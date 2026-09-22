Estados Unidos

Un “súper” El Niño amenaza California: qué deben hacer los residentes antes de las tormentas

La previsión oficial sitúa en 75% la posibilidad de un episodio climático excepcional, con precipitaciones abundantes, crecidas repentinas y movimientos de tierra durante el cierre de 2026

California enfrenta un 75% de probabilidad de un súper El Niño con lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos a finales de 2026 (REUTERS/Dan Levine)
California enfrenta un 75% de probabilidad de un súper El Niño con lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos a finales de 2026 (REUTERS/Dan Levine)
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California se prepara ante un 75% de probabilidad de que un “súper” El Niño cause lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en el sur del estado a finales de 2026.

El fenómeno, vinculado al calentamiento del Pacífico tropical central y oriental, podría ser el más fuerte desde 1950, según el diario Los Angeles Times.

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El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estima un 98% de probabilidad de que sea “muy fuerte” en el trimestre que termina en diciembre.

Según el diario Los Angeles Times, meteorólogos prevén que una persistente corriente de humedad tropical descargue abundantes lluvias en el sur de California.

Los Ángeles activó su planificación preventiva. La oficina de la alcaldesa Karen Bass informó que empleados municipales se reúnen regularmente con el Servicio Meteorológico Nacional para reforzar zonas afectadas por incendios y reducir daños por flujos de escombros, inundaciones y vientos fuertes.

Los Ángeles coordina medidas preventivas para reforzar zonas afectadas por incendios ante flujos de escombros, inundaciones y vientos fuertes (REUTERS/Jill Connelly)
Los Ángeles coordina medidas preventivas para reforzar zonas afectadas por incendios ante flujos de escombros, inundaciones y vientos fuertes (REUTERS/Jill Connelly)

Alertas de emergencia, techos y drenajes antes de las tormentas

El condado de Los Ángeles retira sedimentos de los embalses de San Gabriel, Eaton Wash y Devil’s Gate para aumentar su captación de agua y reducir desbordamientos.

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Residentes cercanos a laderas, cañones, zonas recientemente quemadas o habitualmente inundadas deben inscribirse en alertas de emergencia y preparar un plan de evacuación. La supervisora del condado de Los Ángeles Lindsey Horvath recomendó: “Conozca los riesgos del lugar donde vive.”

Viviendas con filtraciones previas o techos de más de 12 años requieren inspección antes de las lluvias. Terry Heller, dueño de Preferred Roofing, advirtió que una filtración durante una tormenta nocturna deja pocas opciones: las cuadrillas reciben numerosas solicitudes y, con lluvias fuertes, apenas colocan lonas provisorias.

Heller aconsejó contratar un techador autorizado y verificar su licencia en el sitio de la Junta Estatal de Licencias de Contratistas de California.

El titular debe coincidir con el propietario o directivo declarado por la empresa, y los clientes pueden pedir referencias de trabajos en su vecindario.

La NOAA estima un 98% de probabilidad de que El Niño sea muy fuerte en el trimestre que termina en diciembre (REUTERS/David Swanson)
La NOAA estima un 98% de probabilidad de que El Niño sea muy fuerte en el trimestre que termina en diciembre (REUTERS/David Swanson)

El agua que entra a un terreno debe salir por los drenajes. La arquitecta paisajista Esther Margulies, directora de posgrados de arquitectura paisajista y urbanismo de la Universidad del Sur de California, recomendó revisar desagües delanteros y traseros, quitar obstrucciones y comprobar que descarguen en la cuneta.

Cada desagüe puede probarse con una manguera: el agua debe reaparecer en la cuneta. Si se acumula o bajo la vivienda permanece húmedo, puede requerirse una bomba de sumidero.

En lotes pequeños, gran parte del agua problemática procede del techo y se concentra en pocos bajantes. Margulies propuso instalar barriles recolectores: recipientes de 300 a 380 litros (79 a 100 galones) se llenan rápido y su agua sirve luego para riego.

Jardines con anegamientos recurrentes pueden absorber más agua al airear céspedes compactados o reducir pavimento innecesario. La superficie permeable permite infiltrar agua y recargar reservas subterráneas.

Las bolsas de arena deben usarse cuando el flujo avance hacia una puerta u abertura. Deben apilarse en filas frente al acceso, sin atarlas; el condado ofrece un mapa de distribución gratuita y pide llamar antes y acreditar domicilio.

El condado de Los Ángeles retira sedimentos de tres embalses para aumentar la captación de agua y reducir desbordamientos (REUTERS/Jill Connelly)
El condado de Los Ángeles retira sedimentos de tres embalses para aumentar la captación de agua y reducir desbordamientos (REUTERS/Jill Connelly)

Árboles, seguros y vehículos ante lluvias y viento

Los árboles requieren evaluación, sobre todo cerca de viviendas, vehículos o tendidos eléctricos. La arborista de Santa Mónica Alison Lancaster aconsejó un arborista consultor autorizado para detectar grietas, uniones débiles y deterioro interno, e indicar podas específicas.

Eliminar indiscriminadamente ramas interiores para reducir follaje puede estresar al árbol, dañar su salud y hacerlo menos seguro. Tampoco aconsejó recortar copas o ramas grandes hasta dejarlas como muñones.

Tras la evaluación, Lancaster sugirió una empresa con licencia estatal vigente, seguro y un arborista certificado por la Sociedad Internacional de Arboricultura. Palmeras requieren retirar profesionalmente hojas secas, que el viento puede arrojar sobre propiedades o cables.

Fertilizantes, latas de pintura abiertas y otros materiales expuestos a la lluvia deben guardarse para impedir que lleguen a desagües pluviales. Margulies recordó que ese escurrimiento llega sin tratamiento a ríos, arroyos y bahías.

En terrenos inclinados con escorrentía, cubiertas como trigo sarraceno y coyote brush protegen el suelo y frenan el agua. Plantas colocadas en septiembre no controlarán la erosión la próxima temporada, aunque protegerán a largo plazo; los sistemas automáticos de riego deben apagarse durante lluvias.

Las viviendas con filtraciones previas o techos de más de 12 años requieren una inspección antes de las lluvias intensas (REUTERS/Dan Levine)
Las viviendas con filtraciones previas o techos de más de 12 años requieren una inspección antes de las lluvias intensas (REUTERS/Dan Levine)

El riesgo de inundación exige revisar el seguro del hogar. Amy Bach, directora ejecutiva de United Policyholders, organización de consumidores de San Francisco, señaló que muchos descartan el seguro contra inundaciones por no vivir cerca de ríos, lagos u océanos, pese a que tormentas convectivas más intensas amplían las zonas expuestas.

Las pólizas pueden haber cambiado: varias aseguradoras redujeron cobertura por daños de agua y limitaron pagos por reparaciones vinculadas.

Bach recomendó conocer el deducible y evitar reclamos pequeños pagables de bolsillo: quedan registrados y pueden elevar primas futuras aunque la compañía no pague.

Un video de cada habitación, narrado con un teléfono móvil, registra bienes antes de una emergencia. También deben registrarse pertenencias valiosas en cajones y armarios; el video puede enviarse por correo electrónico para conservar una copia.

Conductores deben pedir a un mecánico de confianza que revise el vehículo antes de las lluvias y mantener la batería cargada o el tanque lleno ante una tormenta. En carretera, deben reducir velocidad, evitar distracciones y aumentar la distancia de frenado.

Ante una calzada inundada, no ingresar. 30 cm de agua en movimiento pueden arrastrar a la mayoría de los automóviles y 60 cm a la mayor parte de camionetas y vehículos utilitarios deportivos, advirtió Redd, citada por el diario Los Angeles Times.

Los conductores no deben ingresar en calzadas inundadas, ya que 30 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar automóviles (REUTERS/Jill Connelly)
Los conductores no deben ingresar en calzadas inundadas, ya que 30 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar automóviles (REUTERS/Jill Connelly)

Mochila de evacuación y documentos a resguardo

Una mochila o bolso resistente preparado con anticipación permite evacuar rápido. Angel Sauceda, portavoz de la Cruz Roja Americana para los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, recomendó además un bolso para mascotas.

Sauceda propuso guardar documentos originales importantes en una bolsa hermética identificada dentro del congelador. Si hay tiempo, deben retirarse; si la evacuación es inmediata y la vivienda queda clausurada por daños, emergencias localizará más fácilmente el congelador, que suele quedar intacto, que papeles en toda la casa.

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