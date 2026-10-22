Estados Unidos

La antigua mansión de Juan Gabriel en Florida sale al mercado por 38,9 millones de dólares

La finca que perteneció al cantante mexicano se ofrece en Southwest Ranches, al norte de Miami, con seis construcciones, dos piscinas y un precio que supera cuatro veces su compra registrada en 2022

La inmobiliaria Coldwell Banker puso a la venta la antigua mansión de Juan Gabriel en Florida por 38,9 millones de dólares (Instagram)
La inmobiliaria Coldwell Banker puso a la venta la antigua mansión de Juan Gabriel en Florida por 38,9 millones de dólares (Instagram)
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La antigua residencia de Juan Gabriel en el sur de Florida fue puesta a la venta por USD 38.9 millones, una cotización que la ubica entre las propiedades de mayor valor ofertadas en Southwest Ranches, localidad del condado de Broward situada al norte de Miami.

El anuncio fue publicado el 7 de octubre por la inmobiliaria Coldwell Banker, de acuerdo con información difundida por CBS News. La finca perteneció durante años al compositor e intérprete mexicano, fallecido en 2016, y su precio supera ampliamente el valor de compra registrado hace cuatro años.

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La oferta supera el anterior récord de Southwest Ranches

El precio fijado para la finca supera el récord previo de 22,5 millones de dólares alcanzado en Southwest Ranches (Facebook)
El precio fijado para la finca supera el récord previo de 22,5 millones de dólares alcanzado en Southwest Ranches (Facebook)

El valor solicitado por la propiedad rebasa los USD 22.5 millones de la casa que hasta entonces encabezaba los anuncios inmobiliarios más costosos de Southwest Ranches, informó el Miami Herald, citado por ambos medios.

La zona se caracteriza por sus predios extensos y residencias de gran tamaño. En ese contexto, la antigua mansión del llamado Divo de Juárez salió al mercado con una cifra que equivale a más de cuatro veces el monto por el que fue adquirida por su actual propietaria.

Los registros del tasador de propiedades del condado, recogidos por CBS News, indican que una sociedad limitada compró la finca en 2022 por USD 9 millones. El precio de venta actual representa una diferencia de USD 29.9 millones frente a esa operación.

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No se ha informado sobre una oferta aceptada ni sobre la identidad de potenciales compradores. La publicación de la inmobiliaria mantiene la propiedad disponible por USD 38.9 millones, tal como consignó CBS News.

La finca incluye seis construcciones y dos piscinas

Las instalaciones del complejo incluyen un pabellón de baloncesto de 975 metros cuadrados, dos piscinas y estanques (Instagram)
Las instalaciones del complejo incluyen un pabellón de baloncesto de 975 metros cuadrados, dos piscinas y estanques (Instagram)

La propiedad se extiende sobre casi cuatro hectáreas y reúne seis edificios, de acuerdo con la descripción del anuncio inmobiliario. Entre las construcciones figura una residencia principal con cinco dormitorios, además de una vivienda destinada a huéspedes.

El complejo también incorpora un pabellón de baloncesto de 975 metros cuadrados, dos piscinas, estanques y árboles frutales. Esas instalaciones forman parte del terreno que Juan Gabriel adquirió en 1995, según detallaron los medios.

La extensión de la finca y la diversidad de sus espacios explican parte de su posicionamiento en el mercado de propiedades de alta gama del sur de Florida. Sin embargo, las publicaciones consultadas no precisan si la cotización contempla remodelaciones recientes o cambios estructurales efectuados tras la compra de 2022.

La residencia se encuentra en una localidad distinta de Miami, aunque integrada al mercado inmobiliario del área metropolitana. CBS News señaló que Southwest Ranches está en el condado de Broward, al norte de esa ciudad.

Juan Gabriel compró la residencia en 1995 y luego la traspasó a un hijo

Alberto Aguilera Valadez adquirió el terreno en 1995 y tiempo después transfirió el inmueble a uno de sus hijos (Facebook)
Alberto Aguilera Valadez adquirió el terreno en 1995 y tiempo después transfirió el inmueble a uno de sus hijos (Facebook)

Juan Gabriel, cuyo nombre era Alberto Aguilera Valadez, compró la finca en 1995 y años después la transfirió a uno de sus hijos, aseguraron CBS News. El artista murió a los 66 años, en 2016.

El cantante y compositor dejó un repertorio que incluye “Querida”, “Amor eterno” y “Hasta que te conocí”, canciones que permanecen entre las más reconocidas de la música popular mexicana. La Academia Latina de la Grabación lo distinguió como Persona del Año en 2009.

Esa institución le atribuye más de 100 millones de discos vendidos y más de 1,500 canciones compuestas a lo largo de su carrera. La venta de la casa vuelve a situar su legado fuera de los escenarios, esta vez a través de un inmueble asociado a una etapa de su vida en Estados Unidos.

Por ahora, la propiedad continúa anunciada mediante Coldwell Banker. El precio solicitado la mantiene por encima de las demás ofertas conocidas en Southwest Ranches, de acuerdo con los datos publicados por los medios consultados.

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