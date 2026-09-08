Estados Unidos

Calor y humedad extrema: así será el clima en los próximos días en el sur de California por la influencia de Marie

El ingreso de aire tropical desde el Pacífico activó advertencias por malas condiciones en la costa, posibles tormentas y noches con escaso alivio térmico

El calor extremo se intensificará entre miércoles y jueves en el condado de Los Ángeles (REUTERS/Mike Blake).
El calor extremo se intensificará entre miércoles y jueves en el condado de Los Ángeles (REUTERS/Mike Blake).
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El sur de California tendrá en los próximos días calor intenso y humedad extrema por la influencia de Marie. Aunque el sistema ya perdió fuerza en el Pacífico, todavía arrastra aire tropical hacia la región, lo que eleva la sensación térmica y agrava los riesgos para la salud.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para buena parte del sur del estado, informó Los Angeles Daily News.

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La humedad dejó registros inusuales en la costa

De acuerdo con Los Angeles Times, durante el martes los puntos de rocío llegaron a 24,4 °C (76 °F) después del mediodía en Long Beach, Huntington Beach y Newport Beach, niveles comparables a los de ciudades como Nueva Orleans y Orlando.

Según criterios del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, un punto de rocío de 12,8 °C (55 °F) o menos suele asociarse con un ambiente seco y confortable, mientras que valores de 18,3 °C (65 °F) o más ya se consideran opresivos.

En una oficina del organismo en Florida sostienen que registros por encima de 23,9 °C (75 °F) entran en la categoría de sofocantes.

Richard Thompson, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, afirmó al diario que “esta condición actual de punto de rocío y humedad está entre las más opresivas que puedo recordar” después de más de 30 años de trabajo.

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El científico climático Daniel Swain señaló que se trata de una humedad “extremadamente alta” para los estándares regionales y que en algunos casos se acerca a los máximos observados en la zona en cualquier época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó las alertas en el sur de California ante un ambiente tropical con tormentas aisladas y noches con poco descenso térmico (REUTERS/Mike Blake).
El Servicio Meteorológico Nacional elevó las alertas en el sur de California ante un ambiente tropical con tormentas aisladas y noches con poco descenso térmico (REUTERS/Mike Blake).

El calor extremo se intensificará entre miércoles y jueves

Se espera que la humedad agrave la sensación térmica. El medio Los Angeles Daily News reportó que hay una advertencia por calor vigente hasta la mañana del miércoles y que luego será reemplazada por una advertencia por calor extremo hasta la noche del jueves en diversas zonas.

Las temperaturas máximas se ubicarán en los 32,2 °C (90 °F) en una amplia franja del condado de Los Ángeles, incluidas algunas zonas costeras, mientras que en otros sectores pasarán apenas de los 37,8 °C (100 °F).

Según Lund, el oeste del valle de San Fernando y Woodland Hills podrían llegar a 40,6 °C (105 °F).

Las advertencias por calor abarcan las playas, los valles costeros del condado de Los Ángeles y las montañas de Santa Mónica.

A partir del miércoles, el área bajo alerta se ampliará hacia las costas y los valles del condado de Ventura, el valle de Santa Clarita y la totalidad de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Para el jueves se anticipa una leve tendencia de viento marino que aliviaría parte de la costa, aunque las zonas interiores seguirán con calor intenso.

La humedad, además, mantendrá noches incómodas, con mínimas de entre 21,1 y 26,7 °C (70 y 80 °F) y valores cercanos a 26,7 °C (80 °F) en sectores de ladera.

La humedad dejó registros inusuales en Long Beach, Huntington Beach y Newport Beach, con puntos de rocío comparables a los de Nueva Orleans y Orlando (REUTERS/Mike Blake).
La humedad dejó registros inusuales en Long Beach, Huntington Beach y Newport Beach, con puntos de rocío comparables a los de Nueva Orleans y Orlando (REUTERS/Mike Blake).

Las lluvias y tormentas de Marie dejaron récords de precipitación

Antes del pico de calor, varias zonas registraron precipitaciones y tormentas eléctricas. Durante la mañana de este martes hubo lluvia en Burbank, Arcadia, Glendora, el aeropuerto LAX y Manhattan Beach, mientras los rayos se extendían sobre distintos sectores del condado de Los Ángeles, precisó Los Angeles Daily News.

Poco antes de las 9:30, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso especial por una tormenta fuerte que avanzaba hacia el norte por la zona central del condado, cerca de Whittier, a unos 24 kilómetros por hora (15 millas por hora).

Durante esta mañana, los guardavidas del condado de Los Ángeles cerraron de forma temporal las playas desde Cabrillo Beach hasta Zuma Beach por la actividad eléctrica.

Asimismo, las lluvias asociadas a Marie batieron récords de precipitaciones. Entre ellos 17,8 milímetros (0,70 pulgadas) en el centro de Los Ángeles, 33 milímetros (1,3 pulgadas) en el aeropuerto de Hollywood Burbank, 15 milímetros (0,59 pulgadas) en LAX y 17,3 milímetros (0,68 pulgadas) en el aeropuerto de Long Beach.

Los pronósticos alertan por la posibilidad descargas eléctricas frecuentes, granizo y lluvias intensas con riesgo de inundaciones localizadas.

El oleaje, las corrientes y la contaminación mantienen bajo advertencia a las playas

Las autoridades insistieron en que el mar no ofrece una salida segura frente al calor. Lund explicó a Los Angeles Times que “por más que todos quieran meterse al océano porque el tiempo se siente tan desagradable, no vayan a nadar, sobre todo si no son buenos nadadores”.

Aún siguen vigentes un aviso por oleaje alto y una advertencia por inundación para sectores de las costas de Los Ángeles y Orange.

En las playas expuestas al sur y al suroeste se observaron olas rompientes de entre 1,8 y 3 metros (6 y 10 pies). En las costas orientadas al oeste el mar presentó alturas de 1,2 a 2,1 metros (4 a 7 pies). A eso se sumaron corrientes de resaca y corrientes litorales peligrosas.

En paralelo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomendó evitar el contacto con el agua del mar al menos hasta la tarde del miércoles por la posible presencia de bacterias arrastradas por la escorrentía.

La influencia de Marie mantendrá noches incómodas en el sur de California, con mínimas de entre 21,1 y 26,7 °C en zonas costeras, urbanas y de ladera (REUTERS/Mike Blake).
La influencia de Marie mantendrá noches incómodas en el sur de California, con mínimas de entre 21,1 y 26,7 °C en zonas costeras, urbanas y de ladera (REUTERS/Mike Blake).

Los médicos aconsejan mantener la piel húmeda

David Gomberg, meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles-Oxnard, advirtió que “la humedad que aún persiste tras el paso de Marie, combinada con el calor, aumentará la incomodidad y generará un mayor estrés térmico”.

El médico David Eisenman, profesor de la Escuela de Medicina David Geffen y de la Escuela Fielding de Salud Pública de la UCLA, detalló a Los Angeles Times que el cuerpo humano funciona mejor con una temperatura interna cercana a 37 °C (98,6 °F).

La humedad dificulta la evaporación del sudor, por lo que exige un mayor esfuerzo del organismo para mantener ese equilibrio.

Entre las medidas sugeridas, recomendó la técnica de “humedecer la piel”, que consiste en mantener mojadas zonas expuestas del cuerpo con atomizadores, ropa empapada en agua fría o toallas frías sobre la piel.

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