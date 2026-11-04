Cuáles fueron las claves de la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

People vote during the US midterm elections at a polling station in Hillsboro, Virginia, US, November 3, 2026. REUTERS/Tierney L. Cross

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La victoria demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos se apoyó principalmente en el malestar económico, el rechazo a la guerra en Medio Oriente y el retroceso de sectores del Partido Republicano. El resultado dejó al Partido Demócrata con el control simultáneo de la Cámara de Representantes y el Senado.

Los votantes castigaron a los candidatos republicanos en territorios competitivos y en estados que solían inclinarse con claridad hacia ese partido. Georgia, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte se sumaron a Iowa, Kansas, Texas y Carolina del Sur en una noche que amplió el mapa demócrata.

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Las victorias en estados republicanos alteraron el mapa electoral

Los demócratas no solo avanzaron en estados disputados sino que también ganaron elecciones al Senado y gobernaciones en Iowa, Ohio y Texas, pese a que Trump se había impuesto allí por 11 y 14 puntos porcentuales, respectivamente, en la elección presidencial de 2024.

En Georgia, el senador Jon Ossoff logró la reelección y Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación. Su triunfo la convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos.

Texas aportó otra señal del alcance demócrata. James Talarico, legislador estatal de 37 años, fue elegido senador, mientras que Gina Hinojosa venció al gobernador Greg Abbott, quien llevaba tres mandatos en el cargo. Hinojosa será la primera gobernadora latina de Texas. El resultado tuvo un significado adicional para los demócratas, que habían convertido a ese estado en una de sus principales aspiraciones electorales durante décadas.

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James Talarico, candidato demócrata al Senado de EE. UU. y representante estatal de Texas, habla tras su victoria en las elecciones de mitad de mandato durante un acto de la noche electoral en Austin, Texas, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Mike Segar)

En Carolina del Norte, el ex gobernador Roy Cooper ganó la elección al Senado. En Nuevo Hampshire, Chris Pappas obtuvo un escaño senatorial y se convirtió en el primer senador abiertamente gay.

Ohio también mostró el alcance de la jornada. El exsenador Sherrod Brown arrebató un escaño republicano en el Senado y la exfuncionaria estatal de Salud Amy Acton derrotó a Vivek Ramaswamy en la carrera por la gobernación.

En Kansas, el demócrata Adam Hamilton superó al senador republicano Roger Marshall. En Carolina del Sur, la pediatra Annie Andrews, candidata por primera vez a un cargo público, venció a Darline Graham, la hermana del fallecido senador Lindsey Graham y postulante elegida por Trump.

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El costo de vida convirtió la elección en un plebiscito sobre Trump

El inquilino de la Casa Blanca había pedido repetidamente a los votantes que imaginaran que él aparecía en la papeleta. La respuesta electoral se tradujo en derrotas para sus aliados en distintas regiones del país.

La encuesta de votantes de Associated Press mostró que cerca de tres cuartas partes de los electores se sentían “enojados” o “insatisfechos” con la dirección que había tomado Estados Unidos en estos últimos dos años. El diagnóstico económico tuvo un peso decisivo. Aproximadamente seis de cada diez atribuyeron los precios más altos de lo habitual, “en mayor medida”, a las políticas de Trump.

Personas hacen fila para votar durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos (REUTERS/Daniel Heuer)

La desaprobación al presidente también fue amplia. Cerca de seis de cada diez encuestados cuestionaron su gestión y alrededor del 70% pidió que el Congreso estableciera más controles y contrapesos sobre la presidencia.

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Los jóvenes se alejaron republicanismo

La base con la que Trump ganó la presidencia en 2024 no se mantuvo intacta. Los votantes jóvenes y los hispanos mostraron una inclinación mayor hacia los candidatos demócratas en las contiendas locales por la Cámara de Representantes.

En 2024, los menores de 30 años se habían repartido casi en partes iguales entre Trump y la entonces vicepresidenta Kamala Harris. En esta elección, cerca de siete de cada diez integrantes de ese grupo respaldaron al candidato demócrata de su distrito.

Estudiantes hacen fila para votar en la Universidad de Texas durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el día de la votación, en Austin, Texas, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Mike Segar)

Entre los votantes hispanos, solo alrededor de un tercio apoyó al republicano en la carrera local por la Cámara. Cerca de seis de cada diez eligieron al demócrata.

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El cambio fue relevante porque aproximadamente cuatro de cada diez votantes hispanos habían respaldado a Trump apenas dos años antes. Cerca de siete de cada diez de ellos dijeron que las políticas presidenciales empeoraron las condiciones económicas del país.

La campaña contra el “comunismo” no desplazó la preocupación económica

Durante las últimas semanas, Trump y otros republicanos buscaron presentar a los demócratas como una fuerza radical y peligrosa. El mensaje no logró desplazar la atención de los votantes sobre la comida, la gasolina y otros gastos cotidianos.

El presidente afirmó meses atrás que, si los demócratas ganaban, “el país se convertiría en comunista”. Además, sostuvo que las estructuras tradicionales del partido rival en varios estados habían sido reemplazadas por “locos y radicales”. La estrategia apelaba al temor ante una eventual victoria demócrata. El electorado priorizó las preguntas sobre cómo bajarían los costos antes que esas advertencias.

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Según declaró a The New York Times este miércoles por la madrugada, Trump aceptará los resultados electorales y manifestó su disposición a trabajar con los demócratas. Sin embargo, resaltó que conservaba el poder de veto, una limitación para cualquier agenda legislativa que pudiera impulsar la nueva mayoría.

(Con información de Associated Press)