electricidad para entrenar y operar modelos de lenguaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como explica Dan Thompson, analista principal de S&P Global, los centros de datos no tienen el mismo lujo, especialmente cuando se trata de demandas de inferencia. “Esto es muy en tiempo real, y no se puede recortar”, dice. Y la demanda solo va a crecer a medida que los centros de datos reemplacen filas de chips antiguos con GPUs enfocadas en IA: “Es lo que tiene a todos preocupados, emocionados, interesados, cualquier palabra que quieras usar.”

Mientras todos están atentos a la IA, la demanda de energía está aumentando en todos los sectores. Andrew Obin, director gerente de investigación de acciones en Bank of America, predice que la carga eléctrica total de EE. UU. aumentará un 2.8% anual hasta 2030, después de haber subido solo un 0.4% anual desde 2013 hasta 2023. Aunque dice que los centros de datos son una fuente importante de crecimiento, también señala la adopción de vehículos eléctricos y la “relocalización” de la manufactura. “La IA está recibiendo mucha atención porque es lo más brillante que hay”, dice.

Para las empresas de servicios públicos, la nueva demanda difícilmente se traducirá en ganancias puras. Todo depende de si tienen el efectivo a mano para invertir en el desarrollo de infraestructura. Las empresas de gran capitalización están mejor posicionadas para esto, y Miller señala a operaciones como Southern Co., Duke Energy, y Entergy. Dos grandes empresas de servicios públicos, Vistra y Constellation, han visto sus precios subir de manera comparable a Nvidia en 2024, impulsadas por su enfoque en energía limpia, que muchas empresas tecnológicas y reguladores están exigiendo siempre que sea posible.

“El lado más desafiante será para algunas empresas de servicios públicos medianas”, dice Obin. Un ejemplo es NiSource, que tiene su sede en Indiana. La empresa reveló recientemente que ha tenido más de 30 consultas para nuevos centros de datos en el último año, pero que agregar solo dos o tres centros de datos para 2035 podría duplicar la carga en su sistema. Las empresas que no puedan gestionar el estrés de tal aumento en la demanda enfrentarán cortes y posibles caídas en el precio de sus acciones.

Las empresas de servicios públicos siempre pueden resolver picos de demanda bombeando más gas a sus plantas de energía. Y eso significa que las llamadas empresas de midstream, que se centran en el almacenamiento y transporte de productos derivados del petróleo, podrían desempeñar un papel particularmente crucial en el auge de la IA. Stephen Ellis, estratega de energía en Morningstar, dice que las empresas de midstream, al igual que las de servicios públicos, enfrentan desafíos de infraestructura. Se están adaptando para servir a los centros de datos redirigiendo gas a nuevos destinos y construyendo nuevos oleoductos.

Los analistas creen que la IA no será una burbuja similar al colapso de las punto com debido a las enormes inversiones tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos empresas que Ellis destaca como bien posicionadas incluyen a Energy Transfer, con sede en Texas, que se ha centrado en conectar sus oleoductos a servicios públicos, y TC Energy, una empresa canadiense que está trabajando en un oleoducto de gas hacia el norte de Virginia, que tiene una de las mayores concentraciones de centros de datos del mundo.

Y luego están las propias empresas de centros de datos, junto con los proveedores de equipos eléctricos, las empresas de HVAC y las empresas de software que les sirven. Obin dice que esas empresas podrían estar en la mejor posición para absorber el beneficio inesperado. A medida que el mercado crece, pueden fijar precios más rentables para su equipo. Obin dice que cobrar más por piezas críticas de equipo, como transformadores y equipos de conmutación, ya es una “práctica bastante extendida”. Dos empresas que están en posición de beneficiarse incluyen Eaton y Vertiv, dos de los mayores proveedores de equipos eléctricos en EEUU.

La última pregunta candente: ¿Qué pasa si la IA resulta ser una burbuja y toda la nueva infraestructura se construyó para nada? Thompson dice que con las mayores empresas tecnológicas gastando miles de millones en el sector, la IA probablemente no llevará a otro colapso similar al de las punto com. “Nos estamos preguntando si Microsoft es demasiado grande para fallar”, dice. “Si no es por otra cosa, sino por pura fuerza bruta, van a encontrar la manera de hacer que esto funcione”.

(c) 2024, Fortune