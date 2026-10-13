Estados Unidos

Miami-Dade anula 6.036 permisos de estacionamiento y refuerza controles contra el fraude

Una auditoría detectó certificaciones irregulares y derivó en 11 arrestos; el condado presentó PERMiO, una plataforma digital para tramitar y validar las autorizaciones médicas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El condado de Miami-Dade canceló 6.036 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad tras realizar una auditoría masiva (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Miami-Dade anuló 6.036 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad luego de una auditoría que detectó certificaciones con presuntas anomalías, entre ellas formularios que incluían el nombre de un médico fallecido y firmas que no coincidían con los registros estatales. La medida forma parte de una revisión más amplia y coincide con el lanzamiento de PERMiO, una plataforma digital destinada a validar los trámites en línea.

La información fue difundida por CBS News, que recogió los anuncios del recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, durante una conferencia celebrada el viernes 9 de octubre. El funcionario presentó el nuevo sistema como una respuesta a las debilidades que habían quedado expuestas en el procedimiento basado en documentos físicos.

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La auditoría revisó más de 129.000 registros de Miami-Dade

La auditoría sobre más de 129.000 registros identificó certificaciones médicas emitidas con nombres de profesionales fallecidos
La auditoría sobre más de 129.000 registros identificó certificaciones médicas emitidas con nombres de profesionales fallecidos

La Oficina del Recaudador de Impuestos examinó 129.066 registros vinculados con estas autorizaciones. De ese total, 8.384 solicitudes no superaron la auditoría final, mientras que 6.036 permisos fueron cancelados en la base de datos estatal, informó el medio.

La investigación también derivó en 11 arrestos dentro de la operación Parking Denied, desarrollada con la participación de la Oficina de la Sheriff de Miami-Dade (MDSO). Las autoridades no detallaron en la presentación pública las circunstancias individuales de cada detención ni los cargos concretos que enfrentan los involucrados.

Fernández sostuvo que el uso irregular de las credenciales restringe el acceso de quienes requieren los espacios reservados. “Cuando alguien utiliza indebidamente un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad, le quita ese acceso a una persona que lo necesita. Eso es inaceptable y nuestra oficina está actuando”, afirmó el recaudador, de acuerdo con CBS News.

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El funcionario aseguró que la meta de la oficina consiste en limitar las maniobras fraudulentas y resguardar los lugares destinados a residentes con condiciones que afectan su movilidad. La auditoría identificó, entre otros casos, documentos atribuidos a profesionales que ya habían fallecido, así como firmas que no coincidían con los archivos oficiales de Florida.

PERMiO permitirá validar certificados médicos por internet

Estacionamientos en Miami Beach durante Spring Break
La nueva plataforma PERMiO obliga a los profesionales sanitarios a validar la certificación de discapacidad de forma electrónica

La nueva herramienta, denominada PERMiO, permite iniciar por internet la solicitud o renovación de los permisos de estacionamiento. Durante el proceso, un profesional de la salud autorizado debe completar la certificación médica a través del sistema, explicó la entidad.

La validación electrónica busca reducir la presentación de formularios modificados o falsificados. La oficina señaló que ese punto representaba una de las principales vulnerabilidades del método anterior, que dependía de papeles entregados de manera presencial.

Para los solicitantes, el modelo digital reduce el uso de documentos físicos y evita algunos desplazamientos a oficinas públicas. Esa posibilidad puede resultar relevante para residentes con dificultades de movilidad, que son los potenciales beneficiarios de las autorizaciones especiales.

La administración tributaria indicó que la plataforma fue desarrollada íntegramente por empleados de la oficina. Sus responsables aseguraron que una solución comercial comparable podría haber costado cientos de miles de dólares, aunque no precisaron el presupuesto final de PERMiO ni el monto exacto del ahorro atribuido al desarrollo interno.

Las renovaciones permanentes mantienen un ciclo de cuatro años

Los permisos permanentes continúan sujetos a una renovación cada cuatro años. Si la autorización inicial acredita una discapacidad permanente, la primera renovación no exige presentar un nuevo certificado médico, detalló la oficina del Recaudador de Impuestos.

Sin embargo, para la segunda renovación debe incorporarse otra certificación. En la práctica, el documento vuelve a requerirse, por lo general, ocho años después de la emisión inicial del permiso.

La presentación de PERMiO incluyó una demostración ante integrantes de la Comisión sobre Asuntos de Discapacidad de Miami-Dade, representantes de organismos locales, agentes policiales, médicos y organizaciones comunitarias. También participaron miembros de las oficinas de la sheriff Rosie Cordero-Stutz y de la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle, indicó el medio.

Fernández agradeció la colaboración de investigadores, profesionales sanitarios y defensores de los derechos de las personas con discapacidad. “Un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad es un recurso vital; nuestro trabajo es protegerlo y garantizar que llegue a quienes lo necesitan”, expresó el recaudador durante el acto.

Otros condados de Florida han manifestado interés en evaluar la adopción de PERMiO, según la oficina de Fernández. Por ahora, la aplicación está disponible a través del sitio oficial del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

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