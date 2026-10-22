Estados Unidos

Nueva York vota hoy prohibir los carruajes tirados por caballos en Central Park a partir de 2028

El Concejo Municipal decide este jueves sobre la Ley de Romanch, que pondría fin a una tradición ecuestre de más de 150 años. La normativa contempla un plan de transición laboral, pero enfrenta la amenaza de una demanda federal del sindicato de conductores

La propuesta, conocida como Ley de Romanch, busca poner fin a partir de junio de 2028 a una actividad de más de 160 años. La medida surge tras un accidente fatal en Central Park y enfrenta la fuerte oposición del sector por la falta de compensaciones económicas. (Fuente: CBS New York)
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El Concejo Municipal de Nueva York vota este jueves 22 de octubre, a partir de la 1:30 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), una iniciativa que busca prohibir los paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park y en el resto de la ciudad a partir del 1 de junio de 2028. La propuesta, conocida como Ley de Romanch, lleva el nombre de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que murió el 17 de junio de 2026 tras caer de un carruaje desbocado en el parque.

Si recibe la aprobación —que se da casi por descontada gracias al respaldo del alcalde Zohran Mamdani y de al menos 29 de los 51 miembros del Concejo—, la norma pondrá fin a una actividad que existe en Manhattan desde el siglo XIX.

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El Concejo Municipal de Nueva York vota la Ley de Romanch para prohibir los carruajes tirados por caballos a partir de junio de 2028. (REUTERS/Mike Segar)
El Concejo Municipal de Nueva York vota la Ley de Romanch para prohibir los carruajes tirados por caballos a partir de junio de 2028. (REUTERS/Mike Segar)

La legislación prohíbe la emisión de nuevas licencias y establece que todas las actuales expirarán el 31 de mayo de 2028, según el comunicado oficial del Concejo. El texto exige a la administración municipal diseñar durante 2027 un plan de transición para conductores y propietarios que incluya orientación laboral, ferias de empleo, asistencia educativa y un programa de reubicación humanitaria de los caballos.

El proyecto legislativo surgió tras la muerte del turista Romanch Mahajan en un accidente de carruaje ocurrido en Central Park en junio de 2026. (REUTERS/Eduardo Munoz)
El proyecto legislativo surgió tras la muerte del turista Romanch Mahajan en un accidente de carruaje ocurrido en Central Park en junio de 2026. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Sin embargo, no fija montos específicos de compensación económica para los dueños de las licencias, un punto que ha desatado la protesta del sector, de acuerdo con CBS New York.

La muerte de Romanch Mahajan que reactivó el debate

La tarde del 17 de junio de 2026, la familia Mahajan recorría Central Park en un carruaje como parte de unas vacaciones para celebrar la graduación de Romanch. El conductor se bajó del vehículo para tomar una fotografía de los pasajeros —una práctica prohibida por las normas del sector— y el caballo, que llevaba apenas seis semanas en el parque, se desbocó por razones desconocidas, según informó la agencia AP.

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Vista aérea de un accidente vial con un carruaje volcado, un camión rojo, agentes de policía, cinta azul y un recuadro con un joven
El proyecto legislativo surgió tras la muerte del turista Romanch Mahajan en un accidente de carruaje ocurrido en Central Park en junio de 2026. (Captura de pantalla)

El carruaje chocó con otro vehículo de tracción animal cerca del restaurante Tavern on the Green y volcó. Romanch cayó al pavimento y se golpeó la cabeza; su madre también resultó expulsada del carruaje. El joven fue trasladado al hospital NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, donde falleció horas después. Su padre, su madre y su hermano menor de 11 años resultaron con heridas leves, según The New York Times.

La muerte de Mahajan fue la primera víctima fatal registrada en un accidente de carruaje desde que esta actividad comenzó a operar en el parque hace más de 150 años, de acuerdo con el Transport Workers Union (TWU) y la Central Park Conservancy, la organización sin fines de lucro que administra el predio de 341 hectáreas.

La legislación prohíbe la venta de los caballos a mataderos y exige un destino humanitario para los animales al cesar la actividad. (REUTERS/Kylie Cooper)
La legislación prohíbe la venta de los caballos a mataderos y exige un destino humanitario para los animales al cesar la actividad. (REUTERS/Kylie Cooper)

La tragedia ocurrió apenas ocho días después de que otro caballo, llamado Deniz, se desplomara y muriera durante un paseo con pasajeros, un episodio que ya había elevado la presión sobre la industria.

Cuándo dejarían de circular los carruajes tirados por caballos en Nueva York

Si la ley se aprueba, la operación de los 68 carruajes con licencia seguirá vigente hasta el 31 de mayo de 2028. A partir del 1 de junio de ese año, ningún vehículo de tracción animal podrá circular por las calles de la ciudad ni por los caminos del parque. La norma también prohíbe que los caballos sean vendidos a mataderos, según ABC News.

Los carruajes recorren Central Park desde la década de 1860, cuando se diseñó un circuito de casi 10 kilómetros (seis millas) para paseos a caballo. A mediados del siglo XX, la ciudad limitó las licencias a 68, un número que se ha mantenido desde entonces.

Los propietarios de carruajes se manifestaron frente al Ayuntamiento para reclamar compensaciones económicas por el valor de sus permisos comerciales. (REUTERS/Mike Segar)
Los propietarios de carruajes se manifestaron frente al Ayuntamiento para reclamar compensaciones económicas por el valor de sus permisos comerciales. (REUTERS/Mike Segar)

Esas licencias, también llamadas medallones, no se comercializan en un mercado abierto y con frecuencia pasan de generación en generación dentro de las mismas familias. Su valor puede alcanzar los cientos de miles de dólares, según Reuters. El New York Daily News situó la cotización en torno a USD 400.000 por unidad, lo que elevaría el valor conjunto de las 68 licencias a más de USD 25 millones.

Qué ocurrirá con los conductores, los negocios y los caballos

La legislación obliga a la administración del alcalde Mamdani a crear programas de empleo para los cerca de 170 conductores y demás trabajadores del sector. El plan debe incluir derivaciones a puestos de trabajo, asesoramiento profesional, eventos de contratación y acceso a becas educativas, de acuerdo con el texto publicado por el Concejo.

Para los aproximadamente 200 caballos con licencia activa, el proyecto exige un programa de “disposición humanitaria” que les garantice un destino digno tras el cese de operaciones.

El alcalde Zohran Mamdani y la mayoría del Concejo Municipal manifestaron su respaldo formal a la iniciativa de clausura del sector. (REUTERS/Eduardo Munoz)
El alcalde Zohran Mamdani y la mayoría del Concejo Municipal manifestaron su respaldo formal a la iniciativa de clausura del sector. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los propietarios, sin embargo, consideran que la propuesta es insuficiente. Según CBS New York, propietarios y sus familias se concentraron frente al Ayuntamiento el miércoles 21 de octubre para rechazar el proyecto y exigir una compensación justa.

“Invertí USD 400.000 hace dos años para expandir el sueño de mi padre, y vienen a robármelo”, dijo el propietario Francesco Riccobono en declaraciones recogidas por CBS New York. Su esposa, Natalie, pidió “justicia, compasión y un lugar en la mesa de negociación”.

El respaldo político y la posible demanda judicial

La Ley de Romanch cuenta con el apoyo de la presidenta del Concejo, Julie Menin, quien impulsó la convocatoria a una audiencia legislativa el 14 de julio de 2026, menos de un mes después de la muerte de Mahajan. El concejal Christopher Marte, uno de los promotores de la iniciativa, afirmó que “con la mayoría del Concejo a nuestro favor, tenemos una oportunidad histórica de proteger a los neoyorquinos, a los visitantes, a los trabajadores y a los animales”, según CBS New York.

El TWU, sindicato que representa a los conductores de carruajes, anticipó que presentará una demanda en un tribunal federal si la norma se aprueba, según informó Reuters. La organización sostiene que la prohibición vulnera derechos laborales y que sería posible prevenir futuros accidentes con mejores protocolos de seguridad y capacitación, en lugar de eliminar la industria.

El vocero del sindicato, Pete Donohue, confirmó que la acción legal está lista para su presentación inmediata tras la votación de este jueves.

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