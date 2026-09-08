Estados Unidos

El agua de Nueva York bajo la lupa: detectan contaminantes en 79 sistemas públicos que abastecen a más de 575.000 personas

Persisten las demoras en las obras, las prórrogas regulatorias y las dudas sobre quién debe asumir la remediación

Un grifo metálico desgastado vierte un chorro de agua turbia y marrón en un lavabo blanco con manchas de óxido. Las baldosas de la pared están agrietadas.
Nueva York registra 79 sistemas públicos de agua con contaminantes por encima de los límites estatales, según datos de 2024 del Departamento de Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nueva York tiene 79 sistemas públicos de agua con contaminantes por encima de los límites estatales, según un relevamiento que El Diario NY atribuyó a NYCity News Service y New York Focus, basado en datos de 2024 del Departamento de Salud estatal.

La situación alcanza a más de 575.000 personas, desde suburbios de Long Island hasta ciudades del norte del estado, aunque el gobierno estatal sostuvo que parte del agua registrada como contaminada podría no estar llegando a los usuarios.

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El relevamiento identificó excedencias de contaminantes como el solvente industrial 1,4-dioxano y las sustancias PFAS, conocidas como “sustancias químicas persistentes”.

El estado incorporó ambos compuestos en 2020 a la lista de contaminantes del agua potable con niveles máximos aceptables, junto con otras 10 sustancias, entre ellas el arsénico, el radio radiactivo y el uranio.

Nueva York figura entre los estados de Estados Unidos con mayor cantidad de contaminantes en su agua potable. Muchas comunidades intentan corregir el problema con obras para cerrar pozos afectados, construir plantas de tratamiento y buscar fuentes más limpias, pero los registros muestran que esas soluciones suelen demorar más de lo previsto.

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Prórrogas y obras para mejorar los sistemas de agua

Primer plano de una tubería de distribución de agua potable de color celeste con la inscripción "DRINKING WATER" en negro, parcialmente enterrada en tierra.
Kathy Hochul anunció USD 3.750 millones para infraestructura hídrica en cinco años, con una inversión acumulada desde 2017 cercana a USD 10.000 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la publicación, los reguladores estatales concedieron extensiones que permiten que las infracciones continúen mientras los distritos avanzan con obras de mejora. Los documentos también muestran que, en varios casos, no queda claro quién debe asumir la responsabilidad de la remediación.

La gobernadora Kathy Hochul anunció en el presupuesto de este año un compromiso de USD 3.750 millones para infraestructura hídrica durante cinco años. Con ese monto, la inversión acumulada desde 2017 asciende a casi USD 10.000 millones, informó el medio.

En un comunicado citado por la publicación, el Departamento de Salud afirmó: “Nueva York está comprometida a eliminar las desigualdades en materia de salud [mediante] financiación específica para las comunidades desfavorecidas, de modo que todos podamos disfrutar del derecho básico al agua potable segura”.

El Diario NY informó que el análisis incluyó siete comunidades con problemas de agua contaminada: Tupper Lake, Garden City Park, West Nassau, Hempstead, Harvey School, Carmel y Fleischmanns.

Tupper Lake: niveles de HAA5 e incumplimientos desde 2024

Agua cristalina cayendo de un grifo moderno de cromo en un vaso de vidrio transparente sobre un fondo de azulejos blancos.
Tupper Lake registra incumplimientos por HAA5 desde al menos 2024, con niveles de agua que superaron el límite de 60 microgramos por litro y llevaron a vecinos a evitar el agua del grifo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tupper Lake, una localidad de 5.000 habitantes, gran parte de la población evita beber agua del grifo porque la considera contaminada con un desinfectante tóxico, aunque las autoridades la mantienen como apta para consumo.

La alcaldesa Mary Fontana dijo que muchos vecinos compran agua embotellada, instalan sistemas domésticos de filtración y algunos incluso evitan darles agua del grifo a sus mascotas.

“Es devastador para esta comunidad”, afirmó Fontana al medio. “Es muy difícil pasar el día sin que alguien hable sobre la situación del agua en la comunidad, y esto lleva ocurriendo durante muchísimos años”.

El problema local se concentra en los HAA5, ácidos haloacéticos que pueden generarse a partir de desinfectantes como el cloro y que están asociados con riesgo de cáncer a largo plazo, además de daños al hígado y los riñones. El límite federal y estatal para esa sustancia es de 60 microgramos por litro.

Los datos analizados indican que el agua de la localidad promedió 63,1 microgramos por litro. Al menos una prueba arrojó 184 microgramos por litro, según los registros, y en el cuarto trimestre de 2025 el nivel llegó a 92,8 microgramos por litro.

Los informes anuales de calidad del agua del municipio indican que el sistema de Tupper Lake infringió la Ley Federal de Agua Potable Segura desde al menos 2024.

Los residentes reciben desde hace tiempo avisos obligatorios sobre el incumplimiento de normas federales y estatales. Uno de ellos, fechado en octubre de 2025, señaló que el agua podía usarse para beber, cocinar y bañarse, aunque recomendó utilizar carbón activado y ventilar el baño durante la ducha con una ventana abierta o un extractor de aire.

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