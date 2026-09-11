Estados Unidos

A 25 años del 11-S: Josephine Harris, los seis bomberos y el “milagro” de la Escalera B

La mujer intentaba bajar de la Torre Norte cuando seis rescatistas la encontraron cerca del piso 20. La decisión que tomaron en ese momento cambió el destino de los siete cuando el edificio colapsó

Cinco hombres con uniformes oscuros e insignias junto a una mujer con blusa roja posan agrupados en una habitación
Josephine Harris sobrevivió al colapso de la Torre Norte del World Trade Center junto a seis bomberos de Ladder Company 6 en la Escalera B del 11 de septiembre de 2001. (@Toffe31)
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El martes 1 de septiembre de 2026, a días del 25° aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuatro de los seis integrantes de Ladder Company 6 se reunieron en su cuartel de Canal Street, en Chinatown, con Thelma Johnson, hermana de Josephine Harris. Johnson llevaba consigo una chaqueta verde del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) con las palabras “Josephine Our Guardian Angel” (Josephine, nuestro ángel guardián) bordadas en el pecho. La prenda había permanecido en manos de la familia desde la muerte de Harris en 2011. Ese martes volvió al lugar donde todo comenzó, enmarcada, lista para exhibirse al público.

El 11 de septiembre de 2001, Josephine Harris tenía 59 años y trabajaba como contadora para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (Port Authority). Esa mañana se encontraba en el piso 73 de la Torre Norte del World Trade Center cuando, a las 8:46, el vuelo 11 de American Airlines impactó contra el edificio. Como miles de personas más, tomó la escalera y empezó a bajar.

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Primer plano de una mujer de tez morena y cabello castaño rizado vestida con una chaqueta negra sobre un fondo oscuro
La lesión en una pierna obligó a Josephine Harris a bajar con dificultad desde el piso 73 de la Torre Norte tras el impacto del vuelo 11 de American Airlines. (NBC)

Semanas antes, Harris había sufrido un accidente de auto que le dejó una lesión en una pierna. Aun así, bajó unos 50 pisos antes de que las fuerzas comenzaran a faltarle.

Mientras ella descendía, seis bomberos de Ladder Company 6 subían por la misma Escalera B hacia la zona del impacto: el capitán Jay Jonas, y los bomberos Sal D’Agostino, Matt Komorowski, Bill Butler, Mike Meldrum y Tommy Falco. Cada uno cargaba alrededor de 45 kilogramos (100 libras) de equipo. Llegaron al piso 27 cuando la Torre Sur se desplomó a las 9:59. Recibieron la orden de evacuar y dieron media vuelta.

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Una mujer sostiene una chaqueta verde a la izquierda, mientras varias personas posan con la misma prenda enmarcada a la derecha
Un oficial y un grupo de personas presentan un cuadro con una chaqueta verde bordada durante un acto ceremonial de reconocimiento. (FDNY)

Cerca del piso 20, encontraron a Harris. Estaba exhausta y apenas podía moverse. El bombero Falco le preguntó al capitán Jonas qué debían hacer. “No podemos dejarla atrás”, respondió Jonas, según reconstruyó The New York Times. Butler le pasó el brazo de Harris por encima del hombro. D’Agostino y Meldrum abrían camino. El grupo empezó a bajar despacio, escalón por escalón.

“Tommy y Billy tenían un brazo cada uno. Mike y yo íbamos adelante. Era lento y agotador”, recordó D’Agostino en declaraciones a CBS News.

El minuto en que la Torre Norte cayó sobre la Escalera B

Hacia el cuarto piso, Harris no pudo más. Se detuvo y les pidió a los bomberos que siguieran sin ella. Ellos se negaron.

“Seguía diciéndoles: ‘Váyanse, estoy bien’. Ellos decían: ‘No, no te vamos a dejar’”, reconstruyó Thelma Johnson a CBS News.

galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
El colapso de la Torre Norte a las 10:28 dejó atrapados durante más de cinco horas a Josephine Harris y a los seis bomberos bajo los escombros del 11 de septiembre. (REUTERS/Sara K. Schwittek/File Photo)

Instantes después, a las 10:28, la Torre Norte se desplomó. 110 pisos cayeron sobre ellos.

“Podíamos escucharla gritándonos, y entonces fue cuando el edificio colapsó encima nuestro”, dijo D’Agostino.

El tramo de la Escalera B en el que estaban resistió. El resto del edificio se desintegró a su alrededor. Jonas describió que la Torre Norte “se despegó como una banana” alrededor de esa escalera. “Y nosotros éramos la banana”, añadió. “Estábamos en la base”.

Otros bomberos y civiles que los habían adelantado en la escalera no sobrevivieron. La lentitud forzada por el agotamiento de Harris los mantuvo en el único sector de la estructura que quedó en pie. “Sin nosotros, Josephine no lo habría logrado. Y nosotros sentimos que sin Josephine habríamos muerto”, resumió D’Agostino al The Spokesman-Review. “Ella nos frenó lo suficiente.”

Cinco horas bajo los escombros

Tras el derrumbe, los siete quedaron atrapados bajo toneladas de acero, hormigón y polvo. Permanecieron en ese bolsillo de escalera durante más de cinco horas antes de que los equipos de rescate pudieran llegar hasta ellos.

“Cuando ella dijo que tenía miedo, le dijimos: ‘Todos tenemos miedo, vas a estar bien’”, recordó D’Agostino en declaraciones a CBS News.

galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
Los bomberos de Ladder Company 6 encontraron a Josephine Harris cerca del piso 20 de la Escalera B y decidieron no dejarla atrás durante la evacuación del World Trade Center. (ANDREA BOOHER / FEMA / AFP)

Thelma Johnson esperó noticias durante horas sin poder comunicarse con su hermana. “Llamaba y no obtenía respuesta”, dijo Johnson. “Seguía llamando. Finalmente atendió y me dijo: ‘Estoy en el hospital. No estoy muy bien’.”

El alcance de lo ocurrido se dimensiona con un dato: solo 20 personas que estaban dentro de las Torres Gemelas cuando colapsaron lograron salir con vida. Según la Port Authority, 16 de ellas se encontraban en la Escalera B de la Torre Norte, entre los pisos 1 y 22, el único núcleo estructural del edificio que quedó parcialmente en pie.

Cuatro hombres con trajes oscuros e insignias en sus prendas están sentados en fila dentro de una sala
Los bomberos del FDNY llamaban "ángel guardián" a Josephine Harris porque creían que su presencia en la Escalera B también contribuyó a salvarles la vida. (NBC)

Entre los sobrevivientes de ese tramo también se encontraba el oficial de policía de la Port Authority David Lim, cuyo perro detector de explosivos, Sirius, murió en una perrera del sótano de la Torre Sur durante el colapso.

Por qué los bomberos llamaban “ángel guardián” a Josephine Harris

Alrededor de dos semanas después del 11 de septiembre de 2001, Josephine Harris fue al cuartel de Ladder 6 en Canal Street. Era la primera vez que volvía a ver a los hombres que la habían sacado de la escalera. Los bomberos le regalaron una chaqueta verde del FDNY con las palabras “Josephine Our Guardian Angel” bordadas en el pecho.

“Queríamos que sintiera que era parte de nosotros”, explicó D’Agostino a CBS News.

La historia de Harris y los seis bomberos quedó registrada en el libro 102 Minutes: The Untold Story of the Fight to Survive Inside the Twin Towers, de Jim Dwyer y Kevin Flynn, periodistas de The New York Times. En 2006, en el quinto aniversario del ataque, History Channel emitió el documental The Miracle of Stairway B.

Una mujer con cinta en el cabello coloca sus manos sobre los hombros de un hombre en traje y corbata en una calle
La historia de Josephine Harris y Ladder Company 6 quedó documentada en el libro 102 Minutes y en el documental The Miracle of Stairway B. (NBC)

Uno de los bomberos del grupo nombró Josephine a su primera hija. La niña nació con un peso de nueve libras y 11 onzas, una cifra que, para él, remitía directamente al 11 de septiembre.

Teníamos una experiencia compartida muy singular que poca gente en esta tierra puede decir que tuvo”, dijo Jonas al The New York Times. “Sobrevivimos ese día terrible juntos, y nos sentíamos cerca de ella”.

Thelma Johnson describió la chaqueta como “una parte significativa” de su mundo después de que su hermana falleciera. Para la familia, conservarla fue también una forma de mantener vivo ese vínculo. “Con la chaqueta, pensamos que el público podría verla, que los niños de las escuelas podrían verla”, dijo Johnson.

La muerte de Josephine Harris y el regreso de una chaqueta a Ladder 6

Josephine Harris murió el 11 de enero de 2011 a los 69 años, tras sufrir un infarto en su apartamento de Bushwick, Brooklyn. Los servicios de emergencia médica del FDNY respondieron al llamado a las 2:20 de la madrugada, pero no pudieron reanimarla. Había vivido sus últimos años en condiciones precarias: dejó de trabajar cuando la Port Authority trasladó su puesto a Newark y se sostuvo con asistencia por discapacidad. Al momento de su muerte, enfrentaba facturas impagas y un proceso de quiebra personal.

Los seis bomberos que la habían cargado por la Escalera B la cargaron una vez más: actuaron como portadores de su féretro.

Una mujer con gorra negra sonríe al sostener con ambas manos una chaqueta verde con insignias del cuerpo de bomberos
Josephine C. Harris sostiene una chaqueta verde con la frase "Josephine Our Guardian Angel" y un distintivo del Departamento de Bomberos de Nueva York. (9/11 Memorial and Museum )

Veinticinco años después, Thelma Johnson llevó la chaqueta de vuelta al cuartel de Canal Street. Cuatro de los seis integrantes originales de Ladder Company 6 la recibieron. La prenda fue enmarcada y quedará expuesta para que la vean los visitantes, los alumnos y los nuevos bomberos que ingresen al cuerpo.

Antes era solo una chaqueta. Ahora es algo sobre lo que la gente va a señalar y hablar durante años”, dijo Jonas a CBS News. “Espero que ella sea un ángel guardián para los nuevos bomberos que sean contratados en los años venideros.”

El Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre exhibe de forma permanente una fotografía de tamaño real de Harris con la chaqueta, tomada por el fotógrafo Joe McNally. En la imagen, Harris sonríe a cámara con la campera cubriéndola.

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