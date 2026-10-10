Estados Unidos

Intentó disuadir a su amigo de atacar al FBI: las advertencias antes del hackeo

Adem El Adeb dijo haberle pedido a Saif al-Din Khader en repetidas ocasiones que abandonara la idea de irrumpir en los sistemas del buró antes de que el ataque sacudiera a la agencia

Adem El Adeb intentó frenar el ataque de Saif al-Din Khader a los sistemas del FBI (REUTERS/Stelios Varias)
Adem El Adeb intentó frenar el ataque de Saif al-Din Khader a los sistemas del FBI (REUTERS/Stelios Varias)
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Adem El Adeb intentó convencer a su amigo Saif al-Din Khader de que abandonara el plan de irrumpir en los sistemas del Buró Federal de Investigaciones (FBI). En un intercambio de mensajes de principios de septiembre, le advirtió sobre las consecuencias que podía enfrentar si seguía adelante, según relató a El Adeb Reuters.

“Estás suicidándote”, le dijo. Khader, que según El Adeb tiene 17 años, no lo escuchó. Hoy está detenido en Jordania, cooperando con las autoridades estadounidenses.

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Cómo se gestó el hackeo al FBI

El Adeb, de 19 años, relató a Reuters que intentó convencer a Khader en más de una oportunidad de que desistiera del plan. “No solo una vez. Múltiples veces. Intenté aconsejarlo”, dijo. Le advirtió que atacar al FBI pondría todo el peso del gobierno de Estados Unidos sobre sus hombros y que creer que la anonimidad o sus contactos lo protegerían era un error que otros ya habían pagado caro. El joven no cedió.

El hackeo que Khader habría protagonizado fue atribuido al grupo criminal ShinyHunters, una red internacional de ciberextorsionadores activa desde alrededor de 2019. El ataque comprometió el portal de empleos FBIjobs.gov —administrado por un proveedor externo— y expuso datos sensibles de empleados del organismo: números de Seguro Social, domicilios, fechas de nacimiento, teléfonos, contactos de emergencia e incluso asignaciones vinculadas a tareas de inteligencia.

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El FBI opera bajo el supuesto de que todos sus empleados fueron expuestos

La cúpula del FBI emitió una comunicación interna tras asumir la exposición de todo su personal (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)
La cúpula del FBI emitió una comunicación interna tras asumir la exposición de todo su personal (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

La magnitud de la brecha llevó a la cúpula del FBI a emitir una comunicación interna en la que los funcionarios indicaron que trabajaban bajo la premisa de que la totalidad de los empleados del organismo había sido afectada, según confirmó a Reuters una persona informada sobre el asunto. Un memo distribuido internamente instó al personal a mantenerse alerta ante cualquier contacto no solicitado.

Reuters no verificó de forma independiente el alcance total de la filtración, pero la información que sí pudo confirmar ya sitúa al incidente entre las brechas de datos gubernamentales más graves de los últimos años en Estados Unidos.

Khader fue detenido en Jordania y ya coopera con investigadores

Saif al-Din Khader, conocido en foros de cibercrimen con el alias “Rey”, fue arrestado en Jordania el 29 de septiembre. Fuentes al tanto del proceso indicaron a Reuters que el joven está colaborando activamente con el FBI y otras agencias de seguridad internacionales, y que su cooperación apunta a facilitar la identificación y captura del resto de los integrantes de ShinyHunters.

La detención de Khader fue la segunda de una serie de arrestos en rápida sucesión. El 15 de septiembre, las autoridades holandesas detuvieron a Pepijn van der Stap, identificado como uno de los líderes del grupo, quien ya tenía antecedentes por robo de datos.

La policía de Holanda arrestó a Pepijn van der Stap por su vinculación con ShinyHunters (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)
La policía de Holanda arrestó a Pepijn van der Stap por su vinculación con ShinyHunters (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)

El FBI usó ese arresto para enviarle un mensaje público al colectivo criminal: “Otros creyeron que el anonimato o sus amigos los protegerían. Estaban equivocados”, dijo el subdirector asistente de la División Cibernética del organismo, Brett Leatherman, en un video publicado en X a fines de septiembre.

Patel anuncia un tercer arresto: un canadiense detenido en Pensilvania

Este viernes, el director del FBI, Kash Patel, informó la detención de un tercer sospechoso vinculado a ShinyHunters. “Nuestros agentes en el campo arrestaron a otro presunto cómplice del grupo ShinyHunters”, escribió Patel en X, sin precisar la identidad del detenido ni los cargos imputados. Una fuente de seguridad identificó al sospechoso como un ciudadano canadiense arrestado en Pensilvania, considerado un co-conspirador directo en el hackeo del portal del FBI.

“Este es el último arresto que este FBI realizó en cuestión de días relacionado con esta red, mientras trabajamos sin descanso para desmantelar al grupo”, afirmó Patel. “Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios para desarticular lo que queda de ShinyHunters y sus asociados, sin importar dónde operen”, agregó.

El Adeb dice haberse alejado del mundo del hackeo

Las agencias internacionales buscan a otros integrantes del grupo que permanecen prófugos (REUTERS/Stelios Varias)
Las agencias internacionales buscan a otros integrantes del grupo que permanecen prófugos (REUTERS/Stelios Varias)

Adem El Adeb, quien opera bajo el alias “Pryx” y tiene antecedentes en el mundo del cibercrimen, aseguró a Reuters que ya dejó esa actividad atrás. El FBI no respondió a una consulta sobre sus declaraciones. El organismo sí confirmó que investiga de forma activa el incidente y que mantiene comunicación con todas las personas potencialmente afectadas.

Fuentes del caso indicaron que otros presuntos co-conspiradores aún se encuentran prófugos.

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