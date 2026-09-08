Estados Unidos

Una investigación por ropa falsificada derivó en una trama de imitaciones, venta de testosterona y transferencias por USD 815.000

Tres personas fueron arrestadas en Miami tras una pesquisa que detectó movimientos bancarios hacia Estambul y operaciones encubiertas en un comercio del noroeste de la ciudad

Las autoridades arrestaron a Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos y Yassel Darboys por su presunta relación con falsificaciones de Amiri, testosterona cipionato y envíos de dinero a Turquía
Las autoridades arrestaron a Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos y Yassel Darboys por su presunta relación con falsificaciones de Amiri, testosterona cipionato y envíos de dinero a Turquía
Guardar

Un total de 171 transferencias por USD 815.000 a entidades bancarias de Estambul quedó bajo revisión en una investigación iniciada por la presunta venta de ropa de lujo falsificada en Miami.

Luego, los investigadores atribuyeron a los acusados la comercialización de testosterona sin receta desde un local de la Northwest 7th Street.

PUBLICIDAD

La pesquisa derivó en el arresto de Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos y Yassel Darboys, a quienes las autoridades relacionan con falsificaciones de la marca Amiri, testosterona cipionato y envíos de dinero a Turquía.

NBC Miami informó que la operación reunió a la Policía de Miami, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y Homeland Security Investigations.

Los documentos de arresto revisados por NBC Miami señalan que Matos realizó envíos internacionales desde 2022 por más de USD 815.000.

Según el medio, varios movimientos registraron cambios en el código que identifica el propósito de la transferencia: en lugar de figurar como “pago de factura”, aparecían descriptos como “regalo o donación”.

PUBLICIDAD

CiberCuba indicó que los investigadores contabilizaron 171 transferencias dirigidas a instituciones financieras de Estambul.

La publicación situó las detenciones el 2 de septiembre y señaló que, al día siguiente, una jueza determinó que existía causa probable contra los imputados.

La investigación en Miami puso bajo revisión 171 transferencias por USD 815.000 a entidades bancarias de Estambul por presunta venta de ropa de lujo falsificada y testosterona sin receta (Captura NBC Miami)
La investigación en Miami puso bajo revisión 171 transferencias por USD 815.000 a entidades bancarias de Estambul por presunta venta de ropa de lujo falsificada y testosterona sin receta (Captura NBC Miami)

La causa se concentró en The Legend Gang Store, un comercio ubicado sobre la calle 7 del noroeste de Miami. De acuerdo con CiberCuba, el expediente vinculó el establecimiento con la venta de imitaciones y sustancias controladas.

Las compras de Amiri permitieron verificar la presunta falsificación

La primera compra encubierta ocurrió en marzo. Un investigador adquirió prendas de Amiri por USD 970 a Matos, según informó el canal WSVN 7News.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y un representante de la marca revisaron luego la mercadería. Ambos determinaron que se trataba de artículos falsificados, de acuerdo con WSVN 7News.

Un mes después, los agentes realizaron otra compra en el local. En esa oportunidad, pagaron USD 1.100 por calzado de Amiri a Matos y Rodriguez-Canizares.

NBC Miami señaló que ese segundo lote también fue identificado como falsificado. La pesquisa pasó entonces de las prendas y los zapatos a la posible distribución de una sustancia controlada.

CiberCuba agregó que Amiri es una firma estadounidense de lujo cuyos productos originales tienen precios elevados. Ese rasgo, según la publicación, convierte a la marca en un objetivo frecuente de quienes comercializan imitaciones en el sur de Florida.

Dos compras encubiertas de prendas y calzado de Amiri en marzo y abril permitieron verificar con Aduanas y un representante de la marca que la mercadería era falsificada (NBC Miami)
Dos compras encubiertas de prendas y calzado de Amiri en marzo y abril permitieron verificar con Aduanas y un representante de la marca que la mercadería era falsificada (NBC Miami)

La investigación se amplió con dos compras de testosterona

En mayo, los investigadores coordinaron por teléfono una compra de testosterona cipionato con Matos. La transacción se completó en persona con Darboys y tuvo un valor de USD 300, según NBC Miami.

WSVN 7News informó que Rodriguez-Canizares recibió la sustancia de Darboys, concretó la venta y guardó el dinero en la caja registradora de The Legend Gang Store. Un laboratorio de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que el producto era testosterona cipionato.

CiberCuba precisó que esa sustancia es un esteroide anabólico de Categoría III en Florida. Su comercialización sin prescripción médica constituye un delito grave, según la publicación.

Los agentes realizaron una segunda compra encubierta en agosto. En esa ocasión, adquirieron la misma sustancia por USD 540, de acuerdo con los datos difundidos por CiberCuba.

Los tres detenidos enfrentan cargos vinculados con falsificación y sustancias controladas

Matos, de 44 años, y Rodriguez-Canizares, de 33, están casados. Ambos afrontan acusaciones que incluyen lavado de dinero, asociación ilícita o crimen organizado, falsificación y venta o posesión de una sustancia controlada.

Darboys, de 40 años, fue acusado de asociación ilícita o crimen organizado y de venta o posesión de una sustancia controlada. La diferencia en la denominación de algunos cargos surge de los reportes difundidos por NBC Miami, WSVN 7News y CiberCuba.

Durante una audiencia de fianza, WSVN 7News informó que un juez halló causa probable contra Rodriguez-Canizares. La mujer recibió una fianza de USD 25.000, sujeta al requisito Nebbia.

Matos obtuvo una fianza de USD 35.000 bajo la misma condición, según WSVN 7News. CiberCuba explicó que el requisito Nebbia obliga a demostrar que los fondos destinados al pago de la fianza provienen de una fuente lícita.

CiberCuba también informó que Matos figura como propietario de varias clínicas de accidentes. Los investigadores vigilaron una de ellas, situada en Coral Way, aunque no observaron actividad durante varias horas.

Temas Relacionados

MiamiLavado de activosPirateríaEstados UnidosEstados Unidos NoticiasEstambul

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva regla migratoria abre la residencia permanente a ciertos niños nacidos en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional amplió la categoría de beneficiarios de un mecanismo migratorio vigente, mientras activa un debate jurídico sobre la autoridad del Ejecutivo y la distinción de estatus en la infancia migrante

Nueva regla migratoria abre la residencia permanente a ciertos niños nacidos en Estados Unidos

El video del piloto que saltó del avión de Amazon en Miami tras el accidente que dejó cinco muertos

La grabación muestra al comandante abandonar la cabina segundos antes de que las llamas envolvieran el carguero, tras rebasar la pista y alcanzar vehículos cercanos

El video del piloto que saltó del avión de Amazon en Miami tras el accidente que dejó cinco muertos

El caso que dividió a Virginia: condenan a una madre por dejar que su hijo de cinco años camine solo por el vecindario

Karyann Parkinson recibió una pena suspendida de seis meses y quedó inscrita durante siete años en el registro estatal de abuso y negligencia infantil

El caso que dividió a Virginia: condenan a una madre por dejar que su hijo de cinco años camine solo por el vecindario

“Me ofende que venga”: el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani criticó la presencia de Zohan Mamdani en ceremonias del 11-S

El ex funcionario arremetió contra el actual jefe de gobierno en una entrevista en Newsmax, con diferentes acusaciones

“Me ofende que venga”: el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani criticó la presencia de Zohan Mamdani en ceremonias del 11-S

Hawái se prepara para lluvias y olas históricas por el huracán Lowell: refugios abiertos y estado de emergencia en Kauai y Niihau

El ciclón avanzaba con vientos de 185 kilómetros por hora y podía provocar inundaciones repentinas, deslizamientos, cortes eléctricos y daños en las zonas costeras

Hawái se prepara para lluvias y olas históricas por el huracán Lowell: refugios abiertos y estado de emergencia en Kauai y Niihau

TECNO

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

Envíos de tarjetas de video repuntan en el segundo trimestre de 2026, pese a debilidad en ventas de computadoras

El récord de GPT-6 Astra en ARC-AGI-3 dependió de un ajuste clave alrededor del modelo, según ARC Prize

La IA ya está detrás de la mitad de los ciberataques que sufren las empresas chilenas

Este sería yo en los años 80: el truco para hacer tu foto retro con ChatGPT

ENTRETENIMIENTO

Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

“Me entristeció la forma en que fue recibido”, admitió Sandra Bullock al recordar el estreno de “Practical Magic” en 1998

De plomero al éxito masivo en Onlyfans: Andy Lee ofrece cursos a otros hombres para crecer en la plataforma

Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas apoya la pena de muerte para el músico tras cargos de asesinato y abuso

MUNDO

El fiscal general de Ucrania presentó su renuncia en medio del escándalo por una red de sobornos y lavado de dinero

El fiscal general de Ucrania presentó su renuncia en medio del escándalo por una red de sobornos y lavado de dinero

El misterio del gato leopardo de Tsushima: un estudio identificó un rasgo insólito en este felino en peligro de extinción

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “más poderosa” ante los ejercicios de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón

Cómo unos extraños gusanos camuflados en un museo durante más de un siglo podrían reescribir la evolución de la vida marina

Irán volvió a duplicar el precio de la gasolina en medio del desplome del rial y una inflación que castiga a los hogares