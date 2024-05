La nueva obsesión de la Generación Alfa: compras en línea con dinero de padres, revela un informe

La economía influencer, valorada en 250 mil millones de dólares, es un objetivo profesional para un tercio de los preadolescentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Generación Alfa no parece estar dejando de lado su reputación de “niño del iPad” en el corto plazo. La generación más joven, nacida entre 2010 y la fecha actual, está tan en línea que sus miembros han adoptado una nueva afición más allá de desplazarse por las redes sociales y ver YouTube: las compras en línea.

Los padres indican que sus hijos pasan más de dos horas a la semana, en promedio, comprando en línea, según un informe reciente de la consultoría de moderación de contenido WebPurify, utilizando datos de la plataforma de investigación de mercado Censuswide. De más de 1,000 padres estadounidenses encuestados, el 16% dijo que sus hijos tenían una adicción a las compras en línea, con un 22% afirmando que los niños prefieren las compras en línea a otras formas de entretenimiento, como ver la televisión. Casi la mitad dice que sus hijos se compran ropa en línea, seguido por el 32% que muestra interés en productos de belleza.

“Tanto si nos gusta como si no, muchos niños están crónicamente en línea, habiendo crecido con internet”, dijo Alex Popken, vicepresidente de confianza y seguridad en WebPurify, a Fortune. “Tienen un nivel de alfabetización digital en la navegación por sitios muy superior al de sus padres”.

Se proyecta que la Generación Alfa sea la generación más grande de la historia con más de 2 mil millones de personas, y no solo tiene un enorme poder de gasto, sino que también es más vulnerable a las tácticas de marketing en línea, dijo Popken. De hecho, la Generación Alfa es susceptible al “efecto bandwagon” de comprar productos porque todos los tienen o porque nadie los tiene y representan un estatus entre los pares. No hay que buscar más allá de los vasos Stanley, que se hicieron tan codiciados que incitaron peleas en escuelas intermedias, o las bebidas Prime de influencer Logan Paul, antes favoritas de los preadolescentes que generaron USD 1.2 mil millones en ventas.

“Es realmente pronunciado en ese grupo de edad”, dijo Mindy Weinstein, fundadora y CEO de la compañía de marketing digital Market MindShift, al Washington Post. “No siempre están seguros de dónde encajan en el mundo. Pero ahora, comprando ese [artículo] sienten que encajan”.

El comercio electrónico está en todas partes No siempre es el caso que la Generación Alfa busca activamente las compras en línea. Internet está atrayendo a niños y preadolescentes hacia el comercio electrónico a través de juegos, aplicaciones e influencers que son sorprendentemente cercanos a ellos en edad.

La próxima generación de influencers son niños, particularmente niñas jóvenes, como las gemelas de 7 años Koti y Haven Garza, que tienen 4.8 millones de seguidores en TikTok. Un tercio de los preadolescentes dijo que influenciar era su objetivo profesional, con la economía influencer valorada en USD 250 mil millones y se espera que duplique a USD 470 mil millones para 2027, según Goldman Sachs. Casi la mitad de los padres en el informe de WebPurify dijeron que su hijo era “fácilmente influenciado” por creadores de contenido en línea.

“Tienen un control asombroso sobre el poder de compra de los niños y sobre influenciar a los niños para que quieran ciertos productos”, dijo Popken.

Pero más ampliamente, las redes sociales queridas por la Generación Alfa ya no son solo para conectarse y divertirse; ahora están hechas para comprar, argumentó.

“Incluso en estas plataformas de juego que tradicionalmente han estado reservadas para niños, el comercio electrónico se está convirtiendo en una forma realmente monetizable”, dijo. “Solo estamos viendo que los niños están inundados con este contenido más a menudo”.

La plataforma de juegos Roblox anunció una asociación con Walmart, permitiendo esencialmente a los usuarios desplazarse por el sitio web del minorista y comprar productos a través de su juego. El anuncio llega solo semanas después de la decisión de Roblox de incrustar anuncios en el juego del sitio, lanzando vallas publicitarias virtuales para vender productos reales. La práctica sigue tácticas utilizadas por redes sociales como Facebook, que lanzó la función Facebook Shop en 2020 para que los usuarios puedan buscar negocios en línea, y —más popular entre la Generación Alfa— Instagram y TikTok, ambos de los cuales tienen plataformas de compras, como TikTok Shop, integradas en su interfaz.

Pero Popken advirtió que la propagación del comercio electrónico e influencers tendrá desventajas más allá de que los jóvenes sean atraídos por marcas y empresas. No siempre dirigidos hacia los consumidores de la Generación Alfa, los influencers también son objetivo de acoso en línea y abuso sexual, encontró una investigación del New York Times. El auge del comercio electrónico también probablemente conducirá a la proliferación de listados falsificados y reseñas falsas, efectos secundarios desagradables de las compras en línea que no solo afectan a la Generación Alfa.

“Podemos esperar que eso continúe sucediendo”, dijo. “Y eso es agnóstico de la edad”.