Estados Unidos

¿Quién está comprando las propiedades de lujo en Miami?

Canadienses y mexicanos lideran las compras de viviendas entre extranjeros, mientras los compradores chinos concentran las operaciones de mayor valor en el mercado estadounidense

Las compras de viviendas en Estados Unidos por parte de extranjeros cayeron un 19,1 % anual y sumaron 45.300 millones de dólares
Las compras de viviendas en Estados Unidos por parte de extranjeros cayeron un 19,1 % anual y sumaron 45.300 millones de dólares
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Las compras de viviendas en Estados Unidos por parte de extranjeros cayeron a USD 45.300 millones entre abril de 2025 y marzo de 2026, una baja interanual de 19,1 %, de acuerdo con el informe anual de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

La periodista Alejandra Molina, de Telemundo 51, difundió los principales datos del reporte, que sitúa a Florida como el estado con mayor atracción para quienes compran propiedades desde otros países. El mercado estatal concentró 20 % de las operaciones internacionales relevadas, por delante de California, con 19 %, y Texas, con 12 %.

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Las operaciones internacionales bajaron a 67.100 propiedades

Dos compradores llegan a un acuerdo por una propiedad frente al mar de $132 millones en Miami Beach
Florida concentró el 20 % de las operaciones internacionales en Estados Unidos y retuvo el primer lugar entre los destinos elegidos

El estudio de la NAR contabilizó 67.100 viviendas existentes adquiridas por compradores extranjeros durante el período analizado. La cifra fue 14 % menor que la registrada en los 12 meses anteriores y representó el segundo nivel más bajo desde que la entidad comenzó a medir estas transacciones en 2009.

La organización definió como compradores internacionales tanto a ciudadanos extranjeros que viven fuera de Estados Unidos como a inmigrantes recientes y titulares de visas que residen en el país. Esa distinción permite observar que el grupo no está integrado únicamente por inversores que compran desde el exterior.

Los compradores que ya vivían en territorio estadounidense, ya fuera como inmigrantes recientes o mediante una visa, realizaron 37.600 adquisiciones. Ese segmento concentró 56 % de las compras extranjeras, con un volumen de USD 21.800 millones, detalló la asociación.

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En cambio, quienes vivían fuera de Estados Unidos compraron 29.500 viviendas, equivalentes al 44 % de las transacciones. El valor total de esas operaciones alcanzó USD 23.500 millones, una cifra superior a la de los compradores que ya estaban radicados en el país, pese a que participaron en menos adquisiciones.

Colombia, Canadá y México encabezaron el número de compradores

Canadá y México aportaron la mayor cantidad de adquisiciones de propiedades entre los compradores de origen extranjero
Canadá y México aportaron la mayor cantidad de adquisiciones de propiedades entre los compradores de origen extranjero

Colombia es uno de los países con mayor presencia entre los compradores internacionales. Según una experta inmobiliaria de Miami, los colombianos representan entre el 20% y el 25% de los compradores que recibe.

Canadá volvió a ser el principal país de origen por cantidad de operaciones y aportó 16 % de las compras internacionales. México ocupó el segundo lugar, con 14 %, mientras que China descendió al tercer puesto, después de haber liderado la clasificación en el período previo.

La NAR indicó que los compradores de Canadá concentraron sus operaciones principalmente en Florida, California y Arizona. Los de México, por su parte, se orientaron sobre todo hacia California, Texas y Florida.

Aunque China quedó tercera en cantidad de operaciones, los compradores procedentes de China continental, Hong Kong y Taiwán encabezaron el gasto total. El informe señaló que destinaron USD 7.600 millones a viviendas estadounidenses, con un precio de compra promedio cercano a USD 1 millón.

Los compradores extranjeros de Canadá y México adquirieron la mayor cantidad de unidades de vivienda. Sin embargo, los compradores chinos gastaron más dinero porque compraron casas de mayor precio, especialmente en California”, afirmó el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, en declaraciones recogidas por la entidad.

Florida retuvo el primer lugar entre los destinos elegidos

Florida mantuvo su posición como el destino más elegido por los compradores internacionales. Yun aseguró que las playas y el clima favorable durante el invierno continúan entre los factores que atraen a clientes extranjeros al estado.

El precio mediano pagado por este grupo fue de USD 465.000, por encima del valor mediano general de las viviendas usadas en Estados Unidos, que alcanzó USD 413.600 en el mismo período, de acuerdo con los datos difundidos por la NAR.

Casi la mitad de los compradores internacionales, 48 %, pagó sus propiedades al contado. Esa modalidad superó el 28 % registrado entre el conjunto de compradores de viviendas existentes, según la asociación.

Yun vinculó la disminución de las operaciones con un menor flujo de visitantes internacionales. “La caída de la actividad de los compradores extranjeros refleja la disminución de visitantes y turistas internacionales a Estados Unidos”, aseguró el economista.

El especialista añadió que una leve baja del dólar estadounidense, que en teoría aumenta la capacidad de compra de quienes llegan desde otros países, no alcanzó para impulsar la demanda. El informe abarcó transacciones concretadas entre abril de 2025 y marzo de 2026, por lo que sus cifras no representan proyecciones para los próximos meses.

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