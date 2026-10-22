Detuvieron a un adolescente de 17 años por el asesinato de un hombre en el subte de Manhattan

El ataque con arma de fuego ocurrió en el andén de la estación Séptima Avenida–Calle 53 en Manhattan (ABC7)

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La Policía de Nueva York detuvo a un adolescente de 17 años por el asesinato de Darrel Rodriguez en una estación del subte de Manhattan, cinco días después del tiroteo que causó la muerte del guardia de seguridad de 26 años. El acusado enfrenta un cargo de asesinato y dos cargos de posesión criminal de armas.

El arresto se conoció este jueves, tras una búsqueda en la que la Policía difundió imágenes de cámaras de seguridad y solicitó información al público.

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La identidad del joven no fue revelada porque es menor de edad. Fox 5 NY informó que quedó bajo custodia por el crimen ocurrido el sábado 17 de octubre.

La detención responde al hecho central de la investigación, aunque las autoridades aún no comunicaron cómo localizaron al adolescente ni qué elementos vincularon al acusado con el homicidio. Tampoco precisaron públicamente el motivo que desencadenó la discusión previa al disparo.

La Policía de Nueva York detuvo a un adolescente de 17 años que enfrenta cargos por el homicidio de Darrel Rodriguez en el subte (@NYPDnews)

Rodriguez murió tras recibir un disparo en el pecho en el andén de la línea E

Darrel Rodriguez, residente del Bronx, recibió un disparo en el pecho poco antes de las 12:30 del sábado en el andén de la línea E con dirección norte, en la estación Séptima Avenida–Calle 53. El punto está situado en Midtown, a pocas cuadras de Times Square, los teatros de Broadway y Carnegie Hall.

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Paramédicos trasladaron a Rodriguez al hospital NYC Health + Hospitals/Bellevue, donde se confirmó su muerte.

La víctima trabajaba como guardia de seguridad en Manhattan. CBS News New York señaló que el ataque ocurrió tras una disputa entre Rodriguez y el adolescente que ahora está acusado.

De acuerdo con la reconstrucción policial, ambos discutieron primero en la plataforma, subieron luego a una formación y regresaron al andén.

En ese momento, el adolescente habría extraído un arma y disparado contra Rodriguez. La Policía no informó si antes del tiro se produjeron agresiones físicas entre los dos hombres.

La reconstrucción policial determinó que la discusión entre los dos involucrados inició en la plataforma y continuó dentro de un vagón (ABC7/Foto familiar)

La secuencia previa y la fuga quedaron registradas por las cámaras de seguridad

Tras el disparo, el presunto agresor salió de la estación y huyó hacia el norte por la Séptima Avenida. Durante los días posteriores al homicidio, los investigadores divulgaron fotografías de un hombre con conjunto deportivo rojo, chaleco negro, mascarilla y mochila del mismo color.

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La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) revisó las filmaciones de los andenes y de los vagones para colaborar con la pesquisa.

En ese marco, NY1 indicó que las cámaras podían aportar datos sobre el desplazamiento de los involucrados antes y después del ataque.

Antes de que se concretara el arresto, la Policía había pedido que quienes tuvieran información se comunicaran con la línea Crime Stoppers del organismo.

Las imágenes difundidas formaron parte de esa búsqueda, que permitió identificar a un sospechoso sin que las autoridades revelaran entonces su nombre.

El caso de Darrel Rodriguez sumó el séptimo homicidio registrado en la red de transporte subterráneo de la ciudad durante 2026 (ABC7)

La familia de Rodriguez recibió la noticia al día siguiente del homicidio

El asesinato impactó en la familia de Darrel Rodriguez, que creció en el Bronx junto a su hermano gemelo fraterno, Derick.

El joven, que vive en Waco, Texas, advirtió que algo podía haber ocurrido cuando intentó escribirle a Darrel el domingo por la mañana y no recibió respuesta.

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Después de llamar a varias comisarías y consultar a sus padres, Derick habló con un detective que estaba junto a su madre.

El agente le comunicó que su hermano había muerto tras un altercado en el subte. Derick se había mudado de Nueva York en 2021 para incorporarse al Ejército de Estados Unidos, mientras Darrel permaneció en el Bronx.

La víctima era conocida por algunos vecinos como Anthony, su segundo nombre, para diferenciarlo de su gemelo.

Su familia no conocía hacia dónde se dirigía cuando fue atacado. La investigación no estableció que Rodriguez y el acusado se conocieran antes de la pelea.

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Derick Rodriguez, hermano gemelo de la víctima y miembro del Ejército de Estados Unidos, recibió la confirmación del hecho desde Texas (Foto familiar)

El homicidio fue el séptimo registrado este año en el subte neoyorquino

La muerte de Rodriguez fue el séptimo homicidio en el sistema de subtes de Nueva York en 2026, frente a los cuatro contabilizados en el mismo período de 2025, según datos policiales citados por ABC7 New York.

Tras el ataque, la organización de usuarios Passengers United reclamó restricciones al uso de coberturas faciales completas en el transporte público.

Su presidente, Charlton D’Souza, sostuvo que ese tipo de prendas puede dificultar la identificación de sospechosos en una investigación.

El arresto cerró la búsqueda inicial, pero la causa continúa abierta. Los investigadores deberán determinar la secuencia completa de la discusión, el origen del conflicto y las circunstancias en las que se produjo el disparo mortal en una de las estaciones más transitadas de Manhattan.

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