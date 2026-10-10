Trauma y recuperación: cómo dos perras de apoyo transformaron una escuela de Colorado tras un tiroteo

La organización sin fines de lucro Canine Companions asignó a las perras Norene y Polenta para brindar asistencia emocional a la comunidad educativa (Ap)

Guardar

En septiembre de 2025, un estudiante de 16 años abrió fuego en el Evergreen High School, en Colorado, hirió a dos compañeros y se disparó. Desde entonces, dos labradores recorren cada mañana los pasillos del colegio para acompañar a una comunidad que sigue procesando el trauma, informó ABC News.

Norene y Polenta, las dos perras asignadas al establecimiento ubicado al suroeste de Denver, forman parte de un programa de la organización sin fines de lucro Canine Companions, con sede en California, que provee perros de terapia y asistencia de forma gratuita. Son las primeras en ser asignadas a una escuela tras un tiroteo en sus instalaciones.

PUBLICIDAD

Un alumno de 16 años hirió a dos compañeros y se disparó durante el almuerzo

El atacante usó un revólver durante la hora de almuerzo. Murió posteriormente. La directora del plantel, Skyler Artes, se refugió junto a estudiantes y personal en la oficina principal y permaneció allí hasta que el último alumno abandonó el edificio. “Después del tiroteo, todos estaban devastados. Había mucho dolor, mucho duelo y mucha incertidumbre sobre cómo seguir”, dijo Artes en declaraciones recogidas por ABC News.

Voluntarios de Canine Companions llevaron perros al colegio en los días posteriores al hecho y también brindaron contención en el sitio de reunificación familiar. Al ver el efecto que los animales tenían sobre alumnos y docentes, Artes decidió que la presencia de perros de apoyo debía ser permanente. Para eso, completó la formación como guía canina que ofrece la organización.

PUBLICIDAD

Norene y Polenta, incorporadas entre marzo y agosto

Los animales esperan a los estudiantes en la entrada cada mañana y recorren los pasillos y las aulas del colegio (Ap)

Norene, descripta como una perra tranquila y apegada a la atención de las personas, se incorporó en marzo. Polenta, más inquieta y enérgica, llegó en agosto. Artes es la guía de Norene; Amy Wells, consejera principal del colegio y entrenadora de vóley, está a cargo de Polenta y la lleva a los entrenamientos del equipo.

Cada mañana, los animales esperan en la entrada del colegio a que lleguen los estudiantes, recorren los pasillos y visitan las aulas. “Cada mañana, cuando bajo del autobús, tengo que saludarlas. Es lo primero que hago todos los días. Siempre termino con una sonrisa”, dijo Fisher Helbraun, estudiante de tercer año, a ABC News.

PUBLICIDAD

El entrenamiento de los perros, desde cachorros hasta responder ante el trauma

La organización comienza el entrenamiento de sus perros desde que son cachorros. Aprenden decenas de tareas: desde comandos básicos como sentarse o quedarse quietos, hasta habilidades más complejas, como responder ante personas que atraviesan un momento difícil o mantenerse como presencia estable en espacios que pueden activar recuerdos traumáticos.

“Lo que hace tan valioso a un perro en este tipo de trabajo es que tienen mucho corazón, alta inteligencia y responden muy bien a las personas”, dijo Paige Mazzoni, directora ejecutiva de Canine Companions, a ABC News.

Canine Companions entrena a los perros desde cachorros para responder ante situaciones de estrés y escenarios con recuerdos traumáticos (Ap)

Maddie Cornwell, estudiante de cuarto año, dijo que sale de su camino para ver a las perras cada día. “Esa alegría inocente y ese amor que tienen para dar, se los entregan a las personas con tanta facilidad. Te hace muy feliz verlas jugar y correr”, afirmó en declaraciones al medio estadounidense.

PUBLICIDAD

El Evergreen High School tuvo una tasa de graduación del 100% en el año del tiroteo

Los efectos de los tiroteos escolares suelen medirse en caídas en el rendimiento académico y en la concentración de los alumnos. En el Evergreen High School ocurrió lo contrario. Los puntajes en los exámenes AP, pruebas de nivel universitario que los alumnos rinden durante la secundaria, subieron, y la tasa de graduación llegó al 100%, según declaró Artes.

“El hecho de que sean tranquilas, generalmente pacíficas y atentas las hace buenas en brindar ese apoyo constante, estable y afectuoso cuando la gente más lo necesita. Ese amor incondicional tiene valor sin importar lo que esté pasando”, dijo la directora.

PUBLICIDAD

Coronadas príncipe y princesa en el homecoming del colegio

La comunidad escolar distinguió a Norene y Polenta con los títulos de príncipe y princesa durante la celebración del partido de homecoming (Ap)

La semana pasada, el colegio eligió a las dos perras como príncipe y princesa del partido de homecoming. Desfilaron por la cancha de fútbol americano con capas y coronas.

Una vez que los animales se retiren, lo que ocurre entre los 8 y los 10 años de servicio, Artes dijo que planea incorporar nuevos perros de apoyo al plantel.