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La Justicia noruega revocó la orden de levantar la prisión preventiva al hijo de reina Mette-Marit

Marius Borg Høiby, de 29 años, deberá continuar bajo arresto domiciliario, al menos, hasta el 30 de noviembre

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega (EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT)
Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega (EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT)
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Un tribunal de apelación de Noruega revocó este miércoles la decisión que permitía la libertad condicional de Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, por considerar insuficientes las medidas previstas para impedir un eventual consumo de drogas o nuevos incumplimientos judiciales.

Høiby, de 29 años, deberá continuar bajo arresto domiciliario, al menos, hasta el 30 de noviembre. El joven había permanecido en prisión preventiva desde febrero y, en julio, la Justicia autorizó su traslado a un régimen domiciliario con tobillera electrónica.

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Un juzgado de Oslo había dispuesto el lunes el levantamiento de ese régimen. La resolución exigía que Høiby se presentara de forma periódica ante las autoridades y se sometiera a controles de detección de drogas.

“El tribunal de Apelación no comparte la decisión del juzgado de primera instancia de que esas medidas serían suficientes para impedir que Høiby se drogue si es puesto en libertad. Hay que tener en cuenta que ha consumido alcohol a pesar del marco estricto con controles de drogas al que ha estado sometido”, indicó el fallo, citado por la televisión pública NRK.

Durante la audiencia del lunes, se conoció que Høiby dio positivo por alcohol en recientes análisis. El acusado atribuyó esos resultados al uso de enjuague bucal y al consumo de jugo de manzana fermentado, una explicación que el tribunal de apelación consideró “poco creíble”.

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La Fiscalía apeló la decisión de primera instancia y pidió la suspensión inmediata de la orden. El organismo sostuvo que existe riesgo de que Høiby vuelva a delinquir o incumpla la orden de alejamiento dictada en favor de una de sus exparejas.

El joven reside desde julio en una vivienda de la residencia real de Skaugum. Durante ese período salió en ocasiones concretas, entre ellas para asistir al entierro del rey Harald V en septiembre pasado.

La defensa de Marius Borg Høiby sostuvo al medio VG que su cliente atraviesa “un periodo especialmente complicado” y pidió que se tengan en cuenta los cambios en sus circunstancias personales ante la continuidad de las medidas cautelares.

El equipo legal del hijo de la reina Mette-Marit renovó su representación en esta etapa del proceso. Sus abogados señalaron que la permanencia de las restricciones supone una carga personal importante para el joven. La defensa afirmó además que Høiby ha mostrado voluntad y capacidad para mantenerse alejado de las drogas y evitar nuevos problemas con la Justicia.

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Marius Borg Høiby recibió una condena en primera instancia de cuatro años de prisión por 34 de los 39 cargos imputados (Instagram)

Høiby, que no forma parte oficialmente de la Casa Real, reconoció problemas con el alcohol y las drogas. En junio recibió una condena en primera instancia de cuatro años de prisión por 34 de los 39 cargos imputados, entre ellos dos casos de violación, maltrato contra una expareja, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, incumplimiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

El proceso tendrá un nuevo juicio en febrero del próximo año. Además, la sentencia estableció el pago conjunto de una indemnización de 640.000 coronas noruegas, unos 58.000 euros, a cuatro víctimas.

(Con información de EFE)

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