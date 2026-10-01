Trump habló sobre el ataque en el vuelo de Flydubai y apuntó contra el copiloto: “Quizá era un terrorista o un loco”

Donald Trump señaló que el copiloto del avión pudo actuar motivado por el terrorismo o la locura tras dialogar con Benjamin Netanyahu. (extrayendo crédito…)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el copiloto del vuelo de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita pudo haber sido “un terrorista” o “un loco”, después de conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el violento episodio ocurrido a bordo de la aeronave que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv.

Trump explicó que recibió de Netanyahu y de otras personas un relato según el cual el copiloto atacó con un cuchillo al piloto mientras el Boeing 737 se encontraba en pleno vuelo. La agresión provocó una situación crítica en la cabina y una brusca pérdida de altura del avión, que transportaba a decenas de israelíes.

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“Hablé con Netanyahu sobre este evento, parece que el copiloto era tal vez un terrorista o estaba loco”, afirmó Trump ante periodistas en el Despacho Oval. El presidente estadounidense también describió al piloto herido como un “héroe” por haber conseguido abrir la puerta de la cabina y pedir ayuda pese a sus lesiones.

Según el relato que Trump dijo haber recibido, uno de los pasajeros reaccionó al escuchar los pedidos de auxilio y logró ingresar a la cabina. Con ayuda de otras personas, redujo al atacante y permitió recuperar el control de la aeronave. El mandatario destacó especialmente la intervención del pasajero israelí que participó en la maniobra.

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El mandatario estadounidense describió la dramática secuencia ocurrida durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv, que terminó con el avión desviado hacia Tabuk, después de que pasajeros ayudaran a controlar al agresor (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Sacaron al copiloto de la cabina y lo inmovilizaron”, contó Trump. Después, agregó que el avión había comenzado a descender peligrosamente y que un pasajero tomó los controles hasta que el piloto agredido pudo recuperarse.

“No sé si es cierta, pero esa es la historia que recibí de Bibi y de un par de personas más”, señaló. También dijo que le habían contado que el atacante pretendía provocar la caída del avión, aunque inmediatamente aclaró: “No saben eso”.

La aeronave, identificada como el vuelo FZ1073, había partido de Dubái rumbo a Tel Aviv. Durante el trayecto sufrió una alteración severa de su trayectoria y terminó desviándose hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia. Los datos disponibles sobre el vuelo muestran una caída pronunciada antes de que la tripulación recuperara la estabilidad del avión.

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El episodio comenzó con una pelea dentro de la cabina de mando. Israel informó que el piloto, identificado como Smit Machchhar y de nacionalidad india, resultó gravemente herido después de ser atacado con un cuchillo. Netanyahu posteriormente elogió su reacción y sostuvo que, pese a las heridas, consiguió abrir la puerta para permitir la intervención de los pasajeros y la tripulación.

El piloto de Flydubai Smit Machchhar aparece en un retrato oficial junto a una fotografía en la que recibe asistencia médica con mascarilla de oxígeno.

Uno de los pasajeros que intervino fue recibido este miércoles por Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurión. El primer ministro lo calificó de “héroe” y destacó la actuación de los civiles que ingresaron en la cabina para reducir al presunto atacante. Otro pasajero, un dentista que se encontraba a bordo, aseguró haber atendido al piloto y controlado la hemorragia hasta el aterrizaje.

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La investigación quedó en manos de las autoridades sauditas después del aterrizaje. Los dos pilotos fueron trasladados para recibir atención médica. Las autoridades israelíes también analizaron el episodio como un posible ataque deliberado, aunque el motivo todavía no fue establecido.

Flydubai confirmó que había ocurrido “un altercado en la cabina de mando” y señaló que la aeronave pudo ser asegurada por miembros de su tripulación que viajaban en el vuelo. La compañía pidió evitar conclusiones anticipadas y sostuvo que las razones y las circunstancias del incidente permanecían bajo investigación.

La emergencia activó además los protocolos de seguridad de Israel. Durante el episodio se utilizaron códigos internacionales asociados a una emergencia general y a una posible interferencia ilícita, lo que generó preocupación ante la posibilidad de un secuestro aéreo. Israel llegó a movilizar aviones de combate, que posteriormente regresaron a sus bases después de que la aeronave fuera desviada y lograra aterrizar en Tabuk.

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Yuval Hayun regresó a Israel después del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y fue recibido por Benjamin Netanyahu junto a su familia

Trump, por su parte, centró su relato en la rápida reacción de los pasajeros y en la actuación del piloto herido, mientras dejó claro que algunos de los detalles que le transmitió Netanyahu todavía debían ser confirmados por la investigación oficial.