Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre entre homenajes, silencios y vigilias

Humo que se eleva desde una de las torres del World Trade Center, mientras llamas y escombros estallan desde la segunda torre en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 (AP/Chao Soi Cheong, Archivo)

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Estados Unidos conmemora este viernes 11 de septiembre el 25° aniversario de los atentados del grupo terrorista Al Qaeda, que dejaron casi 3.000 muertos tras atacar símbolos del poder político, militar y económico del país en 2001. La jornada incluirá ofrendas florales, banderas a media asta, momentos de silencio, vigilias y lecturas de los nombres de las víctimas, entre otras actividades.

Los ataques se produjeron en una sola mañana, pero sus efectos se extendieron durante décadas, desde el duelo de las familias afectadas hasta conflictos bélicos fuera del país. Una encuesta reciente indicó que cerca de la mitad de los adultos estadounidenses considera al 11 de septiembre como el acontecimiento histórico más relevante de su vida.

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La nación norteamericana recordará durante la jornada cuando los integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo próximo a Shanksville, en Pensilvania.

Los ataques derribaron las Torres Gemelas, símbolos del poder económico estadounidense y entonces parte del grupo de edificios más altos del mundo. Otro de los aviones impactó contra el edificio del Departamento de Defensa, sede de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cerca de Washington. El cuarto vuelo también tenía como destino la capital estadounidense, de acuerdo con las conclusiones oficiales. Sin embargo, cayó en Pensilvania luego de que pasajeros y miembros de la tripulación irrumpieran en la cabina y se enfrentaran a los secuestradores.

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ARLINGTON, VA - SEPTEMBER 11: Smoke pours from the Southwest E-ring of the Pentagon building September 11, 2001 in Arlington, Virginia after a hijacked plane crashed into the building and set off a huge explosion. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

El presidente Donald Trump participó esta semana de un acto conmemorativo en Washington y se refirió al impacto histórico de los atentados. “En el transcurso de la historia, hay algunos momentos que realmente dividen el tiempo en lo que fue antes y después”, afirmó. Trump estaba en Nueva York, su ciudad natal, el 11 de septiembre de 2001, y prevé asistir este viernes a la ceremonia de aniversario que se realizará en el Pentágono.

El vicepresidente JD Vance tiene prevista su participación en el homenaje del Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en Nueva York. Otros integrantes de la administración viajarán al Monumento Nacional del Vuelo 93, en Pensilvania.

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Los actos se extenderán a distintos puntos del país. El programa incluye haces de luz desde el monte Washington, en New Hampshire; una subida de escaleras en el estadio de fútbol americano de la Universidad Estatal de Misisipi; y una ceremonia en el monumento del 11 de septiembre de Honolulu.

Trump aseguró que EEUU tiene "una fuerza que ningún fuego puede consumir" en conmemoraciones por el 11-S (Europa Press)

La ceremonia central en Nueva York incorporará por primera vez un momento de silencio dedicado a quienes enfermaron y murieron tras la exposición al polvo tóxico liberado por el derrumbe de las Torres Gemelas.

La conmemoración en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre mantiene una tradición sin discursos políticos. Los familiares de las víctimas leerán los nombres de los fallecidos, con pausas de silencio en los momentos que corresponden a la cronología de los ataques.

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El nuevo homenaje recordará a las personas expuestas a las nubes de polvo que se expandieron tras el colapso del World Trade Center y que murieron después por cáncer u otras enfermedades. Aún no existe una cifra definitiva sobre cuántas personas sufrieron problemas de salud vinculados con esa exposición.

El impacto del 11 de septiembre alcanzó distintos ámbitos de la vida estadounidense y tuvo consecuencias fuera de sus fronteras. La respuesta de Estados Unidos incluyó la llamada guerra global contra el terrorismo, que derivó en las incursiones de Irak y Afganistán. Las fuerzas estadounidenses localizaron y mataron al jefe de Al Qaeda, Osama bin Laden, en Pakistán en 2011. El presunto ideólogo de los atentados, Khalid Sheikh Mohammed, permanece a la espera de juicio, 23 años después de su captura.

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Los ataques también modificaron los controles para los viajes aéreos dentro de Estados Unidos e impulsaron nuevas facultades federales de vigilancia y recopilación de inteligencia, junto con regulaciones bancarias y normas antiterroristas estatales. El Departamento de Seguridad Nacional surgió después de los atentados, al igual que miles de millones de dólares destinados a programas antiterroristas estatales y locales. La expansión de la vigilancia individual también quedó asociada al lema “si ves algo, di algo”.

Bomberos de la ciudad de Nueva York y otro personal de emergencia combaten el incendio de un edificio tras el colapso de las torres del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Archivo)

Los ataques provocaron una ola de patriotismo que llevó a parte de la población estadounidense a incorporarse a las Fuerzas Armadas, los bomberos, la policía y otros organismos públicos. También derivaron en un aumento de la desconfianza, los prejuicios y los crímenes de odio contra musulmanes.

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Durante los últimos 25 años, los musulmanes estadounidenses ampliaron su presencia en la vida pública, desde legislaturas estatales hasta el Congreso y la alcaldía de Nueva York. Zohran Mamdani, de 34 años, es el primer alcalde musulmán de la ciudad y asistirá al homenaje anual en el lugar donde estaban las Torres Gemelas. El alcalde cursaba la escuela primaria en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

La conmemoración no es un feriado federal, pero el Congreso designó la fecha como Día del Patriota y Día Nacional de Servicio y Recuerdo.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, asiste al servicio conmemorativo del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) previo al 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en el distrito de Staten Island de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 9 de septiembre de 2026 (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Jay Winuk, quien perdió a su hermano Glenn Winuk en los atentados, cofundó con David Paine la organización de voluntariado 9/11 Day. El grupo orienta a ciudadanos hacia iniciativas como el empaquetado de alimentos y otras tareas comunitarias. “Una forma apropiada de recordar es sirviendo a los demás”, afirmó Winuk en diálogo con Associated Press. La organización logró que decenas de carteles publicitarios de Times Square suspendan sus anuncios a las 9:11 del viernes. En su lugar, las pantallas mostrarán únicamente la hora.

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El agente Casey Kloepfer pasará el aniversario en la comisaría de Brooklyn donde trabajaba su padre, Ronald Kloepfer, el 11 de septiembre de 2001. Aquel día, el policía fue convocado al World Trade Center y no regresó a su casa.

Casey Kloepfer tenía cuatro años cuando murió su padre. Creció con los relatos sobre la vocación de Ronald Kloepfer por ayudar a los demás y decidió ingresar a la Policía de Nueva York. Asumió como agente en junio pasado. “Es un gran reto, pero sin duda me lo tomo muy en serio y quiero seguir honrándolo y ser el mejor policía que pueda”, declaró Kloepfer, de 29 años.

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(Con información de Associated Press)