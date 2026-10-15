El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los 4 dólares por galón durante un récord de 158 días consecutivos en 2026 (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

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El precio de la gasolina en Estados Unidos se mantuvo por encima de los USD 4 por galón durante 158 días en 2026, una marca que coincide con la proximidad de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y aumenta la presión sobre el presupuesto de los hogares.

La plataforma GasBuddy registró ese récord tras contabilizar los períodos en que el promedio nacional superó ese umbral. Univision informó que la duración de la actual racha ya rebasa los episodios de 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania impulsó los valores de la energía.

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La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) situó el promedio nacional en USD 4,33 por galón este miércoles. Antes del inicio de la guerra con Irán, en febrero, el valor se ubicaba por debajo de los USD 3, de acuerdo con los datos recogidos por el medio.

El crudo superó los USD 106 por barril tras las interrupciones en Ormuz

El precio del petróleo crudo cotizó por encima de los 106 dólares por barril tras las interrupciones de suministro en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Bing Guan)

El encarecimiento de la gasolina está ligado a las consecuencias del conflicto en Medio Oriente y a las interrupciones del suministro petrolero en el estrecho de Ormuz, una ruta central para el transporte mundial de energía, aseguró Univision.

El precio del petróleo crudo cotizó por encima de los USD 106 por barril, cerca de un 50 % más que antes del conflicto, tal como detalló la información. Ese salto incrementa el costo de la materia prima que utilizan las refinerías y termina por trasladarse a los surtidores.

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Patrick De Haan, analista de GasBuddy, confirmó en una publicación en X que el promedio de la gasolina había alcanzado una duración récord por encima de los USD 4. La cifra refleja una presión directa sobre los conductores que dependen de sus vehículos para trabajar, trasladarse a centros educativos o realizar compras y otras actividades diarias.

La suba también afecta al diésel, un combustible clave para el transporte de mercancías. Su precio llegó a USD 6,29 por galón, lo que supone un alza de 66 % desde el comienzo de la guerra, afirmó el reporte citado por Univision.

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El alza del diésel puede trasladarse a alimentos y otros bienes

Los precios de la gasolina subieron más de un 9 por ciento en septiembre y representaron más de la mitad del aumento de la inflación mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento del diésel eleva los costos de operación de camiones, flotas de reparto y cadenas de abastecimiento. Por esa vía, el efecto de la crisis energética puede alcanzar los precios de alimentos, productos de consumo y servicios que requieren transporte, explicó el medio.

La presión, por tanto, no queda limitada a quienes cargan combustible en sus vehículos. Cuando aumentan los gastos de distribución, empresas y comercios pueden afrontar mayores costos para mover mercancías, una situación que incide en los presupuestos de las familias.

Los datos oficiales sobre la inflación de septiembre mostraron que los precios de la gasolina subieron más de 9 % frente a agosto y explicaron más de la mitad del incremento mensual del índice general, indicó Univision. El comportamiento del combustible volvió a colocar a la energía entre los factores con mayor incidencia en el costo de vida.

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Para los hogares que destinan una parte importante de sus ingresos a vivienda, alimentos, transporte y servicios, el aumento reduce el margen disponible para otros gastos. La evolución del petróleo y la continuidad de las dificultades de abastecimiento serán determinantes para establecer si esa presión persiste durante las próximas semanas.

El costo de vida suma presión antes de las legislativas del 3 de noviembre

El récord ocurre a menos de tres semanas de las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. En esa jornada, los votantes elegirán a todos los integrantes de la Cámara de Representantes y aproximadamente a un tercio del Senado.

El precio de la gasolina representa un desafío para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano, señaló Univision, debido a que el costo de vida se mantiene entre las principales preocupaciones del electorado. La evolución de los precios puede incidir en la percepción sobre la economía y la gestión de la Casa Blanca.

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A esa inquietud se añadió el deterioro de la confianza de los consumidores. El indicador mensual de la Universidad de Michigan descendió en septiembre hasta cerca de su mínimo histórico, de acuerdo con la información disponible.

Con el promedio nacional de la gasolina en USD 4,33 por galón y el crudo por encima de USD 106, el desarrollo del conflicto en Medio Oriente y el suministro a través del estrecho de Ormuz marcarán el rumbo de los costos energéticos en las próximas semanas.