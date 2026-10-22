Estados Unidos

Una jueza ordenó a Trump declarar antes del 11 de diciembre en su demanda contra la BBC

La magistrada advierte de que la causa puede archivarse si el presidente y sus abogados no entregan la documentación exigida. El litigio, que ya costó el cargo a la cúpula de la cadena británica, llegará a juicio en 2027

Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
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La magistrada federal Enjoliqué Aytch Lett ordenó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que preste declaración bajo juramento antes del 11 de diciembre en la demanda por difamación que él mismo presentó contra la BBC. La decisión, adoptada en una audiencia en Miami, pone fecha a un trámite que el mandatario venía eludiendo desde hace semanas.

Trump había aceptado declarar el 16 de octubre, pero canceló la cita. Según la cadena británica, lo hizo por razones de seguridad nacional. Los abogados de la BBC sostuvieron ante el tribunal que tomarle testimonio resultaría inviable si no se fijaba pronto una nueva fecha, con menos de dos meses por delante para cerrar la fase de pruebas.

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Lett fue más allá de la fecha. Avisó de que el caso puede ser desestimado si el equipo legal del demandante no se esfuerza más en aportar la información a la que la cadena tiene derecho, comparecencia incluida. “El proceso de obtención de pruebas es complejo, pero es una carga que asumimos, especialmente si presentamos una demanda”, dijo la jueza a los abogados personales del presidente. Las dos partes reconocieron que el plazo podría posponerse.

La audiencia reveló otros frentes abiertos. La magistrada expresó dudas sobre la búsqueda de documentos internos realizada por la defensa de Trump y respaldó un requerimiento de la BBC sobre los registros de socios de Mar-a-Lago. Este mes había autorizado además citaciones a Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Jared Kushner. La cadena quiere también interrogar al exfiscal especial Jack Smith, algo a lo que el presidente se opone.

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El tribunal ha acotado el alcance de esa investigación: la BBC puede indagar sobre el mensaje del discurso y la impresión que dejó, pero no reabrir los hechos del 6 de enero de 2021.

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la BBC afuera de la BBC Broadcasting House, en Londres, Reino Unido. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Jack Taylor
FOTO DE ARCHIVO. El logo de la BBC afuera de la BBC Broadcasting House, en Londres, Reino Unido. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Jack Taylor

Trump presentó la demanda el 15 de diciembre de 2025 ante un tribunal federal de Miami. Reclama al menos USD 5.000 millones por cada uno de dos cargos, difamación y violación de la ley de Florida sobre prácticas comerciales engañosas y desleales, lo que suma USD 10.000 millones.

El origen del conflicto es un documental de Panorama, el programa de investigación de la BBC, emitido una semana antes de las elecciones estadounidenses de 2024. Unió fragmentos de dos momentos distintos del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio, y lo presentó como una incitación directa a sus seguidores a atacar el edificio. La corporación admitió que la edición indujo a error.

El escándalo estalló en noviembre de 2025, cuando el diario The Daily Telegraph publicó un memorando interno de Michael Prescott, antiguo asesor del comité de estándares editoriales de la cadena. El 9 de noviembre renunciaron el director general, Tim Davie, y la directora ejecutiva de BBC News, Deborah Turness. El presidente de la corporación, Samir Shah, envió una carta de disculpas a Trump, pero la BBC rechaza que exista base legal para una demanda por difamación.

Su estrategia se apoya en que el documental no se emitió en Florida ni en Estados Unidos y no estuvo disponible en su plataforma iPlayer ni en servicios de streaming estadounidenses. La petición de desestimar el caso por esa razón no prosperó y un juez federal de Florida programó el juicio para febrero de 2027.

El litigio coincide con un año delicado para la corporación. El Gobierno británico revisa la Carta Real que regula su financiación y gobernanza, y que debe renovarse en 2027, el mismo año en que está previsto el juicio. La declaración de Trump, de cumplirse el plazo, será la pieza central de un proceso en el que la BBC ya reconoció el error editorial y discute, en cambio, la jurisdicción y la existencia de un daño indemnizable.

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