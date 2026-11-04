Trump afirmó que los republicanos “habrían logrado una victoria aplastante” en las elecciones si él hubiera sido candidato (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Partido Republicano habría conseguido una victoria contundente en las elecciones de medio término si él hubiera sido candidato, después de los triunfos demócratas en distintos comicios celebrados en el país.

“Yo no estaba en la boleta electoral y, de haberlo estado, ¡habríamos ganado por goleada! Gracias por su atención a este asunto”, escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

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Comunicado de Trump vía Truth Social

El mandatario se refirió así a los resultados electorales, que incluyeron victorias demócratas en distintas contiendas.

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