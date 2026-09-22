California tendrá una fecha oficial para recordar a Dolly Parton

El homenaje dedicado a la artista country se conmemorará cada 25 de septiembre. La fecha, escrita como 9/25 en Estados Unidos, hace referencia a “9 to 5”, uno de sus mayores éxitos.

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California celebrará cada 25 de septiembre el Día de Dolly Parton, luego de que el gobernador Gavin Newsom promulgara la ley SB 931, que establece un homenaje anual a la cantante y filántropa fallecida el 25 de agosto.

La fecha alude al título de 9 to 5, uno de los temas más conocidos de la artista y banda sonora de la comedia de 1985. En Estados Unidos, el 25 de septiembre se escribe 9/25, una combinación de números que remite a la pronunciación de esa canción.

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La iniciativa fue impulsada por los senadores estatales Shannon Grove, republicana de Bakersfield, y John Laird, demócrata de Santa Cruz.

Newsom dio a conocer la medida en un video junto a su esposa, Jennifer Siebel Newsom, en el que destacó el impacto de Dolly Parton en la cultura popular.

“Con esta ley, no solo establecemos un día para celebrar a Dolly Parton, sino que creamos un recordatorio anual para que vivamos como ella lo hizo: con alegría, gracia y mucho corazón”, señaló el gobernador californiano en un comunicado oficial.

Los senadores Shannon Grove y John Laird impulsaron la iniciativa bipartidista para establecer el Día de Dolly Parton en California (REUTERS/Gus Ruelas).

Parton tuvo una trayectoria musical de seis décadas y una amplia labor filantrópica

Parton, conocida como la “Reina del Country”, vendió más de 100 millones de discos a lo largo de una carrera de sesenta años y acumuló 25 canciones número uno, la cifra más alta para una intérprete femenina del género.

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Su trayectoria incluyó trabajos en cine, producción y negocios. El Gobierno de California recordó su vínculo con producciones rodadas o ambientadas en el estado, entre ellas su debut actoral en 9 to 5 y las adaptaciones cinematográfica y televisiva de Buffy the Vampire Slayer, en la que fue productora sin crédito.

La artista también desarrolló una importante labor filantrópica. Financió investigaciones relacionadas con el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 mediante una donación de USD 1 millón al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, informó EFE.

Según el comunicado de la oficina de Newsom, la estrella apoyó a familias afectadas por desastres en Tennessee, causas vinculadas con la comunidad LGBTQ y la lucha contra el VIH/SIDA.

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"9 to 5" llevó a Dolly Parton a un nuevo nivel de fama y éxito, siendo el tema principal de la película del mismo nombre que, además, Parton protagonizó

La Biblioteca de la Imaginación repartió más de 300 millones de libros

El comunicado oficial destacó especialmente la labor educativa de la artista. En 1995 creó la Biblioteca de la Imaginación, un programa que entrega gratuitamente un libro mensual a niños desde su nacimiento hasta los cinco años. La iniciativa se inspiró en su padre, quien no aprendió a leer ni a escribir, precisó EFE.

La biblioteca ha distribuido más de 300 millones de libros entre niños de todo el mundo, incluidos beneficiarios en California.

Parton creó en 1995 la Biblioteca de la Imaginación que entrega libros gratuitos a niños (REUTERS/Nigel Roddis).

La senadora Grove celebró el programa de lectura de Parton: “Dolly Parton brilló en cada escenario que pisó, pero su mayor brillo fue el legado de alfabetización que construyó a través de la Biblioteca de la Imaginación”.

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Luego agregó: “Estoy increíblemente orgullosa del trabajo bipartidista que hemos realizado, desde llevar su programa de lectura bilingüe a todo el estado de California con la expresidenta pro tempore del Senado, Toni Atkins, hasta presentar un proyecto de ley bipartidista con el senador Laird para establecer este día anual de conmemoración”.

Por su parte, el legislador Laird también elogió el proyecto literario de la cantante: “A través de la Biblioteca de la Imaginación, puso libros en manos de millones de niños y a lo largo de su vida se caracterizó por la bondad, la aceptación y la convicción de que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto”.

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Asimismo, recordó que “era una figura muy querida en la Costa Central”, donde se presentó ante numerosos públicos y pasó varias temporadas.