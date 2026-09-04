Crowne Plaza inaugura en Times Square su nuevo hotel tras remodelar un edificio histórico de Nueva York

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La cadena hotelera Crowne Plaza, perteneciente al grupo IHG Hotels & Resorts, ha anunciado la apertura del hotel Crowne Plaza Manhattan Times Square, que se convierte en la nueva propiedad insignia de la marca en el continente americano tras la remodelación integral de un edificio histórico de 22 plantas construido originalmente para la Exposición Universal de 1964.

Según ha informado la compañía, la propiedad --propiedad del grupo inversor Al Rayyan Tourism Investment Company (ARTIC) y gestionada por la firma Highgate-- dispone de 685 habitaciones con vistas a la ciudad y busca dar respuesta al perfil de viajero que aúna motivos profesionales y de ocio en sus desplazamientos.

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El establecimiento, situado a pocos pasos de recintos como el Rockefeller Center, Central Park y el distrito de los teatros de Broadway, alberga el concepto gastronómico Fifty-First Street Social, una zona de tienda rápida abierta las 24 horas, espacios flexibles para reuniones de negocios, y la suite Broadway, un ático con terraza en la planta 22 concebido para eventos especiales.

La apertura forma parte del plan de transformación global de la marca, que actualmente cuenta con más de 400 hoteles abiertos en el mundo y prevé sumar más de 36.000 habitaciones en los próximos años a través de cerca de 150 nuevos proyectos en desarrollo.

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