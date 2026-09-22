El Nasdaq alcanza un máximo histórico impulsado por las acciones de chips vinculadas a la inteligencia artificial

El índice Nasdaq Composite alcanzó un nuevo máximo histórico impulsado por las acciones de fabricantes de chips de inteligencia artificial. (AP Photo/Richard Drew)

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Wall Street cerró el martes con el Nasdaq Composite en un nuevo máximo histórico, impulsado por las acciones de fabricantes de chips vinculados a la inteligencia artificial, mientras el S&P 500 se mantuvo apenas por debajo de su propio récord. El avance ocurrió en una jornada marcada por la volatilidad del petróleo, que osciló en torno a los 100 dólares por barril tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán.

El índice tecnológico sumó 122,18 puntos, un 0,45%, hasta los 27.244,28 unidades, según cifras de cierre. El S&P 500, en cambio, retrocedió apenas 0,06 puntos hasta 7.764,64 unidades, ubicándose a menos del 1% de su máximo histórico de cierre registrado el 13 de agosto. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 185,14 puntos, o un 0,36%, hasta 51.863,69 unidades.

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El comportamiento dispar entre sectores tecnológicos respondió en gran medida a la buena acogida del asistente de inteligencia artificial de Meta Platforms, denominado Muse y lanzado este mes. La herramienta es capaz de enviar correos electrónicos y realizar transacciones en nombre del usuario, una función que disparó las acciones de fabricantes de chips pero generó temores sobre su impacto en minoristas, corredurías y aerolíneas.

El lanzamiento de Muse impulsó en los últimos días a las acciones de semiconductores, mientras que provocó caídas en compañías de consumo que podrían verse desplazadas por el asistente. Amazon bloqueó el lunes a Muse para impedir que realice compras dentro de su plataforma, en una señal de las tensiones que despierta la herramienta entre los gigantes tecnológicos.

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“Hay muchas acciones tecnológicas que han bajado hoy debido a temores relacionados con Muse de un tipo u otro”, dijo Jed Ellerbroek, gestor de carteras de Argent Capital Management. “La gente teme que Muse se utilice para gestionar tus contratos de seguros, reservar tus viajes y buscar cosas que comprar”, agregó.

Meta Platforms lanzó su asistente de inteligencia artificial Muse, una herramienta que generó cautela entre gigantes del comercio minorista como Amazon. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Las aplicaciones de transporte Uber Technologies y Lyft perdieron terreno en la jornada, al igual que Expedia y Charles Schwab. En contraste, las acciones de los fabricantes de chips de memoria Micron Technology y SanDisk registraron subas, sostenidas por el apetito inversor hacia el sector de semiconductores vinculado a la IA.

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El precio del petróleo continuó marcado por la incertidumbre en torno al conflicto con Irán. El barril de Brent llegó a caer por debajo de los 98 dólares durante la mañana, pero luego recortó pérdidas y cerró en 99,25 dólares, con una baja de 1,1%. La cifra está lejos de los casi 110 dólares alcanzados la semana pasada, aunque todavía muy por encima de los 72 dólares previos al inicio de la guerra.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se ubicó en 4,95%, luego de que Trump advirtiera en un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Estados Unidos podría “aniquilar a la República Islámica” de Irán si no se alcanza un acuerdo de paz. La brecha entre las tasas de corto y largo plazo en el mercado de bonos no mostró variaciones significativas durante la jornada.

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Las acciones de las firmas de transporte Uber y Lyft registraron caídas, mientras que los fabricantes de memoria Micron y SanDisk avanzaron en Wall Street. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Más allá de la tecnología y el petróleo, una serie de balances corporativos mejores a lo esperado contribuyó a que el mercado se mantuviera cerca de sus máximos históricos pese al encarecimiento del crudo. AutoZone subió 3,3% después de reportar una ganancia más sólida de lo previsto para el último trimestre, aunque sus ingresos quedaron por debajo de las expectativas de los analistas.

El director ejecutivo de la compañía, Phil Daniele, señaló que el vendedor de autopartes enfrentó “un entorno de ventas difícil” en los primeros dos meses del trimestre, pero que la situación mejoró después. “Sentimos que estamos bien posicionados para el crecimiento de las ventas” en el próximo año fiscal, afirmó.

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En Thor Industries, fabricante de vehículos recreativos, el panorama fue más moderado. Su director ejecutivo, Bob Martin, advirtió que el combustible caro, las altas tasas de interés y la inflación elevada están presionando el presupuesto de los clientes, y que el negocio “nunca alcanzó el punto de inflexión que muchos en la industria esperaban” durante el último año fiscal. Pese a ello, la acción de la compañía subió 5,5% tras reportar una ganancia superior a la prevista.

On Holding, la firma suiza de calzado deportivo, avanzó 7,6% después de presentar sus objetivos financieros para los próximos años y aprobar un plan de recompra de acciones por hasta 1.000 millones de dólares hasta 2029. Los analistas proyectan, según datos de FactSet, un crecimiento cercano al 29% en las ganancias de las empresas del S&P 500 durante el tercer trimestre respecto al año anterior, lo que marcaría el tercer trimestre consecutivo con una expansión superior al 25%.

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Las acciones de bancos continuaron su racha negativa desde la semana pasada, cuando la Reserva Federal elevó por primera vez en tres años la tasa de interés de referencia que controla. Cuando se estrecha la diferencia entre las tasas de corto y largo plazo, las entidades bancarias quedan bajo presión porque obtienen sus ganancias de esa brecha. JPMorgan Chase cayó 3,4% y fue uno de los principales lastres para el S&P 500.

Entre las empresas de energía, la baja del crudo también afectó a ConocoPhillips, cuyas acciones retrocedieron 1,8%.

En los mercados internacionales, los índices bursátiles subieron en gran parte de Europa y Asia, con la excepción de la bolsa de Londres, cuyo FTSE 100 cayó 0,3%. En Asia, las acciones avanzaron 0,2% en Hong Kong y 0,1% en Shanghái después de que Alibaba presentara nuevas tecnologías de chips de inteligencia artificial, entre ellas lo que la compañía describió como el chip de IA más potente de China. El anuncio se produjo días antes de un encuentro entre líderes chinos y estadounidenses en el que se espera que la competencia por el liderazgo en tecnología de IA sea uno de los principales temas de discusión.

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