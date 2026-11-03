Cómo planea el Centro Carter monitorear los resultados del día de las elecciones en Georgia

El Carter Center desplegará cerca de 1.000 observadores en distintos estados de Estados Unidos durante las elecciones de mitad de mandato

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El Carter Center desplegará cerca de 1.000 observadores electorales en distintos estados de Estados Unidos durante las elecciones de mitad de mandato de este martes 3 de noviembre. La organización, con sede en Atlanta, tendrá presencia en 30 condados de Georgia para seguir el procesamiento de sufragios, el conteo de boletas y las eventuales auditorías posteriores.

La cobertura en Georgia incluirá condados urbanos y rurales, de acuerdo con la información difundida por CBS News Atlanta. La iniciativa se desarrollará durante toda la jornada electoral y abarcará tanto las etapas previas al cierre de los centros de votación como los procedimientos que se activen después del escrutinio.

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El operativo sitúa a la entidad fundada por el expresidente Jimmy Carter en una función de observación interna dentro de Estados Unidos. Desde 1989, el centro ha participado en la supervisión de más de 120 elecciones en 40 países, indicó el medio estadounidense.

Los observadores revisarán votos anticipados, ausentes y el escrutinio

La cobertura de la organización abarcará 30 condados urbanos y rurales en el estado de Georgia (AP Foto/Bryon Houlgrave)

Los equipos del Carter Center estarán ubicados en oficinas electorales de los 30 condados georgianos seleccionados. Desde allí seguirán los mecanismos empleados para procesar los votos por correo o ausentes y los sufragios emitidos de forma anticipada en persona.

Jonathan Stonestreet, director asociado sénior del Programa de Democracia de la institución, explicó que la tarea comenzará cuando cada oficina electoral inicie sus operaciones. “Estaremos en 30 condados de Georgia, en las oficinas donde se procesan los resultados”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News Atlanta.

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El funcionario precisó que la observación alcanzará distintas modalidades de voto. “Examinaremos cómo procesan los votos ausentes y la votación anticipada presencial”, aseguró Stonestreet. El trabajo no se limitará a los procedimientos administrativos previos, ya que los equipos también permanecerán atentos al recuento una vez que cierren las urnas.

La organización prevé monitorear además cualquier auditoría postelectoral que pueda realizarse. Esos controles son procedimientos establecidos para revisar resultados o verificar aspectos del recuento después de una elección, aunque la nota no detalló qué condados podrían ordenar auditorías ni bajo qué circunstancias.

La misión busca aportar transparencia al proceso electoral

La observación electoral del Carter Center tiene como objetivo aportar información independiente sobre el desarrollo de los comicios y reforzar la confianza pública, tal y como explicó Stonestreet al canal local. La institución concentrará su trabajo en la administración de los votos y en la etapa de escrutinio, sin intervenir en las decisiones de las autoridades electorales.

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“El objetivo es generar confianza pública mediante la transparencia del proceso electoral”, sostuvo el directivo, según la entrevista emitida por el medio. La presencia de observadores se extenderá a varios estados, aunque la cobertura difundida solo identificó los 30 condados de Georgia incluidos en el despliegue.

La entidad cuenta con una trayectoria internacional en esta clase de misiones. Su experiencia desde 1989 incluye procesos electorales en decenas de países, un antecedente que ahora servirá como referencia para su labor en territorio estadounidense.

Georgia mantendrá las urnas abiertas hasta las 19.00

Las mesas de votación en el estado de Georgia funcionarán entre las 7.00 y las 19.00 (EFE/ Octavio Guzmán)

Las mesas de votación de Georgia abrirán este martes entre las 7.00 y las 19.00, informó CBS News Atlanta. Las personas que estén en la fila a la hora del cierre conservarán el derecho a emitir su voto, una regla que puede resultar determinante en centros con demoras al final de la jornada.

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Las autoridades estatales exigen a los electores acudir al centro asignado para poder sufragar. La ubicación puede verificarse a través de la página estatal My Voter Page, según señaló la cobertura.

Cuando concluya la votación, los observadores del Carter Center seguirán el conteo de boletas y los pasos posteriores que adopten las oficinas electorales. El alcance final de esa supervisión dependerá de los procedimientos que active cada condado tras el cierre de las urnas.