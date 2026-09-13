Una desconocida irrumpió dos veces en la propiedad de Malibú de Kamala Harris: sin Servicio Secreto, su equipo privado alertó al sheriff

Una mujer llegó al predio de Malibú en dos ocasiones el mismo viernes por la noche. Los guardias privados la interceptaron antes de que llegara a la vivienda (NBCLA/REUTERS)

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El viernes por la noche, el único escudo entre Kamala Harris y una desconocida que ingresó sin permiso a su propiedad de Malibú era un equipo de guardias privados. No había agentes federales. No había escolta del Servicio Secreto.

Solo una valla de seguridad contratada y, después de las 22:00, una llamada al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

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La mujer, que llegó al lugar en un vehículo de Uber, fue interceptada en el perímetro del inmueble y ordenada a retirarse.

La ley federal fija en seis meses el período de protección para los ex vicepresidentes. Harris tuvo una extensión, pero Trump la revocó en septiembre de 2025 (REUTERS/Mike Blake)

Volvió por segunda vez esa misma noche, tal como informó la California Post, lo que obligó al equipo de custodia a contactar a las autoridades.

Los efectivos se presentaron en la residencia y la mujer se retiró sin oponer resistencia, según confirmó FOX 11.

Ni Harris ni su esposo, Doug Emhoff, se encontraban en la vivienda al momento del incidente. La pareja adquirió la propiedad, valuada en USD 8 millones, en enero del año pasado.

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La pareja compró la propiedad de Malibú en enero de 2024. Ninguno de los dos estaba en el lugar cuando se produjo la intrusión (REUTERS/Brendan McDermid)

El sheriff reforzó las patrullas en la zona tras el incidente

El teniente Jason Duron, jefe de turno de la estación de Malibú/Lost Hills, confirmó que las autoridades actuaron de manera preventiva. “Estamos intensificando las patrullas en la propiedad para mayor seguridad”, declaró ante el Los Angeles Times.

El vocero de Harris, Eduardo Negrón, ofreció detalles adicionales sobre lo ocurrido al mismo diario. “Anoche, el personal de seguridad detuvo a una persona que ingresó ilegalmente a la propiedad de la vicepresidenta Harris y el segundo caballero Emhoff antes de que llegara a la vivienda”, sostuvo.

“Están agradecidos con el personal de seguridad y los efectivos policiales que respondieron con rapidez”, añadió.

El teniente Duron confirmó que los efectivos aumentaron la presencia en el área como medida de precaución (REUTERS/ Mike Blake)

Harris perdió su escolta federal en agosto de 2025

La ley federal establece que los exvicepresidentes reciben protección del Servicio Secreto por un período de seis meses tras dejar el cargo, de acuerdo con la Former Vice President Protection Act de 2008.

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En el caso de Harris, ese plazo habría vencido el 21 de julio de 2025. Sin la agencia, su seguridad recae exclusivamente en escoltas privados.

Sin embargo, antes de dejar la Casa Blanca, Joe Biden firmó una directiva reservada que extendía esa cobertura por 12 meses adicionales.

Biden firmó una orden ejecutiva antes de dejar la Casa Blanca para extender la protección de Harris un año más allá del plazo legal. Trump la anuló el 29 de agosto de 2025 (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS/File Photo)

Donald Trump anuló esa extensión mediante un memorándum dirigido a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, con vigencia desde el 1 de septiembre de 2025.

“Queda autorizado a discontinuar los procedimientos de seguridad previamente autorizados por memorándum ejecutivo, más allá de los requeridos por ley, para la siguiente persona, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2025: exvicepresidenta Kamala D. Harris”, rezaba el documento, tal como publicó la cadena CNN.

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La medida dejó a Harris sin escolta federal justo cuando estaba por iniciar una gira de 15 ciudades para presentar su libro 107 Days, según Politico.

La revocación de la escolta federal coincidió con los preparativos de Harris para una gira de 15 ciudades para presentar su libro 107 Days, que arrancó el 24 de septiembre de 2025 (REUTERS/Sam Wolfe)

Los domicilios de funcionarios, blanco creciente de ataques en Estados Unidos

El incidente en Malibú se enmarca en una tendencia preocupante. Un informe confidencial del DHS, obtenido por ABC News en 2024, advirtió sobre un aumento sostenido de amenazas contra funcionarios de alto perfil en sus residencias privadas.

El documento señaló que siete de cada diez ataques o intentos frustrados contra funcionarios relevantes ocurridos desde 2018 tuvieron lugar en los últimos dos años de ese período, con un saldo de al menos tres muertos y dos heridos graves.

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Los hogares privados, explicó el informe, presentan menos medidas de seguridad que los edificios gubernamentales o corporativos, lo que los convierte en blancos más accesibles para potenciales agresores.

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió en 2024 que 7 de cada 10 ataques o planes frustrados contra funcionarios de alto perfil desde 2018 tuvieron como escenario una residencia privada (REUTERS/Lisa Leutner)

El caso más grave registrado en California en los últimos años es el del ataque al domicilio de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, en San Francisco, el 28 de octubre de 2022.

David DePape irrumpió en la vivienda, preguntó a los gritos “¿Dónde está Nancy?” y golpeó con un martillo al esposo de la legisladora, Paul Pelosi, quien tenía 82 años, fracturándole el cráneo.

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DePape fue condenado en mayo de 2024 a 30 años de prisión federal y, en octubre de ese mismo año, recibió una segunda condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos estatales.

El 28 de octubre de 2022, DePape irrumpió en el domicilio de Nancy Pelosi en San Francisco y atacó a su esposo con un martillo. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional (U.S. San Francisco District Attorney/Handout via REUTERS)

Harris nació en Oakland, California, y desarrolló toda su carrera política en el estado: fue fiscal de distrito de San Francisco, luego fiscal general del estado y posteriormente senadora federal antes de integrar la fórmula presidencial junto a Biden.

Fox News Digital indicó que se comunicó con el Departamento del Sheriff y con representantes de Harris para solicitar comentarios oficiales, sin obtener respuesta.

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