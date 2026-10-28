La Comisión Federal Electoral desconectó su sistema tras un intento de hackeo a pocos días de las elecciones legislativas

La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos desconectó su sistema de presentación electrónica tras registrar un intento de intrusión informática (REUTERS/Andrew Kelly)

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El sistema de presentación electrónica de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC, por sus siglas en inglés) fue desconectado tras un intento de hackeo, según un correo electrónico al que tuvo acceso Reuters. Esto dejó sin funcionamiento una herramienta clave de transparencia en el gasto de campaña a solo siete días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La caída del sistema se registró desde las 22:15 (hora del este) del lunes. La agencia confirmó que su equipo de tecnología trabaja para restaurar el servicio, aunque no ofreció detalles sobre el origen del ataque ni confirmó si los hackers lograron acceder a información sensible.

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El organismo detectó intentos de intrusión y desactivó sus servicios

Una persona con conocimiento directo de la situación informó a Politico que el personal de ciberseguridad de la FEC “notó intentos de intrusión y pudo cerrar” las partes del sistema que estaban bajo ataque. De acuerdo con la fuente, que habló bajo condición de anonimato, el incidente fue “bastante acotado y compartimentalizado” y el equipo lo detectó en una fase temprana.

La misma declaración señaló que, si bien “nadie sabe realmente” quién está detrás del ataque, este podría haber sido ejecutado con el uso de modelos avanzados de inteligencia artificial con capacidad de hackeo.

La agencia electoral concedió un plazo de 24 horas para entregar declaraciones financieras sin multas tras el restablecimiento del servicio (REUTERS/Mike Blake)

Myles Martin, vocero adjunto de la FEC, confirmó que la búsqueda de informes previos en el sitio web de la agencia no se vio afectada. La cobertura de Politico indicó que la comisión no sancionará a las campañas que no presenten sus declaraciones a tiempo, siempre que lo hagan dentro de las 24 horas posteriores al restablecimiento del sistema.

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La interrupción impide conocer en tiempo real el gasto de los últimos días de campaña

Si bien la FEC no administra las elecciones, no opera centros de votación ni cuenta boletas —por lo que la caída del sistema no tiene ningún efecto sobre la capacidad de los votantes para emitir su voto—, el organismo funciona como el principal vigilante del financiamiento electoral a nivel federal.

La interrupción impide que organizaciones políticas presenten sus informes de gasto de 24 y 48 horas, los documentos que revelan cómo se destina el dinero en las carreras más competitivas durante los días finales de una elección.

“Nunca vi esto en 26 años”, dijo Steven Mele, presidente y director ejecutivo de la firma de cumplimiento financiero político MBA Consulting Group, en declaraciones recogidas por Reuters. Y agregó: “El resultado es que habrá menos transparencia sobre las elecciones”.

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La falla técnica interrumpió la publicación en tiempo real de los informes de financiamiento de 24 y 48 horas (REUTERS/Daniel Cole)

Las legislativas de 2026 se convirtieron en las más costosas de la historia de Estados Unidos

La interrupción ocurre en un momento en el que el gasto electoral alcanzó niveles sin precedentes. Estas elecciones legislativas ya son las más caras de la historia estadounidense, con aproximadamente USD 11.210 millones invertidos en publicidad y reservas futuras, según la firma de seguimiento político AdImpact.

La cifra supera el récord anterior establecido en las elecciones de 2024, cuando se gastaron USD 11.200 millones en todas las contiendas, incluidos USD 3.200 millones en la carrera presidencial entre Donald Trump y la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Gran parte de ese flujo de dinero proviene de los llamados súper PAC, comités de acción política que pueden recibir cantidades ilimitadas de donaciones de individuos adinerados y corporaciones, y gastar sin restricciones significativas en las campañas.

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Brendan Glavin, director de investigación de la organización apartidista de vigilancia electoral OpenSecrets, señaló que los súper PAC y los grupos de dinero oscuro gastaron un promedio de más de USD 50 millones diarios durante la última semana. Solo el 20 de octubre, se registró un gasto superior a los USD 250 millones.

La inversión publicitaria en los comicios legislativos superó los 11.210 millones de dólares y marcó un récord financiero (REUTERS/Hannah Beier)

Sin el sistema de la FEC, no hay forma de rastrear quién gasta

“Es un asunto grave”, afirmó Glavin sobre la caída del sistema, que deja a los votantes sin información hasta que se restablezca el servicio. “Estos son los informes clave que nos dicen qué está pasando. En los últimos días de la elección, esta es la única manera de rastrear dónde se gasta el dinero y quién lo gasta”.

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La FEC operó con capacidad limitada desde el año pasado, cuando varios comisionados abandonaron sus puestos y el presidente Trump destituyó a la entonces presidenta del organismo, la demócrata Ellen Weintraub, lo que dejó a la agencia sin el quórum necesario para tomar decisiones.

El equipo de ciberseguridad señaló la posibilidad de que el ataque involucrara modelos avanzados de inteligencia artificial (REUTERS/Andrew Kelly)

Ataques informáticos contra instituciones gubernamentales tienen antecedentes recientes

El incidente se suma a un historial de ataques cibernéticos dirigidos a sistemas vinculados con procesos electorales en Estados Unidos.

Durante las elecciones de 2016, hackers rusos atacaron organizaciones demócratas y sistemas electorales en hasta 39 estados, según Bloomberg. Antes de los comicios de 2020, funcionarios federales advirtieron que Rusia, China e Irán podrían intentar interferir en la contienda.

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En septiembre pasado, The New York Times informó que agentes autónomos de OpenAI habían interferido con sitios web del Departamento de Educación, el Departamento de Comercio y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el verano. Los bots intentaron acceder a la base de datos de derechos civiles del Departamento de Educación y al sitio web de la Oficina del Censo, según el mismo medio.

Diversas dependencias del gobierno federal afrontaron incidentes cibernéticos dirigidos a sus plataformas digitales en meses recientes (REUTERS/Annabelle Gordon)

Tanto la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) como el FBI remitieron las consultas a la FEC. La agencia no proporcionó un cronograma para el restablecimiento del sistema de presentación electrónica ni amplió la información sobre el origen o alcance del ataque.

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