Identificaron a los pilotos que murieron al combatir un incendio forestal en Yosemite

Greg King y Ryan Cutter fallecieron durante las tareas de extinción del incendio Dome en el Parque Nacional Yosemite (Instagram: @flyprecision).

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La empresa Precision Helicopters identificó a los pilotos fallecidos en el accidente de un helicóptero que participaba en las tareas de combate del incendio Dome, en el Parque Nacional Yosemite, California.

Las víctimas son Greg King y Ryan Cutter, integrantes de la tripulación de vuelo de un Eurocopter AS332 Super Puma asignado a las tareas de extinción. Ambos aviadores eran las únicas personas a bordo.

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De acuerdo con Associated Press, la aeronave realizaba descargas de agua cuando cayó el domingo 20 de septiembre poco antes de las 2 de la tarde cerca del lago Ostrander, en el condado de Mariposa.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabezará la investigación del siniestro con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA). El organismo prevé divulgar un informe preliminar en un plazo de 30 días.

El helicóptero recogía agua para extinguir el fuego

El incendio comenzó el 15 de septiembre cerca de Wawona y había afectado 1.384 hectáreas (3.420 acres), con un 15% de contención hasta la tarde del lunes. Las autoridades indicaron que no amenaza infraestructuras.

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Benjamin Cossel, responsable de información pública del Equipo de Gestión de Incidentes de California 3, explicó a ABC30 que la tripulación efectuaba lanzamientos con baldes de agua como parte de las tareas de contención del domingo.

La aeronave había partido del helipuerto Batterson, en las afueras de Oakhurst, y recogía agua en el lago cuando ocurrió el accidente.

Los pilotos trabajaban con una brigada con base en Idaho especializada en el descenso de bomberos con cuerdas desde helicópteros.

Esta modalidad permite llegar a sectores a los que no se puede acceder por tierra. El equipo había sido asignado recientemente a colaborar en el combate del incendio Dome.

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El Eurocopter AS332 Super Puma se precipitó cerca del lago Ostrander en el condado de Mariposa mientras realizaba descargas de agua (Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos vía AP).

Quiénes eran Greg King y Ryan Cutter

Los restos de Greg King y Ryan Cutter fueron recuperados el lunes por la tarde. Ese mismo día, bomberos, agentes policiales y otros equipos de emergencia participaron en una procesión hasta un aeropuerto local para rendirles homenaje antes del traslado de los cuerpos a sus familias, informó Associated Press.

King era un piloto contratado procedente de Alaska y había trabajado para la División de Silvicultura y Protección contra Incendios de ese estado. Residía en Palmer con su esposa y era padrastro de dos niños.

El piloto Greg King formó parte de la División de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado de Alaska (Instagram: @bayareafirefighter).

Andy Jones, jefe de aviación de la División de Silvicultura y Protección contra Incendios de Alaska, definió a Greg como “uno de los mejores del país” entre los bomberos aéreos, en declaraciones recogidas por ABC30.

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“Este caballero es quien rescata a los bomberos y los trae de vuelta a casa sanos y salvos. Protege hogares e infraestructuras no solo en Alaska, sino ahora en todo el mundo”, señaló Jones.

Por su parte, según KUTV, Cutter acumulaba experiencia en operaciones aéreas de apoyo a brigadistas durante incendios forestales. Antes de dedicarse a esa tarea, trabajó como piloto del helicóptero informativo Sky 2 de KUTV 2News y realizó vuelos de ambulancia aérea para Classic Air Medical.

El aviador Ryan Cutter operó anteriormente ambulancias aéreas y helicópteros de transmisión informativa para televisión (Instagram: @ryan_cutter).

Ambos aviadores tenían como base el Bosque Nacional Payette, en Idaho, y operaban como equipo para Precision Helicopters.

La empresa publicó en redes sociales un homenaje acompañado por fotografías de King y Cutter: “Estos dos hombres honraron la misión. Su dedicación y servicio nunca serán olvidados. Descansen en paz”.

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Al menos 14 personas fallecieron este año mientras combatían incendios forestales en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2022, cuando se registraron 25 decesos, según datos oficiales recogidos por Associated Press.