Estados Unidos

Cierra el Hotel Plaza de Nueva York por cuatro años para restaurar su fachada

El establecimiento de la Quinta Avenida dejará de recibir huéspedes en enero de 2027. Fairmont, la operadora del edificio, aún no precisó el alcance ni el presupuesto de los trabajos

Fairmont Hotels & Resorts anunció que el edificio de 119 años dejará de operar en enero de 2027; aún no se definió el futuro de los 181 condominios ni el costo de las obras. (Fuente: ABC7)
Guardar

El Hotel Plaza, uno de los edificios más reconocibles de Nueva York, cerrará sus puertas en enero de 2027 para una restauración integral de su fachada histórica que se extenderá durante al menos cuatro años. Así lo anunció Fairmont Hotels & Resorts, la empresa que opera el establecimiento de 18 plantas ubicado en la esquina de Central Park South y la Quinta Avenida, en Manhattan.

El proyecto responde a la necesidad de reparar y conservar el exterior del edificio de 119 años de antigüedad, aunque la compañía no reveló el costo ni el alcance exacto de las obras. La noticia, adelantada por The New York Times, generó incertidumbre entre huéspedes con reservas vigentes, residentes de los 181 condominios del edificio y los 378 empleados sindicalizados que trabajan en el hotel.

PUBLICIDAD

Fachada de un edificio clásico de varios pisos con tejado verde y una estatua dorada de un ángel en primer plano a la derecha
El Hotel Plaza de Nueva York cerrará en enero de 2027 para realizar una restauración de su fachada que se extenderá durante cuatro años. (The Plaza Hotel)

Fairmont no aclaró si los propietarios de las unidades residenciales deberán abandonar sus viviendas durante el proceso. Los recepcionistas de los salones de eventos y del restaurante Palm Court confirmaron que esos espacios también dejarán de funcionar en enero.

Por qué cierra el Hotel Plaza de Nueva York y qué implica la restauración

La operadora del hotel indicó que el plan de restauración “refleja la complejidad de mantener una propiedad de tal importancia arquitectónica e histórica, con especial atención a los requisitos de conservación y el cuidado a largo plazo del edificio”.

Según el comunicado, el volumen y la dificultad de los trabajos en la fachada exigen una planificación detallada y coordinación con las partes interesadas, además del cumplimiento de las normas de preservación histórica vigentes.

PUBLICIDAD

Fachada de estilo clásico del hotel The Plaza con tejado verde, rascacielos al fondo y hojas en el primer plano
Andrew Dolkart, profesor de la Universidad de Columbia, señaló que el cierre resulta lógico por el ruido que generarán las obras en el exterior. (The Plaza Hotel)

Andrew Dolkart, profesor de conservación histórica en la Universidad de Columbia, declaró a The New York Times que la fachada ya había sido renovada cuando parte del hotel se convirtió en viviendas de lujo a principios de la década de 2000 y que le sorprendió que se necesitara otra ronda de intervención integral.

Dolkart señaló que, aunque las obras se concentraran solo en el exterior, el cierre tenía sentido: “Va a ser ruidoso y deben pensar que no pueden cobrar precios de lujo por un hotel cuando hay obras justo afuera de la ventana”.

Qué pasará con los empleados y los residentes del Plaza

Un portavoz del Consejo de la Industria Hotelera y de Juegos de Azar (Hotel & Gaming Trades Council), el sindicato que representa a los trabajadores del sector, informó a The New York Times que los 378 miembros que trabajan en el Plaza tendrán derecho a regresar a sus puestos con el mismo salario una vez que el hotel reabra. Mientras tanto, el sindicato buscará ubicarlos en otros empleos.

Un hombre con uniforme y gorra junto a una puerta oscura con adornos dorados, escalones con alfombra roja y una farola encendida
Los 378 empleados sindicalizados del hotel mantendrán el derecho a regresar a sus puestos con el mismo salario tras la reapertura. (The Plaza Hotel)

La situación de los residentes permanece sin respuesta. El edificio alberga 282 habitaciones de hotel —incluidas 102 suites— y 181 condominios, resultado de la conversión parcial que se realizó a principios de los años 2000. Fairmont no se pronunció sobre si los propietarios de esas unidades deberán desalojar durante los trabajos.

La boda cancelada que expuso la falta de aviso del Hotel Plaza

El cierre tomó por sorpresa a quienes tenían eventos programados en el hotel. Christine Carney, una novia que había reservado su boda en el Plaza para el 1 de mayo y llevaba meses de planificación, se enteró del cierre recién este martes. Según relató a la cadena ABC7, llamó de inmediato al conserje del hotel, quien le confirmó la noticia.

“Les acabamos de transferir todo este dinero, quizá hace dos semanas, para su sistema de sonido y todo eso. Creo que nadie tenía ni idea”, contó Carney en declaraciones recogidas por el mismo medio. Su organizadora de bodas explicó que ahora debe contactar a cada proveedor contratado para verificar disponibilidad en una nueva fecha y un nuevo lugar, lo que equivale a replantear la celebración desde cero.

La historia arquitectónica detrás de la fachada del Plaza en la Quinta Avenida

El Hotel Plaza abrió sus puertas el 1 de octubre de 1907, cuando un descendiente de la familia Vanderbilt firmó el libro de registro con toda la pompa de la época. El edificio fue obra del arquitecto Henry Janeway Hardenbergh, responsable también del Dakota, el célebre edificio residencial de Central Park West.

Un salón con columnas de mármol, una barra circular con taburetes, plantas de palmera en macetas grandes y arcos acristalados al fondo
El arquitecto Henry Janeway Hardenbergh diseñó el inmueble de la Quinta Avenida que abrió sus puertas en octubre de 1907. (The Plaza Hotel)

El crítico de arquitectura Paul Goldberger escribió en 1982 en The New York Times que el hotel había sido “diseñado en un estilo que generalmente se describe como renacentista francés, pero que es esencialmente ecléctico neoyorquino: un castillo francés ampliado al tamaño de un pequeño rascacielos y embellecido con innumerables detalles clásicos”.

Goldberger calificó al Plaza como el único hotel de la ciudad que constituye una parte tan crucial del patrimonio arquitectónico de Nueva York como edificios públicos como la Grand Central Terminal y la Biblioteca Pública de Nueva York.

De Donald Trump a “Mi pobre angelito 2”, la vida cultural del Plaza

El hotel ha pasado por al menos media docena de propietarios. Donald Trump lo adquirió en 1988 por USD 390 millones y lo mantuvo hasta 1995, período en el que la propiedad atravesó una bancarrota, según informó The New York Times.

Donald Trump adquirió la propiedad en 1988 por 390 millones de dólares y la conservó hasta el año 1995.
Donald Trump adquirió la propiedad en 1988 por 390 millones de dólares y la conservó hasta el año 1995.

El Plaza también ocupa un lugar fijo en la cultura popular estadounidense. Su aparición más recordada es en la película Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), en la que el personaje de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se registra con la tarjeta de crédito de su padre. El hotel también fue escenario de Bride Wars (2009).

Entre sus huéspedes célebres figuran F. Scott Fitzgerald, Truman Capote y los Beatles, además de Eloise, la heroína de la serie de libros infantiles cuya habitación, completamente rosa, se puede reservar por más de USD 4.000 la noche.

Una habitación estándar con cama king se anunciaba en USD 1.421 en Booking.com, mientras que el Grand Penthouse —una suite con terraza y dos dormitorios— alcanza los USD 36.140 por noche, más USD 5.329 de impuestos.

Temas Relacionados

Hotel PlazaNueva YorkManhattanRestauraciónHotelesDonald TrumpTrumpMi pobre angelitoPlaza HotelEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Costera descargó en Florida casi 15.000 kilos de droga valorados en USD 226,7 millones

El operativo incluyó cocaína y marihuana; tres de las seis interceptaciones requirieron disparos de precisión contra los motores de embarcaciones sospechosas

La Guardia Costera descargó en Florida casi 15.000 kilos de droga valorados en USD 226,7 millones

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos crecieron en septiembre, pero las hipotecas generan desafíos

Las transacciones de propiedades subieron un 1,5% mensual aunque cayeron a nivel interanual, con tasas de interés en máximos de casi tres años y un índice de asequibilidad en descenso

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos crecieron en septiembre, pero las hipotecas generan desafíos

Qué documentos se necesitan para volar dentro de Estados Unidos

La TSA exige una identificación válida a los pasajeros adultos en vuelos domésticos. Qué identificaciones son necesarias, qué alternativas existen y qué ocurre si una persona llega al aeropuerto sin la documentación aceptada

Qué documentos se necesitan para volar dentro de Estados Unidos

Florida podrá aplicar restricciones a las redes sociales para menores de 14 años

Una corte federal de apelaciones revocó la medida cautelar contra la ley estatal, que también exige autorización parental para usuarios de 14 y 15 años

Florida podrá aplicar restricciones a las redes sociales para menores de 14 años

Orquestó una megaestafa de USD 30 millones a los bancos, escapó a Dubái y el FBI ofrece USD 150.000 por su captura

Mary Carole McDonnell, exdirectora ejecutiva de Bellum Entertainment, fingió ser heredera de una fortuna aeronáutica para defraudar al sistema financiero en los condados de Los Ángeles y Orange. Las autoridades rastrean su paradero en los Emiratos Árabes Unidos

Orquestó una megaestafa de USD 30 millones a los bancos, escapó a Dubái y el FBI ofrece USD 150.000 por su captura

TECNO

Cómo resumir cualquier documento largo con solo usar mi voz y una frase secreta

Cómo resumir cualquier documento largo con solo usar mi voz y una frase secreta

Mensajes falsos, cursos fraudulentos y malware: los riesgos de estudiar en línea en América Latina

Juegos gratis de PS Plus Extra para octubre de 2026: Mafia: The Old Country encabeza la lista

John Ternus, CEO de Apple, es portada de la revista Time con el iPhone Duo como uno de los mejores inventos de 2026

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este jueves

ENTRETENIMIENTO

Una pelea de Kanye West contra Kris Jenner y la familia Kardashian fue eliminada de la temporada final del reality

Una pelea de Kanye West contra Kris Jenner y la familia Kardashian fue eliminada de la temporada final del reality

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Ben Affleck recordó su papel de Batman en la Liga de la Justicia: “Fue el punto más bajo de mi carrera”

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

MUNDO

Una isla del Adriático ofrece alojamiento a cambio de cuidar animales rescatados

Una isla del Adriático ofrece alojamiento a cambio de cuidar animales rescatados

En plena ola de ataques, la Armada iraní aseguró que un petrolero “se incendió” al cruzar una zona prohibida en Ormuz

Rusia detuvo a un ciudadano sueco y lo acusa de planear sabotajes contra instalaciones militares

Ataques hutíes a Riad: el gobierno saudita aplazó sin nueva fecha la cumbre entre la Unión Europea y los países del Golfo

Yemen advierte que los hutíes pueden convertirse en "monstruos invencibles" si tienen tiempo