Nueva York amplía el acceso gratuito a los colegios comunitarios para estudiantes adultos en todo el estado

Nueva York amplió el programa de universidad comunitaria gratuita a residentes de entre 25 y 55 años con títulos previos (CUNY)

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Nueva York amplió su programa de universidad comunitaria gratuita a residentes de entre 25 y 55 años que ya poseen un título universitario, eliminando una restricción que hasta ahora limitaba el acceso a quienes nunca habían completado estudios superiores.

A partir de enero de 2027, cualquier adulto en ese rango etario podrá inscribirse sin costo en carreras de alta demanda en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) o la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), sin pagar matrícula, aranceles, libros ni materiales.

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La gobernadora Kathy Hochul anunció la medida el lunes 5 de octubre en el Centro de Entrenamiento Laboral Northland, en Búfalo, enmarcándola como una respuesta directa al impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre el mercado laboral.

Según cifras de su oficina, el 84% de los empleos más expuestos al desplazamiento por automatización están ocupados por mujeres. La expansión del programa Reconnect —nombre de la iniciativa— busca que trabajadores con credenciales en áreas en retroceso puedan reconvertirse hacia sectores en crecimiento sin acumular deuda educativa.

La gobernadora Kathy Hochul impulsó la medida para contrarrestar la automatización por inteligencia artificial en puestos ocupados mayoritariamente por mujeres (YouTube/The Buffalo News)

Desde su lanzamiento en 2025, Reconnect registró más de 15.000 adultos inscriptos en programas de grado asociado en campos como manufactura avanzada, ciberseguridad y enfermería.

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La diferencia ahora es que el requisito de no tener título previo desaparece: quienes ya se graduaron en otra disciplina podrán acceder en igualdad de condiciones, siempre que la nueva carrera pertenezca a la lista de áreas consideradas de alta demanda.

El Estado añade nuevas carreras elegibles al listado original

El catálogo de programas habilitados creció con la incorporación de logística de cadena de suministro, gestión aeronáutica y gestión de emergencias, que se suman a los rubros ya existentes.

Las inscripciones para el semestre de primavera de 2027 abrirán en los próximos meses, con fechas variables según cada campus de SUNY y CUNY. Para acelerar la graduación, los adultos que reingresen contarán con asesores personalizados y evaluación de antecedentes académicos, experiencia militar y certificaciones profesionales, que pueden traducirse en créditos reconocidos y reducir la cantidad de materias requeridas.

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El canciller de SUNY, John B. King Jr., afirmó que el programa “transformó la vida de miles de neoyorquinos” y que la expansión “ayudará a más adultos a regresar al aula y a perseguir las carreras de sus sueños”.

Mientras que su par del CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, señaló que la iniciativa garantiza que “el costo nunca sea una barrera para quienes buscan readiestrarse”, con foco en áreas como tecnología, ingeniería y salud.

Los estudiantes de SUNY y CUNY accederán a carreras de alta demanda sin pagar matrícula, libros ni materiales desde 2027 (SUNY)

Los críticos cuestionan el costo real para los contribuyentes

El programa no está exento de objeciones. Zilvinas Silenas, presidente del Empire Center for Public Policy, cuestionó la transparencia del financiamiento. “¿Cuánto va a costar por individuo inscripto?”, planteó al ser consultado por ABC 10.

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La organización de Silenas sostuvo que los programas de matrícula gratuita benefician de manera desproporcionada a hogares de ingresos medios —con ingresos de hasta USD 125.000 anuales—, dado que los neoyorquinos de menores recursos ya reciben cobertura a través de subsidios federales y el Programa de Asistencia para Matrícula (TAP) del estado.

Silenas también impugnó la lectura económica de Hochul: señaló que parte del crecimiento del PBI estatal se explica por la expansión del gasto público en cuidadores domiciliarios financiados por el Estado, y no necesariamente por el dinamismo del sector privado.

Desde los campus, la presidenta del Consejo de Síndicos de Universidades Comunitarias de Nueva York (NYCCT), Wendy Waters, reconoció que las instituciones no pueden absorber solos los costos de los nuevos alumnos.

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“Los programas que más necesitan los empleadores, como enfermería y manufactura avanzada, requieren equipamiento especializado, laboratorios, prácticas clínicas y docentes calificados, y una institución no puede financiar eso por su cuenta”, advirtió. La NYCCT trabaja con la gobernadora y la Legislatura para diseñar mecanismos que compensen a los campus por los programas de mayor costo operativo.

El estado sumó las disciplinas de logística, gestión aeronáutica y gestión de emergencias a la oferta del programa Reconnect (CUNY)

La FutureWorks Commission deberá entregar propuestas antes de fin de año

La expansión de Reconnect integra un conjunto más amplio de políticas que Hochul impulsa para contrarrestar el impacto laboral de la IA.

La FutureWorks Commission, creada por la gobernadora, tiene el mandato de presentar propuestas de política pública antes del 31 de diciembre, en áreas que incluyen capacitación y colocación laboral, mejora de la calidad del empleo, fortalecimiento de la red de seguridad social y apoyo a pequeñas empresas.

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A nivel municipal, el Concejo de la Ciudad de Nueva York analiza legislación específica sobre regulación de IA que incluye protección para denunciantes internos y la obligación de instalar mecanismos de desactivación en sistemas automatizados. Representantes de Anthropic, OpenAI, Google y Meta estaban convocados a testificar ante el Concejo el mismo lunes en que Hochul realizó su anuncio.

Las instituciones académicas evaluarán antecedentes laborales y experiencia militar para otorgar créditos y acelerar las graduaciones, según adelantó la gobernadora (Kathy Hochul Governor)

El programa también alcanza a trabajadores lesionados: la Junta de Compensación Laboral del estado utilizó Reconnect para orientar a empleados que no pueden retomar tareas físicas hacia nuevas salidas profesionales, y en febrero envió más de 5.000 notificaciones a trabajadores accidentados para informarles sobre la iniciativa.

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