De patrullar las calles de Miami a pelear en UFC: la historia del oficial cubanoamericano Luis “The Stache” Hernández

El oficial Luis “The Stache” Hernández aseguró un contrato con UFC tras imponerse en el programa Dana White’s Contender Series en Las Vegas (Instagram: @luisparati)

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El agente de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, Luis “The Stache” Hernández, logró un contrato con UFC tras imponerse al francés Hugo Guillon en el programa Dana White’s Contender Series, disputado en Las Vegas. El triunfo extendió a ocho peleas su invicto profesional y le abrió una nueva etapa en la empresa de artes marciales mixtas (MMA) mientras mantiene su empleo policial de tiempo completo.

La victoria se produjo el 15 de septiembre, durante la sexta semana de la décima temporada del programa que evalúa a aspirantes a integrar la UFC. Hernández, de origen cubanoamericano, terminó el combate a 1:01 del segundo asalto con un estrangulamiento por detrás, informó Miami Herald.

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El peleador de Miami llegó al recinto Meta APEX con una marca de 7-0. Sus siete triunfos anteriores habían terminado antes del límite, por nocaut o sumisión, un registro que le permitió presentarse ante el presidente de la UFC, Dana White, con una tasa de definición del 100 %.

Hernández revirtió el combate ante Hugo Guillon

Luis “The Stache” Hernández venció a Hugo Guillón y mantiene un invicto de 8-0 (Instagram, @luisparati)

Hernández, de 30 años y una estatura de 1,78 metro, compitió en el peso medio, categoría con un límite de 83,9 kilos, contra Guillon, un rival de 1,93. El agente partía en desventaja por la diferencia de estatura, de acuerdo con NBC Miami.

La pelea tuvo momentos de presión para el oficial. Guillon intentó someterlo y consiguió comprometerlo en una secuencia del combate, pero Hernández salió de esa posición y pasó a controlar la espalda del francés. Desde allí aplicó el estrangulamiento que puso fin a la contienda.

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El triunfo elevó su récord a 8-0 y le aseguró un lugar en UFC. La organización describió el duelo como un intercambio con posiciones de riesgo para ambos peleadores antes del desenlace, tal como recogió Miami Herald.

Tras anunciarse la decisión de White, Hernández manifestó que el resultado todavía le parecía irreal. También atribuyó el contrato al trabajo compartido con su esposa, su familia y sus compañeros de entrenamiento, indicó ese medio.

Sus compañeros siguieron la pelea desde Doral

Los miembros de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade festejaron en Doral siguiendo la transmisión de la pelea (Instagram, @miamidadesheriffoffice)

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade organizó una reunión en Doral para seguir el combate. Un video difundido por la institución mostró a varios agentes celebrando cuando Hernández consiguió la sumisión en el segundo asalto.

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La alguacil del condado, Rosie Cordero-Stutz, destacó el camino recorrido por el peleador en un mensaje publicado en redes sociales. “Luis acaba de ganar su contrato con UFC con una sumisión en el segundo asalto”, afirmó la funcionaria, en una declaración traducida al español por NBC Miami.

Cordero-Stutz aseguró además que “la disciplina, la determinación y los años de trabajo” llevaron a Hernández hasta esa instancia. “Representaste a la Oficina del Alguacil de Miami-Dade al subir al octágono en un escenario mundial”, expresó.

El medio estadounidense señaló que el agente se convirtió en el primer integrante de una oficina del alguacil del país en conseguir un contrato con UFC. La agencia policial no precisó cuándo será su debut dentro de la empresa.

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Ocho años de preparación mientras ejerce como policía

La preparación del oficial abarcó ocho años de práctica en disciplinas como golpeo, lucha y jiu-jitsu brasileño (X, @Sheriff_Rosie)

El ingreso a UFC llegó después de ocho años de entrenamiento que Hernández combinó con sus tareas policiales, sostuvo la Oficina del Alguacil de Miami-Dade. El deportista forma parte del Priority Response Team, una unidad que interviene en situaciones de alto riesgo, incluidos episodios con tiradores activos.

Su padre también es sargento de esa misma agencia. En paralelo a su trabajo, Hernández se entrenó en lucha y jiu-jitsu brasileño en el gimnasio Freedom Fighters Gym, en Miami, y en The Hive, ubicado dentro del centro de preparación de la oficina del alguacil.

Varios instructores de ese último espacio tienen cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, detalló Miami Herald. La preparación técnica de Hernández abarcó herramientas de combate que, según aclaró el propio agente, no traslada de manera directa a sus intervenciones policiales.

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Durante el servicio, explicó a través de la institución, prioriza el denominado “jiu-jitsu verbal” para manejar las situaciones y reducir la tensión. Esa diferencia separa su función como agente de la competencia deportiva dentro del octágono.

Antes de participar en el Contender Series, Hernández había planteado tres metas: llegar a UFC, combatir ante el público de Miami en el estadio Kaseya Center y alcanzar los puestos más altos de su división. El primero de esos objetivos quedó cumplido con la victoria en Las Vegas.