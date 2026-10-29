Vuelca camión con cervezas en Tijuana y desatan rapiña: vecinos instalaron mesas y sillas para beber en plena autopista

Hombres, mujeres y menores de edad fueron vistos cargando cartones después del accidente ocurrido en la vía de cuota que conecta a Tecate con Tijuana. Copiar título

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Un accidente de tránsito en Baja California terminó convertido en una escena de rapiña y consumo de bebidas alcohólicas sobre el asfalto. Decenas de personas aprovecharon la volcadura de un camión que transportaba cervezas para llevarse cajas completas, mientras otras comenzaron a beber en el lugar e incluso instalaron mesas y sillas en medio de la vialidad.

El incidente ocurrió en la autopista de cuota que comunica a Tecate con Tijuana, a la altura de la avenida Cuero de Venado, en la colonia Granjas Buenos Aires, sección La Palma. Tras el percance, la unidad de carga terminó volcada y cientos de cartones con cerveza quedaron esparcidos sobre la carretera.

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En lugar de mantenerse alejados de la zona del accidente, automovilistas y habitantes de los alrededores se acercaron para recoger la mercancía. Entre las personas que participaron en los actos de rapiña había hombres, mujeres y menores de edad, quienes cargaron las cajas para trasladarlas a sus vehículos.

Aprovechan la volcadura para llevarse las cervezas

El accidente dejó cientos de cartones sobre el pavimento y atrajo a personas que recogieron la mercancía; la Guardia Nacional intervino para controlar la situación. Copiar título (Captura de pantalla)

La presencia de la bebida embriagante sobre la carretera atrajo rápidamente a numerosas personas, que comenzaron a recoger los productos que habían quedado fuera del camión. Algunos cargaban varios cartones, mientras otros optaron por abrir las cajas y consumir las cervezas en el sitio.

La situación escaló hasta convertir el área del accidente en un punto de reunión improvisado. De acuerdo con los reportes del incidente, algunas personas colocaron mesas y sillas sobre el pavimento para convivir y beber mientras permanecían en la zona.

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Las imágenes de la escena mostraron a los participantes desplazándose entre los vehículos y los restos de la carga, pese a que se trataba de una vía de circulación en la que el accidente había generado condiciones de riesgo.

La conducta también evidenció las dificultades para mantener despejada la zona mientras se atendía la emergencia, pues la presencia de personas que buscaban llevarse la mercancía complicó el escenario posterior a la volcadura.

El accidente provocó largas filas de vehículos

(Captura de pantalla)

El percance y la concentración de personas ocasionaron un importante congestionamiento en la carretera que conecta a Tecate con Tijuana. La circulación permaneció afectada durante varias horas, mientras los automovilistas enfrentaban retrasos para continuar sus trayectos.

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La presencia de quienes recogían las cervezas y permanecían en el lugar contribuyó a que la zona se convirtiera en un punto de concentración, lejos de limitarse a las labores necesarias para atender el accidente y retirar la carga.

La situación comenzó a controlarse con la llegada de elementos de la Guardia Nacional, quienes intervinieron para restablecer el orden en el área.

Hasta la información disponible sobre el incidente, no se reportaron personas detenidas por los actos de rapiña. Tampoco se informó de manera oficial sobre posibles sanciones contra quienes aprovecharon el accidente para apoderarse de la mercancía.

¿Qué pasó con el conductor del camión?

(Captura de pantalla)

Mientras decenas de personas recogían las cervezas, el conductor de la unidad de carga recibió atención por parte de paramédicos, quienes realizaron una valoración para conocer su estado de salud.

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Después de la revisión, el chofer fue reportado fuera de peligro, aunque el accidente dejó como consecuencia la pérdida de control de la unidad y la dispersión de la mercancía sobre la autopista.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las causas que provocaron el choque y la posterior volcadura, por lo que no es posible determinar si el percance estuvo relacionado con una falla mecánica, las condiciones del camino o algún otro factor.

La rapiña después de los accidentes genera preocupación

Los actos de rapiña posteriores a accidentes de transporte representan un problema recurrente en distintas carreteras de México. Cuando un vehículo de carga pierde su mercancía, algunas personas aprovechan la situación para retirar productos sin autorización, incluso antes de que concluyan las labores de emergencia.

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Además de las posibles consecuencias legales, ingresar a una zona de accidente para recoger mercancía puede poner en riesgo a quienes participan, particularmente cuando permanecen cerca de vehículos dañados o de carriles donde todavía circulan automóviles.

El caso ocurrido en la carretera entre Tecate y Tijuana llamó la atención por la cantidad de personas que acudieron a recoger las cervezas y por las escenas de convivencia que se registraron en plena vialidad.

La intervención de la Guardia Nacional permitió controlar la situación, aunque el incidente dejó nuevamente en evidencia cómo un accidente de tránsito puede convertirse en un escenario de apropiación de mercancías y generar afectaciones adicionales para quienes circulan por la zona.

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