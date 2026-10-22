Estados Unidos

Culpó a las vacunas por la muerte de sus gemelos de 18 meses, pero la fiscalía de Idaho la acusa de asesinato y pide la pena de muerte

Andrea Shaw, de 23 años, está detenida sin derecho a fianza. La defensa sostiene que los informes forenses no determinaron la causa de los fallecimientos, mientras la acusación busca la máxima sanción prevista por la ley

Una mujer con anteojos sonríe recostada junto a dos bebés que tienen los rostros difuminados
El caso de Andrea Shaw sacudió a Idaho y reavivó el debate sobre el movimiento antivacunas en Estados Unidos (Joseph Filicetti/Imagen Ilustrativa Infobae)
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Andrea Shaw, una madre de 23 años de Payette County, Idaho, fue procesada en julio pasado bajo cargos de asesinato por la muerte de sus gemelos de 18 meses y permanece detenida sin posibilidad de fianza.

El caso escaló la semana pasada cuando el fiscal adjunto Ryon Sirucek notificó formalmente al tribunal la intención de buscar la pena capital, tal como informó NBC News.

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La decisión de la fiscalía convierte el proceso en uno de los pocos en el estado donde se persigue la máxima sanción por un delito contra menores.

El fiscal del condado, Mike Duke, argumentó en documentos judiciales que los resultados de la autopsia apuntan a una muerte provocada y no accidental.

Hombre de pie con traje azul marino, camisa blanca y corbata a rayas en una sala con paneles de madera y suelo alfombrado
El fiscal Duke sostiene que las pruebas forenses descartan una muerte accidental de los gemelos (Payette County)

Los argumentos de la fiscalía

En la presentación ante el tribunal, Sirucek detalló los cuatro factores agravantes que el Estado intentará demostrar. El primero es que se cometió más de un homicidio en el mismo acto.

El segundo apunta al carácter especialmente atroz, cruel e inhumanode los crímenes.

Mujer joven con cabello rubio liso, gafas de montura negra, camiseta a rayas horizontales rojas y blancas, y fondo claro
La fiscalía alega que los crímenes fueron cometidos de forma simultánea y con especial crueldad (KIVI-TV vía AP)

Los dos factores restantes sostienen que Shaw mostró un “absoluto desprecio por la vida humana” y que representa una amenaza continua para la sociedad.

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La combinación de estos elementos, según la fiscalía, justifica que se aplique la pena de muerte.

Una mujer con gafas y sudadera rosa sostiene en sus brazos a dos bebés recién nacidos envueltos en mantas
Los últimos dos factores apuntan al perfil de Shaw como una persona que podría volver a representar un riesgo (Joseph Filicetti/Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de la defensa

Joseph Filicetti, abogado defensor de Shaw, rechazó con firmeza la estrategia de la fiscalía. “Es indignante. No van a poder probar el caso base más allá de toda duda razonable, así que no hay posibilidad de que la pena de muerte entre en juego”, aseguró en declaraciones recogidas por NBC News.

Filicetti adelantó que su equipo presentará una moción para desestimar el caso. El argumento central de la defensa es que el gran jurado que procesó a Shaw no fue informado de un hallazgo clave: el forense del condado determinó que la causa de muerte era indeterminada, pero consistente con hipertermia, es decir, un cuadro de sobrecalentamiento.

Los patólogos que examinaron los cuerpos de los gemelos también clasificaron las causas como indeterminadas, afirmó el letrado.

La fiscalía reconoció en sus escritos que la temperatura en la habitación de los niños alcanzaba con frecuencia los 37,7 ℃ (100 ℉), pero argumentó que los menores habían sobrevivido a condiciones similares en ocasiones anteriores y que la hora estimada de la muerte no coincidía con el pico térmico del día.

“No tienen ningún móvil, no tienen ningún historial, no tienen ninguna confesión. Ella no hizo nada de eso y no pueden probar que lo haya hecho”, sostuvo Filicetti.

Una mujer con uniforme carcelario a rayas rojas y blancas permanece sentada junto a un hombre de traje en una sala judicial
El letrado Filicetti calificó la decisión de la fiscalía como desproporcionada y sin sustento probatorio (@East Idaho News)

El vínculo con el movimiento antivacunas

Los gemelos habían recibido las vacunas contra la hepatitis A, la influenza y la DTaP ocho días antes de ser encontrados muertos.

Al día siguiente de la vacunación, Shaw los llevó a la sala de emergencias porque estaban letárgicos y presentaban fiebre.

El médico que los atendió consideró que los síntomas eran una reacción esperable a las inyecciones, les administró paracetamol y los envió de regreso a casa, de acuerdo con los registros judiciales.

Una mujer de cabello rubio, vestida con una prenda naranja, posa de frente ante un fondo oscuro; un logo de la Oficina del Sheriff de Ada County aparece abajo a la derecha
La acusada llevó su versión de los hechos a una plataforma vinculada al actual secretario de Salud de Estados Unidos (Ada County Sheriff's Office)

Pocos días después de las muertes, Shaw participó en un programa de internet producido por Children’s Health Defense (CHD), la organización antivacunas fundada por Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Kennedy se desvinculó formalmente de CHD en diciembre de 2024, cuando renunció a la presidencia del grupo para incorporarse a la administración del presidente Donald Trump.

En su participación en el programa Shaw vinculó las muertes de sus hijos con las vacunas.

El actual jefe de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos fue durante años la cara visible del activismo antivacunas a nivel global (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
El actual jefe de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos fue durante años la cara visible del activismo antivacunas a nivel global (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Shaw también figura como demandante en una causa federal iniciada por CHD contra la Academia Americana de Pediatría (AAP). La demanda acusa a la organización médica de crimen organizado y de falsear información sobre la seguridad de las vacunas.

Expertos médicos citados por NBC News señalaron que las inmunizaciones administradas a los gemelos son seguras, eficaces y recomendadas por múltiples asociaciones científicas para la población infantil. El juicio contra Shaw está previsto para enero de 2027.

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