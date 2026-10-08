Un hombre que mató a la madre de sus 4 hijos tras dejarlos en la guardería es condenado a 42 años de prisión

Trenton D. Ivy recibió una condena de 42 años de prisión en Misuri por el homicidio de Marquisha Williams y la manipulación de pruebas (Captura de video)

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Un tribunal del condado de St. Louis, en Misuri, condenó a Trenton D. Ivy a 42 años de prisión por la muerte de Marquisha Williams, madre de sus cuatro hijos. El acusado admitió su responsabilidad por el homicidio y por tres delitos vinculados a la alteración de pruebas.

Ivy se declaró culpable el lunes 5 de octubre de asesinato en segundo grado, manipulación de un vehículo y dos cargos de manipulación de pruebas físicas. Los registros judiciales revisados por People indican que la pena fue dictada por el juez Stanley James Wallach.

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La sentencia se compone de 30 años de cárcel por el asesinato de Williams y cuatro años por cada uno de los otros tres cargos. Las penas deberán cumplirse de manera consecutiva, por lo que suman 42 años. El tiempo que Ivy lleva detenido desde el 19 de enero de 2024 será descontado de la condena, de acuerdo con la documentación judicial citada por el medio estadounidense.

Ivy admitió el asesinato y la manipulación de pruebas

La condena impuesta por el juez Stanley James Wallach contempla penas consecutivas por el asesinato y tres cargos adicionales (Oficina del Sheriff del Condado de Racine)

La causa se remonta a diciembre de 2023, cuando Marquisha Williams, de 29 años, fue vista con vida por última vez. Aquella mañana, Williams e Ivy llevaron a sus hijos a la guardería, a la escuela y a la vivienda de la madre de la víctima, Norvette Chavis, informó la cadena local KMOV.

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Familiares de Williams denunciaron su desaparición el 20 de diciembre de ese año. Dos días más tarde, los investigadores descubrieron que Ivy había sido detenido en Racine, Wisconsin, por cargos ajenos al caso. El hombre era el único ocupante del Jeep perteneciente a Williams, señaló la denuncia penal consultada por People.

Los detectives hallaron en el vehículo restos de sangre, material biológico y pertenencias personales de la mujer. Esos elementos formaron parte de la investigación que condujo a la acusación contra Ivy, quien luego fue interrogado por la Policía de Racine.

Tras recibir la advertencia sobre sus derechos, Ivy reconoció que mató a Williams durante un altercado físico, tal como consta en los documentos judiciales. La acusación sostuvo además que se deshizo del cuerpo y dañó el teléfono celular de la víctima para obstaculizar su localización.

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La autopsia determinó que Williams murió por estrangulamiento

La autopsia realizada por el médico forense determinó que la causa de la muerte de Marquisha Williams fue estrangulamiento (Departamento de Policía de Racine/Facebook)

El médico forense estableció que la muerte de Williams fue un homicidio y precisó que la causa fue el estrangulamiento, aseguró KMOV. La investigación judicial incorporó esa conclusión junto con el contenido recuperado del vehículo y la declaración atribuida a Ivy.

La condena incluye los cargos de alteración de pruebas por las acciones posteriores a la muerte de la joven. La Fiscalía consideró que el daño al teléfono y la disposición del cuerpo estuvieron dirigidos a impedir que las autoridades encontraran a Williams, recogió la acusación revisada por People.

El caso tuvo repercusión en la comunidad por la situación de los cuatro hijos de la pareja, quienes quedaron sin su madre tras el crimen. Durante la audiencia de sentencia, una prima de la víctima, Cori Curry, describió ante el tribunal el impacto que la muerte tendrá en sus vidas.

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La familia recordó el impacto de la ausencia de la madre

Foto de archivo del Tribunal del Condado de St. Louis (Captura de video: Noticias de KSDK/YouTube)

“Sus hijos perdieron a su madre no solo el día en que murió, sino todos los días que han seguido”, expresó Cori Curry en su declaración de impacto, de acuerdo con KMOV. La familiar sostuvo que los niños perdieron la presencia que debía acompañarlos en las etapas relevantes de su crecimiento.

“Perdieron a la persona que debería haber estado en sus cumpleaños, graduaciones, vacaciones, logros, decepciones y momentos cotidianos”, afirmó Curry ante el juez. También señaló que ya no podrán llamar a su madre, escuchar su voz, recibir sus consejos o sentir su abrazo.

Con la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena consecutiva, el expediente judicial fijó una condena de más de cuatro décadas de prisión para Ivy. La resolución contempla el descuento del período que el acusado permaneció bajo custodia desde enero de 2024.

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