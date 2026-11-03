Cuándo se podrían conocer los ganadores de las elecciones legislativas de Estados Unidos

La certificación de los resultados electorales en Estados Unidos depende de los calendarios de cada estado y trasciende a la noche de votación (AP Foto/Bryon Houlgrave)

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Los plazos para conocer ganadores en las elecciones de medio término de Estados Unidos no dependen solo de la noche electoral. La cobertura de The New York Times explicó que el escrutinio y la proyección de vencedores siguen calendarios distintos según el estado y la competitividad de cada contienda.

El conteo puede ofrecer una tendencia temprana, pero los resultados siguen siendo extraoficiales hasta que los estados los certifiquen. La definición del control de la Cámara de Representantes y el Senado, por lo tanto, puede demorarse más allá de la jornada electoral.

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La definición de la mayoría en la Cámara de Representantes requirió ocho días de recuento en los comicios de 2022 y de 2024 (REUTERS/David Dee Delgado)

Factores que definen cuándo se puede proyectar un ganador

El tiempo necesario para proyectar al ganador de una banca depende de dos elementos: la rapidez con que cada estado contabiliza sus votos y la distancia entre los candidatos. Un escrutinio ágil no asegura una definición inmediata si la diferencia es lo suficientemente estrecha como para que los sufragios pendientes alteren el resultado.

La experiencia reciente ilustra esa diferencia. En 2022, el control del Senado se resolvió cuatro días después de la elección, mientras que la Cámara de Representantes quedó definida ocho días más tarde. En 2024, la mayoría del Senado se proyectó a las 0.06 de la noche electoral, pero la Cámara volvió a requerir ocho días.

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Associated Press solo declara un vencedor cuando concluye que el postulante que va detrás ya no puede revertir la diferencia. Si la competencia se reduce a pocos votos, la agencia espera el recuento de las boletas militares, enviadas desde el exterior y provisionales, además de las restantes papeletas por correo.

El cómputo inicial del voto anticipado suele reflejar márgenes favorables a los candidatos demócratas antes de la suma de las boletas del martes (REUTERS/Daniel Cole)

En 2024, la carrera por la Cámara de Representantes con el margen final más reducido se resolvió por 187 votos. La agencia AP no proyectó al ganador hasta 29 días después de la elección.

La llegada de tandas de boletas en los días o semanas posteriores a la votación forma parte del procedimiento habitual, incluso si cambian el orden de los candidatos.

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Los datos de voto anticipado muestran que, en varios estados decisivos, los demócratas registrados acudieron en mayor proporción antes de la jornada electoral; como esos sufragios suelen informarse primero, una ventaja inicial demócrata puede reducirse cuando se sumen las boletas emitidas el martes.

Los porcentajes de votos escrutados en varios estados de Estados Unidos durante las elecciones legislativas de 2024 sirven de referencia en los nuevos "midterms" (Datos de Associated Press)

Alabama a Hawái: cierres tempranos, voto por correo y voto por orden de preferencia

Alabama: cierre a las 20.00; la mayoría de los resultados suele llegar antes de la 1.00 ; las carreras legislativas recientes se proyectaron durante la noche.

Alaska: estado competitivo para el Senado; cierre entre las 0.00 y la 1.00; primeros resultados cerca de la 1.00 ; en 2024 se informó 75% esa noche y el resto entre siete y 15 días después; usa voto por orden de preferencia y una segunda tabulación podría realizarse el 18 de noviembre; la última carrera legislativa se proyectó 15 días más tarde.

Arizona: cierre a las 21.00; primeros datos cerca de las 22.00 ; el predominio del voto por correo lleva el escrutinio extraoficial completo a varios días; última proyección legislativa a los ocho días.

Arkansas: cierre a las 20.30; la mayoría de los resultados llega en la madrugada del miércoles ; recientes carreras legislativas proyectadas en la noche electoral.

California: cierre a las 23.00; alta conteos que pueden durar días o semanas ; los condados tienen hasta el día 13 posterior a la elección para informar votos, con excepciones; la última carrera legislativa de 2024 se definió 29 días después. cierre a las 23.00; alta utilización del correo ; los condados tienen hasta el día 13 posterior a la elección para informar votos, con excepciones; la última carrera legislativa de 2024 se definió 29 días después.

Colorado: cierre a las 21.00; elecciones por correo; en 2022 y 2024 se tardó unos cuatro días en informar 95% de los votos estatales; última carrera legislativa a los siete días.

Los condados de California disponen de un plazo de hasta 13 días posteriores a la elección para informar votos remitidos por correo (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Connecticut: cierre a las 20.00; en 2024, la mayoría de los votos se contó en un día y medio ; las carreras legislativas, poco competitivas, se proyectaron esa noche o en la madrugada siguiente; última definición a un día.

Delaware: cierre a las 20.00; resultados rápidos, con casi todas las boletas escrutadas antes de medianoche ; todas las carreras legislativas se proyectaron la misma noche.

Distrito de Columbia: cierre a las 20.00; 87% de los votos informados al mediodía del miércoles en 2024 ; adopción reciente del voto por orden de preferencia, que puede requerir días adicionales si ningún candidato supera 50%.

Florida: cierres a las 19.00 y 20.00 ; primeros resultados después del cierre mayoritario de las 19.00; 99% informado antes de medianoche en proyectadas durante la noche . ; primeros resultados después del cierre mayoritario de las 19.00; 99% informado antes de medianoche en elecciones recientes ; todas las carreras legislativas fueron

Georgia: cierre a las 19.00; predominio del voto anticipado presencial y difusión relativamente rápida ; una elección muy ajustada puede demorarse; en 2022, la definición de la segunda vuelta senatorial llegó el miércoles por la tarde y esa segunda elección se celebró el 6 de diciembre; todas las carreras legislativas de 2024 se proyectaron esa noche.

Hawái: cierre a las 0.00; elección predominantemente por correo; en 2024, el 95% se alcanzó cerca de las 16.00 del miércoles; última carrera legislativa proyectada un día después.

Idaho a Montana: plazos de recepción de boletas y carreras ajustadas

Massachusetts cierra los centros de votación a las 20.00. En 2024, cerca de dos tercios de los votos se informaron antes de medianoche (REUTERS/Brian Snyder)

Idaho: cierres a las 22.00 y 23.00; primeros resultados tras las 23.00; en 2022 y 2024 la mayoría se informó hacia la tarde del miércoles ; última carrera legislativa a un día.

Illinois: cierre a las 20.00; casi 95% de los votos informado al mediodía del miércoles en 2024 ; las boletas con sello electoral tienen dos semanas para llegar; última carrera legislativa a un día.

Indiana: cierres a las 18.00 y 19.00; primeros datos después del cierre mayoritario de las 18.00; mayoría de las boletas contadas al mediodía del miércoles ; última carrera legislativa a un día.

Iowa: estado competitivo para el Senado; cierre a las 21.00; 90% informado antes de medianoche y 99% al mediodía del miércoles en 2024 ; una carrera por la Cámara fue a recuento y demoró semanas; última proyección legislativa a los 22 días.

Kansas: estado competitivo para el Senado; cierres a las 20.00 y 21.00; mayoría de los votos al mediodía del miércoles ; las boletas por correo pueden llegar hasta tres días después si fueron enviadas el día de la elección, aunque solo uno de cada 10 votantes las usó; todas las carreras legislativas se proyectaron la noche electoral.

Kentucky: cierres a las 18.00 y 19.00; primeros resultados después de las 18.00; casi todos los votos contabilizados antes de medianoche en 2024 ; todas las carreras legislativas definidas esa noche.

Luisiana: cierre a las 21.00; la mayoría de los sufragios suele informarse antes de medianoche ; primarias abiertas para las seis bancas de la Cámara de Representantes y eventual elección entre los dos más votados el 12 de diciembre si nadie logra mayoría; última carrera legislativa a seis días.

Maine: estado competitivo para el Senado; cierre a las 20.00; 95% de votos en alrededor de un día y medio; voto por orden de preferencia para el Senado y el segundo distrito legislativo; si nadie llega a mayoría, habrá una segunda tabulación en los días siguientes ; en 2024, una elección legislativa que la necesitó tuvo resultado a los 10 días.

Maryland: cierre a las 20.00; 80% de votos informado a medianoche en 2024 y varios días hasta 95%; las boletas enviadas el día de la elección pueden llegar hasta 10 días después ; última carrera legislativa a cuatro días.

Massachusetts: cierre a las 20.00; cerca de dos tercios de los sufragios informados a medianoche en 2024 ; una boleta más extensa podría alargar el procesamiento ; los votos por correo tienen tres días para llegar; última carrera legislativa a un día.

Michigan: estado competitivo para el Senado; cierres a las 20.00 y 21.00; alrededor de la mitad de los votos informados a medianoche y 95% cerca de las 6.00 del miércoles; última carrera legislativa a un día.

Minnesota: estado competitivo para el Senado; cierre a las 21.00; 56% informado a medianoche y resultados extraoficiales completos al mediodía siguiente ; las boletas ausentes entregadas en persona vencen a las 18.00 y no al cierre de los centros de votación; última carrera legislativa a un día.

Misisipi: cierre a las 20.00; 84% informado a medianoche en 2024; como las carreras legislativas no suelen ser competitivas, Associated Press suele proyectarlas poco después del cierre; todas se resolvieron esa noche .

Misuri: cierre a las 20.00; mayoría de los resultados en la madrugada del miércoles; recientes carreras legislativas proyectadas la noche electoral .

Montana: cierre a las 22.00; mayoría de los votantes utiliza el correo y las boletas deben llegar antes o el mismo día de la elección; entre uno y dos días para alcanzar 95%; última carrera legislativa a un día.

Nebraska a Oklahoma: estados competitivos para el Senado y escrutinios que se prolongan

Las boletas por correo con sello del día de la elección pueden recibirse hasta una semana después en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

Nebraska: estado competitivo para el Senado; cierre a las 21.00; 60% de votos informado a medianoche y 95% a las 5.00 en 2024; última carrera legislativa a tres días.

Nevada: cierre a las 22.00; cerca de la mitad del electorado votó por correo en 2024; unos dos días para llegar a 95%; las boletas enviadas el día de la elección pueden llegar hasta el cuarto día posterior, el 7 de noviembre; última carrera legislativa a cuatro días.

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Nuevo Hampshire: estado competitivo para el Senado; cierres a las 19.00 y 20.00; 75% de votos a medianoche y 93% al mediodía siguiente en 2024; última carrera legislativa a un día.

Nueva Jersey: cierre a las 20.00; 91% informado a medianoche y 96% al mediodía siguiente; última carrera legislativa a un día.

Nuevo México: cierre a las 21.00; el procesamiento de boletas ausentes debe concluir o suspenderse a la 1.00 para continuar al día siguiente; casi todos los resultados extraoficiales se informaron al mediodía posterior en las dos últimas elecciones generales; última carrera legislativa a un día.

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Nueva York: cierre a las 21.00; la mayoría de los votos se espera para el mediodía del miércoles; las boletas por correo pueden llegar durante una semana si fueron enviadas el día de la elección, aunque solo uno de cada 10 votantes las usó en 2024; última carrera legislativa a dos días.

Carolina del Norte: cierre a las 19.30; 95% informado poco después de medianoche en 2024; cambios de procedimiento podrían acelerar el conteo; última carrera legislativa a dos días.

Dakota del Norte: cierres a las 20.00 y 21.00; casi todos los resultados extraoficiales, al mediodía del miércoles; todas las carreras legislativas definidas en la noche electoral.

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Ohio: estado competitivo para el Senado; cierre a las 19.30; 95% informado antes de medianoche; las boletas ausentes ahora deben recibirse el mismo día de la elección, en lugar de hasta cuatro días después con sello postal; una carrera muy ajustada tardó más de dos semanas en ser proyectada en 2024; última carrera legislativa a 15 días.

Oklahoma: cierre a las 20.00; casi todos los votos informados antes de medianoche; todas las carreras legislativas proyectadas la noche electoral.

Oregón a Wyoming: elecciones por correo, fechas límite y resultados de la madrugada

El escrutinio suele avanzar con rapidez en Pensilvania: en las dos últimas elecciones generales, 97% de los votos se contó hacia el mediodía posterior a la votación (REUTERS/Hannah Beier)

Oregón: cierre a las 23.00; elecciones íntegramente por correo; más de una semana para alcanzar 95% de votos; las boletas enviadas el día de la elección pueden llegar hasta siete días después; última carrera legislativa a nueve días.

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Pensilvania: cierre a las 20.00; 97% de votos contados al mediodía siguiente en las dos últimas elecciones generales; el conteo se aceleró respecto de 2020; última carrera legislativa a 16 días.

Rhode Island: cierre a las 20.00; mayoría de los votos alrededor de medianoche; todas las carreras legislativas proyectadas durante la noche.

Carolina del Sur: estado competitivo para el Senado; cierre a las 19.00; la mayoría de los votos se cuenta antes de medianoche; todas las carreras legislativas definidas esa noche.

Dakota del Sur: cierres a las 20.00 y 21.00; primeros resultados después de las 21.00; más de un tercio de los votantes utilizó correo en 2024 y 92% fue informado al mediodía del miércoles; la carrera legislativa se proyectó la noche electoral.

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Tennessee: cierre a las 20.00; mayoría de los votos antes de medianoche; todas las carreras legislativas definidas esa noche.

Texas: estado competitivo para el Senado; cierres a las 20.00 y 21.00; entre 80% y 90% de votos a medianoche y 99% antes de las 7.00 del miércoles; el voto por correo exige una justificación válida y tiene una incidencia reducida; última carrera legislativa a un día.

Utah: cierre a las 22.00; predominio del correo y los buzones de depósito; habitualmente más de una semana para llegar a 95%; nuevas reglas de verificación de los últimos cuatro dígitos del Seguro Social o de la licencia de conducir podrían extender el plazo; última carrera legislativa a un día.

El estado de Texas tiene cierres escalonados a las 20.00 y 21.00. Entre 80% y 90% de los votos suele informarse antes de medianoche (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Vermont: cierre a las 19.00; casi todos los votos contabilizados al mediodía del miércoles; todas las carreras legislativas definidas en la noche electoral.

Virginia: cierre a las 19.00; 95% de votos informados durante la noche o en la madrugada; última carrera legislativa a un día.

Washington: cierre a las 23.00; alrededor de ocho días para alcanzar 95%; casi todos los electores votan por correo o buzón y las boletas enviadas pueden llegar hasta 20 días después; última carrera legislativa a siete días.

Virginia Occidental: cierre a las 19.30; más de 95% de los votos informados antes de medianoche; todas las carreras legislativas definidas la noche electoral.

Wisconsin: cierre a las 21.00; 95% de votos informado a las 5.00 del miércoles en 2024; en algunos lugares, las boletas ausentes se procesan en centros centrales y se divulgan en grandes tandas; última carrera legislativa a un día.

Wyoming: cierre a las 21.00; resultados extraoficiales completos al mediodía del miércoles; todas las carreras legislativas proyectadas en la noche electoral.