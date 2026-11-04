Florida aprobó la Enmienda 3: qué cambia en los impuestos a la propiedad y a quiénes beneficia

la aprobación de la Enmienda 3 modificará el sistema de impuestos a la propiedad y ampliará la exención para quienes utilizan sus viviendas como residencia permanente (REUTERS/Marco Bello)

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Los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 3, una reforma constitucional que modificará el sistema de impuestos a la propiedad y aumentará la exención para los propietarios que utilizan sus viviendas como residencia permanente.

La medida obtuvo el respaldo de más del 60% de los sufragios, el mínimo exigido para incorporar un cambio a la Constitución estatal.

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La reforma elevará la exención homestead —un beneficio impositivo destinado a quienes tienen su residencia principal en Florida— de manera escalonada: llegará a USD 150.000 en 2027 y a USD 250.000 en 2028. A partir de 2029, el monto se ajustará según la inflación. Los cambios comenzarán a regir el 1 de enero de 2027.

Los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 3 en las elecciones del 3 de noviembre de 2026. La reforma aumentará de manera progresiva la exención homestead para los impuestos que financian a condados y municipios (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El aumento, no obstante, no se aplicará a todos los impuestos por igual. La exención ampliada alcanzará a los tributos que financian servicios de condados y municipios, pero no modificará la parte correspondiente a los distritos escolares.

Quiénes podrán acceder al beneficio

La ampliación alcanzará a los propietarios que cumplan los requisitos para obtener la exención homestead. Según las reglas informadas para la reforma, quienes sean residentes de Florida al 31 de diciembre de 2026 podrán acceder al nuevo beneficio desde su entrada en vigencia, siempre que reúnan las condiciones exigidas.

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Para quienes se muden al estado después de esa fecha, el acceso será gradual: deberán esperar hasta su quinto año con la exención homestead para recibir el aumento, sujeto a los límites establecidos por la Constitución de Estados Unidos.

La Enmienda 3 obtuvo más del 60% de los votos, el umbral necesario para modificar la Constitución de Florida (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

La Enmienda 3 también modifica el tratamiento impositivo de las propiedades que no cuentan con esa protección, como los inmuebles comerciales y las viviendas destinadas al alquiler. En esos casos, reduce del 10% al 5% el límite anual de aumento del valor tasado para calcular los impuestos. La reducción tampoco se aplicará a los tributos escolares.

El impacto en los presupuestos locales

El beneficio para los propietarios tiene una contracara para los gobiernos locales. Como la reforma reduce la base sobre la que se calculan determinados impuestos, ciudades y condados podrían recibir menos ingresos para financiar servicios públicos.

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La enmienda también establece restricciones sobre el uso de esos recursos. Los ingresos por impuestos a la propiedad deberán destinarse a áreas específicas, entre ellas seguridad pública, educación, infraestructura, control de inundaciones, recursos naturales, obligaciones de deuda, jubilaciones de empleados y funcionamiento de los gobiernos locales.

Los cambios fueron impulsados por la Legislatura de Florida durante una sesión especial en junio. Sus defensores sostuvieron que permitirán aliviar la carga tributaria de los propietarios. En cambio, funcionarios de distintas ciudades y condados advirtieron que la reducción de ingresos podría afectar la prestación de servicios y la capacidad de financiar necesidades locales.

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La aprobación de la Enmienda 3 abre así una nueva etapa para el sistema impositivo del estado: los propietarios podrán acceder a una exención mayor, mientras las administraciones locales deberán adaptarse a una menor disponibilidad de recursos.