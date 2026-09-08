Una investigación por ropa falsificada derivó en una trama de imitaciones, venta de testosterona y transferencias por USD 815.000

Las autoridades arrestaron a Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos y Yassel Darboys por su presunta relación con falsificaciones de Amiri, testosterona cipionato y envíos de dinero a Turquía

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Un total de 171 transferencias por USD 815.000 a entidades bancarias de Estambul quedó bajo revisión en una investigación iniciada por la presunta venta de ropa de lujo falsificada en Miami.

Luego, los investigadores atribuyeron a los acusados la comercialización de testosterona sin receta desde un local de la Northwest 7th Street.

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La pesquisa derivó en el arresto de Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos y Yassel Darboys, a quienes las autoridades relacionan con falsificaciones de la marca Amiri, testosterona cipionato y envíos de dinero a Turquía.

NBC Miami informó que la operación reunió a la Policía de Miami, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y Homeland Security Investigations.

Los documentos de arresto revisados por NBC Miami señalan que Matos realizó envíos internacionales desde 2022 por más de USD 815.000.

Según el medio, varios movimientos registraron cambios en el código que identifica el propósito de la transferencia: en lugar de figurar como “pago de factura”, aparecían descriptos como “regalo o donación”.

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CiberCuba indicó que los investigadores contabilizaron 171 transferencias dirigidas a instituciones financieras de Estambul.

La publicación situó las detenciones el 2 de septiembre y señaló que, al día siguiente, una jueza determinó que existía causa probable contra los imputados.

La investigación en Miami puso bajo revisión 171 transferencias por USD 815.000 a entidades bancarias de Estambul por presunta venta de ropa de lujo falsificada y testosterona sin receta (Captura NBC Miami)

La causa se concentró en The Legend Gang Store, un comercio ubicado sobre la calle 7 del noroeste de Miami. De acuerdo con CiberCuba, el expediente vinculó el establecimiento con la venta de imitaciones y sustancias controladas.

Las compras de Amiri permitieron verificar la presunta falsificación

La primera compra encubierta ocurrió en marzo. Un investigador adquirió prendas de Amiri por USD 970 a Matos, según informó el canal WSVN 7News.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y un representante de la marca revisaron luego la mercadería. Ambos determinaron que se trataba de artículos falsificados, de acuerdo con WSVN 7News.

Un mes después, los agentes realizaron otra compra en el local. En esa oportunidad, pagaron USD 1.100 por calzado de Amiri a Matos y Rodriguez-Canizares.

NBC Miami señaló que ese segundo lote también fue identificado como falsificado. La pesquisa pasó entonces de las prendas y los zapatos a la posible distribución de una sustancia controlada.

CiberCuba agregó que Amiri es una firma estadounidense de lujo cuyos productos originales tienen precios elevados. Ese rasgo, según la publicación, convierte a la marca en un objetivo frecuente de quienes comercializan imitaciones en el sur de Florida.

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Dos compras encubiertas de prendas y calzado de Amiri en marzo y abril permitieron verificar con Aduanas y un representante de la marca que la mercadería era falsificada (NBC Miami)

La investigación se amplió con dos compras de testosterona

En mayo, los investigadores coordinaron por teléfono una compra de testosterona cipionato con Matos. La transacción se completó en persona con Darboys y tuvo un valor de USD 300, según NBC Miami.

WSVN 7News informó que Rodriguez-Canizares recibió la sustancia de Darboys, concretó la venta y guardó el dinero en la caja registradora de The Legend Gang Store. Un laboratorio de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que el producto era testosterona cipionato.

CiberCuba precisó que esa sustancia es un esteroide anabólico de Categoría III en Florida. Su comercialización sin prescripción médica constituye un delito grave, según la publicación.

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Los agentes realizaron una segunda compra encubierta en agosto. En esa ocasión, adquirieron la misma sustancia por USD 540, de acuerdo con los datos difundidos por CiberCuba.

Los tres detenidos enfrentan cargos vinculados con falsificación y sustancias controladas

Matos, de 44 años, y Rodriguez-Canizares, de 33, están casados. Ambos afrontan acusaciones que incluyen lavado de dinero, asociación ilícita o crimen organizado, falsificación y venta o posesión de una sustancia controlada.

Darboys, de 40 años, fue acusado de asociación ilícita o crimen organizado y de venta o posesión de una sustancia controlada. La diferencia en la denominación de algunos cargos surge de los reportes difundidos por NBC Miami, WSVN 7News y CiberCuba.

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Durante una audiencia de fianza, WSVN 7News informó que un juez halló causa probable contra Rodriguez-Canizares. La mujer recibió una fianza de USD 25.000, sujeta al requisito Nebbia.

Matos obtuvo una fianza de USD 35.000 bajo la misma condición, según WSVN 7News. CiberCuba explicó que el requisito Nebbia obliga a demostrar que los fondos destinados al pago de la fianza provienen de una fuente lícita.

CiberCuba también informó que Matos figura como propietario de varias clínicas de accidentes. Los investigadores vigilaron una de ellas, situada en Coral Way, aunque no observaron actividad durante varias horas.