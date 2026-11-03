El conductor que estaba junto al avión que se estrelló en Palm Beach fue atendido y está estable

Un automovilista en South Military Trail sufrió heridas tras la activación de las bolsas de aire de su vehículo por el impacto del Learjet 60 (Aki Kuusisto/via REUTERS)

Guardar

El comisionado del Distrito 3 de Palm Beach, Joel Flores, informó que un conductor que circulaba hacia el sur por South Military Trail resultó herido cuando el impacto del Learjet 60 activó las bolsas de aire de su vehículo. Según el funcionario, la persona recibió atención médica y se encontraba estable.

Flores comunicó esa información durante una conferencia de prensa con autoridades locales e integrantes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), después del accidente aéreo ocurrido en el condado. No se informaron muertes entre las personas que se encontraban en tierra.

PUBLICIDAD

CBS12 también informó que el conductor fue atendido y permanecía estable. Por separado, la NTSB indicó, según CBS Miami, que una persona que posiblemente transitaba por el sector sufrió una lesión en una pierna; las autoridades no precisaron si se trataba del mismo automovilista.

El avión cayó entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North en Greenacres, donde causó un incendio y perforó el asfalto (REUTERS/Giorgio Viera)

El impacto ocurrió frente a vehículos que circulaban por South Military Trail

El jet se precipitó sobre South Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, en el área de Greenacres. El siniestro abrió un cráter en el asfalto, provocó un incendio y esparció partes de la aeronave por el vecindario.

Vanessa Torres contó que su madre conducía por esa carretera cuando el avión golpeó el pavimento frente a ella.

“Estaba aterrada. Estaba a punto de llorar”, relató sobre la reacción de la mujer. Tras el impacto, varios automovilistas descendieron de sus vehículos para entender lo ocurrido y prestar ayuda, mientras algunas personas creían inicialmente que el fuego procedía de un automóvil cercano.

PUBLICIDAD

Jason Valentine describió que, después del choque, había personas llorando junto a fragmentos del avión diseminados en la zona. La investigación del accidente está a cargo de la NTSB, mientras continúan las tareas de seguridad y recuperación en el sector.

El cierre del sector obligó a la evacuación de unos 600 residentes de un parque de casas móviles próximo al impacto (REUTERS/Giogio Viera)

Las nueve personas que viajaban en el avión murieron

Las nueve personas a bordo murieron en el accidente. De acuerdo con CBS Miami, la aeronave viajaba desde Texas hacia las Bahamas, había despegado de Austin y atravesaba condiciones meteorológicas adversas antes de caer.

La tripulación había informado turbulencia moderada y presencia de hielo ligero o manejable durante el vuelo, de acuerdo con las grabaciones del control de tráfico aéreo divulgadas tras el accidente.

PUBLICIDAD

Registros citados por el medio muestran que el avión perdió cerca de 2.700 metros de altura en pocos segundos y descendió a una velocidad superior a 9.750 metros por minuto antes del impacto.

El piloto había pedido autorización para ganar altura y atravesar el área de precipitaciones. El abogado especializado en aviación Willard Shepard dijo a CBS Miami que la emergencia se produjo después de esa solicitud y comparó la velocidad de descenso con la de una aproximación habitual: un avión suele bajar unos 180 metros por minuto, afirmó.

Las autoridades aún no divulgaron las identidades ni las edades de las víctimas, debido a que el proceso puede requerir cotejos de ADN.

Familiares identificaron a la copiloto como Nathalia Filgueiras, de 20 años, quien había obtenido su licencia de piloto mientras cursaba la escuela secundaria en Boca Ratón.

PUBLICIDAD

Las nueve personas a bordo de la aeronave murieron durante el trayecto que partió desde Austin hacia las Bahamas (Aki Kuusisto/via REUTERS)

Cerca de 600 residentes fueron evacuados por el cierre de la zona

El accidente obligó a evacuar a cerca de 600 residentes, incluidos vecinos de un parque de casas móviles próximo al punto de impacto.

Según CBS12, los residentes de unas 77 viviendas móviles seguían desplazados mientras el acceso al área permanecía restringido por la investigación.

Parte de los evacuados fue trasladada al Centro Comunitario de Greenacres, donde se instalaron duchas portátiles. Otros residentes se encontraban fuera de sus hogares cuando la Policía delimitó el área y no pudieron regresar.

El administrador del condado, Joseph Abruzzo, informó que Palm Beach declaró una emergencia local y buscaba una orden ejecutiva del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que reconociera la situación a nivel estatal. La medida podría facilitar recursos adicionales para las familias y los comercios afectados.

PUBLICIDAD

Flores trabaja con el administrador del condado, Joseph Abruzzo, para conseguir alojamiento temporal y coordinar apoyos con organizaciones sin fines de lucro, incluida ayuda para el alquiler de vehículos.

Abruzzo indicó que también se buscan alternativas para los negocios de una plaza comercial cercana, algunos de los cuales podrían permanecer cerrados mientras sigan las labores en la zona.

El condado de Palm Beach declaró la emergencia local para gestionar recursos estatales destinados a los damnificados y comerciantes (Aki Kuusisto/via REUTERS)

La lluvia retrasa las pericias y la reapertura de la carretera

Las precipitaciones dificultaron el trabajo de los investigadores. Los equipos deben drenar el cráter y evaluar la resistencia estructural de la calle antes de definir cuándo podrá reabrirse el tramo afectado de Military Trail.

DeSantis calificó las imágenes del siniestro como “algo impactante”. Mientras la NTSB analiza las causas de la caída, el conductor alcanzado por la explosión continúa estable y la zona permanece bajo restricciones por las pericias y los daños en la vía.

PUBLICIDAD