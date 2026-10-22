Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso por inundación costera para Miami-Dade, Broward y Palm Beach hasta el sábado 24 de octubre (REUTERS/Octavio Jones)

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Miami se prepara para un nuevo período de mareas del rey, con posibles anegamientos en calles, parques y estacionamientos de zonas próximas al mar, canales y bahías. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene un aviso por inundación costera para sectores de Miami-Dade, Broward y Palm Beach hasta las 20:00 del sábado 24 de octubre.

La advertencia coincide con un pronóstico de aguaceros y vientos que podría agravar las acumulaciones de agua durante el fin de semana. La información fue difundida por CBS News, que recogió las previsiones del NWS, de la Ciudad de Miami y del Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida.

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Las pleamares previstas para Miami comienzan el sábado 24 de octubre

Las llamadas mareas del rey, también conocidas como mareas reales, se producen por la combinación de factores astronómicos que elevan el nivel del mar. En el sur de Florida, estos episodios suelen concentrarse entre septiembre y noviembre y pueden provocar inundaciones incluso cuando no hay lluvia.

El calendario municipal sitúa una nueva ventana de mareas altas entre el 24 y el 30 de octubre, luego del período que se registró entre el 7 y el 13 del mismo mes. Para el sábado 24, la Ciudad de Miami prevé pleamares a las 8:11 de la mañana y a las 20:20.

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El domingo 25, los máximos están calculados para las 8:58 y las 21:04. El lunes 26, se esperan a las 9:44 y las 21:48, mientras que el martes 27 están previstos para las 10:31 y las 22:34, de acuerdo con el calendario citado por el medio.

Los horarios corresponden a referencias para Miami y pueden variar según la localidad y el punto de medición. Las autoridades municipales señalaron que los efectos de la subida del agua pueden empezar entre una hora y media y dos horas antes de cada pleamar, además de prolongarse después del máximo.

El 27 de octubre sería el punto máximo regional de las mareas

El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida prevé el nivel máximo del fenómeno para el 27 de octubre (Captura de video)

El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida estableció que el período regional asociado a este fenómeno se extiende del 22 de octubre al 12 de noviembre. El organismo anticipó que el máximo anual en la costa este podría producirse el 27 de octubre.

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En Fort Lauderdale, la próxima ventana principal de mareas altas se ubica entre el 24 y el 31 de octubre. El distrito precisó que los vientos y otras condiciones meteorológicas pueden elevar el nivel del agua fuera de las fechas señaladas en los calendarios oficiales.

El NWS advirtió sobre inundaciones moderadas que podrían afectar vías, zonas de estacionamiento y espacios públicos ubicados en áreas costeras bajas. También contempló la posibilidad de cierres puntuales de carreteras alrededor de la pleamar.

La presencia de lluvia representa un factor adicional, debido a que el desagüe hacia la costa pierde capacidad cuando el nivel del mar aumenta. CBS News indicó que el pronóstico incluye aguaceros fuertes entre el sábado y el lunes, además de una probabilidad de entre 10 % y 30 % de inundaciones costeras importantes desde la segunda mitad del fin de semana.

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Las autoridades piden evitar calles con agua acumulada

Las autoridades locales recomiendan retirar los vehículos de sectores bajos y evitar el tránsito por calles con agua acumulada (REUTERS/David Swanson)

Las recomendaciones oficiales incluyen no conducir ni caminar por calles inundadas, respetar las barricadas instaladas en los puntos afectados y retirar los vehículos de sectores bajos antes de los horarios de mayor marea.

La Ciudad de Miami también aconsejó a los residentes proteger objetos expuestos, revisar que los desagües estén libres de obstrucciones y vigilar las condiciones del entorno. El agua acumulada puede contener contaminantes, objetos cortantes u otros riesgos que no son visibles, según las advertencias recogidas por el medio.

Para quienes navegan en la zona, las autoridades sugirieron verificar la altura disponible bajo los puentes fijos. El espacio entre las embarcaciones y las estructuras disminuye durante las pleamares, una situación que puede afectar la circulación por canales y vías navegables.

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Las zonas bajas concentran el mayor riesgo de anegamientos

Los sectores más vulnerables son las calles cercanas a la bahía, los canales, la costa y otras áreas de baja elevación. Las autoridades recomendaron planificar los traslados con anticipación, especialmente durante las horas cercanas a los máximos previstos.

El aviso por inundación costera permanece vigente mientras los organismos meteorológicos y municipales monitorean la evolución de la marea, las lluvias y el viento en el sur de Florida.