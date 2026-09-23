Estados Unidos

De patrullar las calles de Miami a pelear en UFC: la historia del oficial cubanoamericano Luis “The Stache” Hernández

Es agente de Miami-Dade, lleva ocho años entrenando artes marciales mixtas y obtuvo un contrato con UFC tras mantener su invicto profesional en Las Vegas

El oficial Luis “The Stache” Hernández aseguró un contrato con UFC tras imponerse en el programa Dana White’s Contender Series en Las Vegas (Instagram: @luisparati)

Guardar

El agente de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, Luis “The Stache” Hernández, logró un contrato con UFC tras imponerse al francés Hugo Guillon en el programa Dana White’s Contender Series, disputado en Las Vegas. El triunfo extendió a ocho peleas su invicto profesional y le abrió una nueva etapa en la empresa de artes marciales mixtas (MMA) mientras mantiene su empleo policial de tiempo completo.

La victoria se produjo el 15 de septiembre, durante la sexta semana de la décima temporada del programa que evalúa a aspirantes a integrar la UFC. Hernández, de origen cubanoamericano, terminó el combate a 1:01 del segundo asalto con un estrangulamiento por detrás, informó Miami Herald.

PUBLICIDAD

El peleador de Miami llegó al recinto Meta APEX con una marca de 7-0. Sus siete triunfos anteriores habían terminado antes del límite, por nocaut o sumisión, un registro que le permitió presentarse ante el presidente de la UFC, Dana White, con una tasa de definición del 100 %.

Hernández revirtió el combate ante Hugo Guillon

Luis “The Stache” Hernández venció a Hugo Guillón y mantiene un invicto de 8-0 (Instagram, @luisparati)
Luis “The Stache” Hernández venció a Hugo Guillón y mantiene un invicto de 8-0 (Instagram, @luisparati)

Hernández, de 30 años y una estatura de 1,78 metro, compitió en el peso medio, categoría con un límite de 83,9 kilos, contra Guillon, un rival de 1,93. El agente partía en desventaja por la diferencia de estatura, de acuerdo con NBC Miami.

La pelea tuvo momentos de presión para el oficial. Guillon intentó someterlo y consiguió comprometerlo en una secuencia del combate, pero Hernández salió de esa posición y pasó a controlar la espalda del francés. Desde allí aplicó el estrangulamiento que puso fin a la contienda.

PUBLICIDAD

El triunfo elevó su récord a 8-0 y le aseguró un lugar en UFC. La organización describió el duelo como un intercambio con posiciones de riesgo para ambos peleadores antes del desenlace, tal como recogió Miami Herald.

Tras anunciarse la decisión de White, Hernández manifestó que el resultado todavía le parecía irreal. También atribuyó el contrato al trabajo compartido con su esposa, su familia y sus compañeros de entrenamiento, indicó ese medio.

Sus compañeros siguieron la pelea desde Doral

Los miembros de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade festejaron en Doral siguiendo la transmisión de la pelea (Instagram, @miamidadesheriffoffice)

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade organizó una reunión en Doral para seguir el combate. Un video difundido por la institución mostró a varios agentes celebrando cuando Hernández consiguió la sumisión en el segundo asalto.

La alguacil del condado, Rosie Cordero-Stutz, destacó el camino recorrido por el peleador en un mensaje publicado en redes sociales. “Luis acaba de ganar su contrato con UFC con una sumisión en el segundo asalto”, afirmó la funcionaria, en una declaración traducida al español por NBC Miami.

Cordero-Stutz aseguró además que “la disciplina, la determinación y los años de trabajo” llevaron a Hernández hasta esa instancia. “Representaste a la Oficina del Alguacil de Miami-Dade al subir al octágono en un escenario mundial”, expresó.

El medio estadounidense señaló que el agente se convirtió en el primer integrante de una oficina del alguacil del país en conseguir un contrato con UFC. La agencia policial no precisó cuándo será su debut dentro de la empresa.

Ocho años de preparación mientras ejerce como policía

La preparación del oficial abarcó ocho años de práctica en disciplinas como golpeo, lucha y jiu-jitsu brasileño (X, @Sheriff_Rosie)

El ingreso a UFC llegó después de ocho años de entrenamiento que Hernández combinó con sus tareas policiales, sostuvo la Oficina del Alguacil de Miami-Dade. El deportista forma parte del Priority Response Team, una unidad que interviene en situaciones de alto riesgo, incluidos episodios con tiradores activos.

Su padre también es sargento de esa misma agencia. En paralelo a su trabajo, Hernández se entrenó en lucha y jiu-jitsu brasileño en el gimnasio Freedom Fighters Gym, en Miami, y en The Hive, ubicado dentro del centro de preparación de la oficina del alguacil.

Varios instructores de ese último espacio tienen cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, detalló Miami Herald. La preparación técnica de Hernández abarcó herramientas de combate que, según aclaró el propio agente, no traslada de manera directa a sus intervenciones policiales.

Durante el servicio, explicó a través de la institución, prioriza el denominado “jiu-jitsu verbal” para manejar las situaciones y reducir la tensión. Esa diferencia separa su función como agente de la competencia deportiva dentro del octágono.

Antes de participar en el Contender Series, Hernández había planteado tres metas: llegar a UFC, combatir ante el público de Miami en el estadio Kaseya Center y alcanzar los puestos más altos de su división. El primero de esos objetivos quedó cumplido con la victoria en Las Vegas.

Temas Relacionados

MiamiMiami-DadeUFCMMALuis HernándezEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bebé de un mes murió calcinada en Kansas City: la madre enfrentaba prisión perpetua pero fue condenada a 13 años

El acuerdo con la fiscalía le permitió evitar el cargo más grave, pero la jueza descartó cualquier posibilidad de libertad condicional

Bebé de un mes murió calcinada en Kansas City: la madre enfrentaba prisión perpetua pero fue condenada a 13 años

Un importante aeropuerto de EEUU activa una alerta tras el paso de una persona infectada con uno de los virus más contagiosos

El aviso corresponde al sarampión y comprende las terminales B y F, además de sectores de conexión con C, D y E. El período de posible contacto comenzó a las 19:25 del 13 de septiembre y terminó a las 00:05 del día siguiente

Un importante aeropuerto de EEUU activa una alerta tras el paso de una persona infectada con uno de los virus más contagiosos

¿Cuándo cambiará la hora en Estados Unidos en 2026?

El horario de verano terminará en noviembre y los relojes deberán atrasarse una hora en gran parte del país

¿Cuándo cambiará la hora en Estados Unidos en 2026?

Texas ejecutará a un segundo hombre condenado por un triple homicidio de 2005

Ker'Sean Ramey participó del asesinato de tres vecinos en una vivienda del pueblo de Edna. El recluso recibirá la inyección letal una semana después del ajusticiamiento de su cómplice LeJames Norman

Texas ejecutará a un segundo hombre condenado por un triple homicidio de 2005

Estas almejas congeladas están bajo investigación por un brote de hepatitis A: ya hay 37 casos y 30 personas hospitalizadas

Las autoridades sanitarias identificaron un producto importado que habría sido distribuido en varios estados y pidieron a consumidores, restaurantes y comercios no ingerirlo ni servirlo

Estas almejas congeladas están bajo investigación por un brote de hepatitis A: ya hay 37 casos y 30 personas hospitalizadas

TECNO

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este miércoles

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este miércoles

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este día

La IA ya propone las ideas de los científicos: el problema es quién va a saber cuándo se equivoca

Cómo instalar XUPER TV en el televisor gratis, la búsqueda que daña el dispositivo y expone datos personales

Elon Musk ignoró un consejo de su mamá y hoy es el hombre más rico del mundo

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Coven Academy, la nueva serie de Disney+ que lleva la magia adolescente a Nueva Orleans

Brad Pitt habló sobre las condiciones del rodaje de En el corazón de la bestia: “Fue lo más exigente que he hecho físicamente”

Billie Lourd sobre su relación con Carrie Fisher: “Hice lo mejor que pude para mantener a mi madre con vida”

MUNDO

Estados Unidos: hallaron una tortuga de dos cabezas en Cabo Cod y es el tercer caso en seis años

Estados Unidos: hallaron una tortuga de dos cabezas en Cabo Cod y es el tercer caso en seis años

Pezeshkian defendió el plan nuclear de Irán y negó que su país apoye al terrorismo: “Debe ser poderoso para evitar ser amenazado”

Nuevos bombardeos de Putin contra infraestructuras civiles en Ucrania: al menos dos muertos y siete heridos

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar intereses de Estados Unidos si Washington se suma a la coalición de Arabia Saudita

Segunda jornada de la Asamblea General de la ONU: Pezeshkian defendió el plan nuclear de Irán y negó que apoye al terrorismo